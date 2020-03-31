據外媒報導，法國政府徵用TGV高鐵列車，並改裝為醫療專車，將武漢肺炎患者運送到確診人數較少的地區，希望就此減少醫療系統的壓力。

隨著新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在歐洲大爆發，義大利和西班牙相繼成為重災區，其他歐洲國家都陸續推出措施抗疫。最基本的莫過於禁止非民生相關的店舖營業，同時限制市民外出，很多城市都因此變得異常冷清，同時間跨城市的交通服務亦大幅減少，當中包括行走法國各城市的TGV高速火車，班次變得相當疏落。

日前法國傳媒報導指法國政府徵用了一輛TGV高鐵列車，並且改裝為醫療用專車，將確診武漢肺炎的患者由史特拉斯堡，運送至盧瓦爾河谷地區的昂熱。

改裝TGV高鐵列車成醫療專車，是因為史特拉斯堡所在的大埃斯特地區跟德國和比利時接壤，確診者接近6,000人，是僅次於法國最嚴重的巴黎——有約7,600確診者。

法國政府利用高鐵將確診者運送到確診人數較少的地區，希望能夠減少大埃斯特地區公共醫療系統的壓力，讓其他地區能夠共同分擔，以善用國家的醫療資源。

原本可以接載500名乘客的列車，經過改裝後變成安裝全套醫療設備的加護病房，首批20名情況穩定的病人由救護車從醫院接載到火車，再由醫療人員照顧下運送。

法國傳媒指高鐵列車較救護車或直升機舒適，亦有更多空間；不過為了安全等考慮，列車不會全速前進。法國以火車接載傷病者可以追溯到1850年代，當時運送戰爭的傷兵，去年5月，火車公司亦進行過演習，將車廂改裝成急診室，作為疏散恐怖襲擊的受害者。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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