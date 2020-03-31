武漢肺炎疫情持續升溫，英國也陷入呼吸裝置不足的危機之中，身為家電大廠的Dyson，也聲稱花費10天開發出新呼吸裝置，並將盡速提供政府1萬台。

隨著新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診案例在全球快速攀升，呼吸裝置的短缺，成為令各國政府頭疼的難題，紛紛呼籲國內企業共體時艱，加入生產呼吸裝置的行列。

而身為全球吹風機、吸塵器領導品牌的Dyson也投入呼吸裝置的研發製造，也與合作夥伴科技公司TTP在最短的時間內，利用現有的數位馬達，以及及空氣清淨機技術開發出一款新的呼吸裝置，協助解決英國的呼吸裝置問題。

10天研發完成，Dyson預計4月初量產呼吸裝置

截至今（30）日為止，英國武漢肺炎確診數已達到近2萬人，並以每天超過2,000人的速度快速增加，然而英國政府僅有8,000多台呼吸裝置，再過不久很可能就無法應付重症患者的需求。

因此，英國政府正計畫在近期跟各家廠商採購3萬台呼吸裝置，從訂購新呼吸裝置、擴大現有產能、進口外國機器三管齊下，以防國內出現呼吸裝置不足的情形。

而Dyson就在這樣的情勢下一齊投入呼吸裝置研發製造，創辦人詹姆斯（James Dyson）上週表示，他們從接到英國首相強森的電話以來，在過去10天內設計出了一款新的呼吸裝置「CoVent」，政府已下單要求生產1萬台。

Dyson僅花10天就研發出新款呼吸裝置「Covent」。 Dyson

詹姆斯指出，這種新裝置可以快速、高效率地量產，它的設計是為了解決武漢肺炎的急性需求，並且適用於各式各樣的臨床環境。

由於呼吸裝置仍屬於醫療器材，後續尚須經過政府核准才能生產。不過， Dyson預估審核時間不會太久，最快4月初便能投入生產，並在未來幾週內供應給英國政府。

且在供應英國政府之餘，Dyson還計畫捐贈5,000台呼吸裝置給海外其他國家。「核心難題是如何在極短的時間內，設計並量產一款複雜的醫療器材。」詹姆斯說，「這場競賽才正要進入生產的階段。」

沒有醫療背景，Dyson能順利做出醫療規格的呼吸裝置嗎？

不過，也有人對Dyson能否順利量產呼吸裝置抱持懷疑。根據《衛報》報導，一位呼吸裝置專家指出， 短時間內設計出新產品，並快速量產上千台裝置很不切實際 。

儘管Dyson在空氣清淨機、吸塵器、吹風機等跟輸送空氣有關的家電產品上造詣頗深，但呼吸裝置身為醫療器材，往往會被以最嚴格的標準審視，能否一切順利地邁入生產階段，可能還需要稍加觀望。

武漢肺炎疫情壟罩下，確保足夠數量的呼吸裝置，應對急增的醫療需求，成為各國的首要之務。 Pixabay

不過，Dyson透露，英國健保署、藥品與醫療用品監管局的人員都有參與設計過程，這或許代表研發過程中，Covent就已接受過一定程度的官方審核。

另外，有些同樣投入呼吸裝置生產的企業， 對Dyson大肆宣揚的作法感到不以為然 。《衛報》指出，目前有數十家英國企業投入呼吸裝置生產，但他們都不打算在政府進一步揭露前，對外透露太多資訊。

除Dyson之外，另一間家電廠商Gtech也正投入呼吸裝置的研發與製造；國防技術公司Babcock也攜手醫療設備製造廠，研發新的呼吸裝置設計；現有的呼吸裝置廠商Breas UK也加快了生產腳步，將產能擴大為三倍，並且每週運轉7天不停歇。

資料來源：TechCrunch、CNN、衛報