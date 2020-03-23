在市面上眾多電支服務的情況下，身為後進者的悠遊付，如何找到新的突破點，與對手拉開產品差異性？陳亭如點出三大關鍵。

搭捷運、公車、騎YouBike，甚至到寧夏夜市吃蚵仔煎，通通靠一隻手機就能搞定。

悠遊卡電子支付「悠遊付」，終於正式上線，用手機加值悠遊卡、搭車、購物的時代正式到來。事實上，悠遊卡取得電子支付執照後，從產品開發完成進入測試，只花了大約半年的時間，背後的關鍵推手，就是董事長陳亭如。

在市面上眾多電支服務的情況下，身為後進者的悠遊付，如何找到新的突破點，與對手拉開產品差異性？

同性質服務多，悠遊付還能有什麼優勢？

過去在永豐銀行服務的陳亭如，2018年4月正式接任悠遊卡公司總經理，從此，帶領悠遊卡展開一連串的大變身。

「Samsung Pay虛擬悠遊卡」、「跨境支付」、「悠遊付」，全部都是她的戰績，其中，讓悠遊卡徹底脫胎換骨的，就是電支服務「悠遊付」。

悠遊卡是電子票證老大哥，目前流通卡數8,000萬，遠遠高出一卡通的2,000多萬張，即便悠遊卡擁有龐大用戶數，以及十多年來累積的龐大社會信任基礎，但並不表示悠遊付能夠獲得相對應的成功。

外界普遍認為的一大原因，是台灣電支服務已經非常多，在超商、餐飲等零售實體通路上，與競爭對手高度重疊，該如何在彎道超車？陳亭如認為有三大關鍵。

關鍵一：捷運、Youbike全都通，「交通」是最大賣點

悠遊卡決勝的秘密武器，並不是電子錢包，而是交通功能。

「在台灣有哪一個電支工具，可以一上線就能跨運具（交通工具）使用。」陳亭如一語道破悠遊付的獨特戰略位置。

去年（2019）2月11號取得電子支付執照後，陳亭如就開始帶領團隊，了解悠遊付的各項功能需求，接著，在五月份完成廠商招標，正式進入開發階段，12月就開發完成，進入三個月的封閉測試階段，從開發到完工，前前後後只花了半年的時間。

之所以能這麼快，就讓悠遊付上線，是因為陳亭如過去在銀行界服務時，就有非常豐富的電子錢包開發經驗，「過去都做過，這對我來說太簡單了，錢包功能11月就做完了。」讓開發團隊最傷腦筋的，其實是交通乘車功能。

悠遊卡決勝的秘密武器，並不是電子錢包，而是交通功能。 攝影 / 蔡仁譯

悠遊付最大的亮點，是Android系統具NFC功能的手機，可以直接用感應的方式，搭乘雙北捷運、雙北公車、Youbike及淡海輕軌。

然而，不單單只是扣款這麼簡單，困難之處在於，還必須把轉乘優惠、常客優惠、1280月票等功能，一併考量進去，還必須針對不同的票閘系統做修改，才能讓手機順利感應，這才會讓開發團隊，投入比開發電子錢包更多的心力，這也造就了悠遊付跟其他電支產品的不同。

不過， 第一階段用手機「嗶乘車」功能，只限定Android手機 ，陳亭如表示，主要原因是跟iOS系統不相容，雙方還需要花更多時間談規格，預計上線時間可能要到明年。據統計，蘋果手機在台灣的市佔率，大約落在2~3成之間，悠遊付上市聲量大，廣大的蘋果用戶卻吃不到，形同少掉半邊天，相當可惜。

關鍵二：改變加值行為，讓服務更完整

陳亭如分析，小額消費已經有LINE Pay、街口支付等許多同業在做了，而且跟悠遊卡的通路據點，也都高度重複，悠遊付說穿了，只讓拉高了過去悠遊卡的支付、儲值額度而已。

「台灣沒有需要再多一個新的支付工具。」悠遊付的核心價值，並非衝高電支的使用量，陳亭如認為，是透過「一卡（悠遊卡）一付（悠遊付）」的策略，使悠遊卡功能變得完善，進而改變民眾的使用行為。

根據統計，有高達三分之二的用戶，仍透過現金加值悠遊卡，每年光是花在保全收款、機台維護的成本，就高達1~2億，且在政府提倡行動支付的政策下，民眾在源頭仍使用現金加值，有違無現金初衷。

悠遊付上路後，民眾只要下載「Easy Wallet」App，綁定本來持有悠遊卡的序號，就能將卡片所有功能虛擬化，在手機上查看交易紀錄。

只要綁定第一商業銀行、彰化商業銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華商業銀行、臺灣新光商業銀行、永豐商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行，這八家銀行的台幣帳戶儲值，只要有一支手機，隨時隨地都能加值。

「我有雄心壯志，希望十年內，現金加值可以少一半。」陳亭如希望在悠遊付開通後，民眾能開始培養用手機加值的習慣，不再受限於實體加值機台。

陳亭如認為，是透過「一卡（悠遊卡）一付（悠遊付）」的策略，使得悠遊卡功能變得完善，進而改變民眾的使用行為。 攝影 / 蔡仁譯

關鍵三：不求支付只求綁定？實名制商機反而更大

悠遊付只是第一步，接下來的目標，是做到「旅程服務」。

陳亭如表示，過去有大量的悠遊卡是沒有記名的，無法掌握消費者行為。未來，希望透過線上加值、查看消費紀錄做為誘因，鼓勵民眾在悠遊付中綁定卡片，就算沒有使用悠遊付買東西，對悠遊卡公司來說也都是加分的作用。

接下來陳亭如希望做「旅程服務」，也就是拿悠遊付的交通長處，跟商家談合作，藉由卡片實名綁定，有機會進一步認識顧客消費行為，延伸更多商機。

例如，購買1280月票的民眾，只要在外送平台上，選擇「到店取餐」服務，接著，騎乘YouBike到餐廳取餐，悠遊付就會補貼車資，促成更多的商業合作，將「Easy Wallet」App發展成結合各類服務的生活平台，「比起補貼用戶錢，我更希望把1280月票，做到8120的價值。」陳亭如這麼期許。

雖然電支服務起步較晚，不過陳亭如用悠遊卡在交通領域的優勢，重新翻轉外界對悠遊付的不看好，「我們的目標，是在12個月內，達到150萬用戶。」是否能就此彎道超車，很快就會有答案。

責任編輯：蕭閔云