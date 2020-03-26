GoShare於26日宣佈兩大計劃，推出定點借還的GoShare Dots服務，以及與宏佳騰將在台南推出共享機車服務。

隨著共享交通在城市的普及，Gogoro旗下共享服務Goshare也正式走入觀光區，26日推出「定點借還」的GoShare Dots服務，第一站選在新北市青春山海線，將在淡水到貢寮的北海岸沿線，建置11處GoShare Dots電動機車租賃站，並選在4月1日愚人節正式啟動！

另外也宣佈和Gogoro PBGN聯盟的宏佳騰合作，將於今年第二季在台南推出隨租隨還的共享機車服務，採用的車款為宏佳騰電動機車Ai 1 comfort，並交由宏佳騰負責在地車輛的維運調度服務。

Goshare宣佈與新北市政府、宏佳騰機車合作共享機車服務。 陳映璇攝影

GoShare DOTS定點借還服務，前進新北觀光區

GoShare新事業總監姜家煒表示，2020年將展開「Explore with GoShare全球願景夥伴聯盟」，目標放在拓展新市場、新商業模式、攜手各界夥伴、擁抱更多消費者4大目標。盼把台灣供應鏈優勢帶到國際，推動電動化革命。

目前GoShare營運範圍為桃園、台北兩個城市，投放車輛超過4,000輛。4月將進軍新北的青春山海線，投放的車輛則是第三款黃色點點車身的GoShare DOTS。

值得注意的是，GoShare DOTS採24小時定點借還模式，雖搭配有專屬停車位，但無法自由還車，限制較多，目前看來較適合在觀光區發展。

GoShare DOTS採定Gogoro 2車款，採定點借還，消費者必須在定點還車。4月將在新北青春山海線提供服務。 陳映璇攝影

青春山海線是一條145公里海岸線，從淡水、三芝、石門、金山、萬里一路延伸到瑞芳、貢寮，主要推廣低碳綠遊，結合了捷運、鐵路、YouBike自行車、30條轉乘公車前往北海岸觀光景點。

別於以往等公車需要花時間、加上騎YouBike費力，未來消費者也可以選擇騎GoShare共享機車暢遊北海岸。新北市副市長吳明機表示，希望青春山海線的「綠能運具」能夠變成旅遊亮點，帶來新的生活型態，未來中途也會有換電站，方便消費者換電。

第二季前進台南！GoShare聯手宏佳騰推共享機車服務

2020年的另一項重點合作，則是找上台南在地企業宏佳騰合作，這也是第一個加入GoShare的在地夥伴。

宏佳騰執行長林東閔表示，這台車外觀看起來沒變，但裡面的電腦系統都有為了配合GoShare做調整，消費者才能用App遠端租借機車，未來宏佳騰也將負責車輛維護。

GoShare將於今年第二季在台南推出「隨租隨還」的共享機車服務，車輛將全面採用宏佳騰新款電動機車Ai 1 comfort。 陳映璇攝影

GoShare在新北觀光區、台南再下一城，面對iRent、WeMo等早已插旗的共享機車業者，將持續展開肉搏戰，GoShare能否透過擅長的行銷手法玩出更多不同體驗，依然讓外界期待。

有了新的擴區以及新的合作夥伴，唯獨海外市場進展，記者會上未有進一步消息。

GoShare官方表示，Explore with GoShare是全球願景夥伴聯盟計畫，今年除了會擴大在地合作夥伴外，目前已陸續都有跟海外夥伴洽談，今年也會致力拓展海外市場。

責任編輯：蕭閔云