4月9日起，可以寄出30個口罩給海外二等親親人！怎麼做？如何申請「輸出許可證」？懶人包一次詳解，還有10個必知QA。

台灣口罩在國家隊合力下，日產量上看1,300萬片，不僅提高國人雙周購買口罩量，鑑於歐美口罩急遽短缺，中央流行疾病管制中心30日也宣佈，開放國人寄給海外二等親每兩個月30個口罩，只要一個動作，帶三個文件就能完成寄出。一起來看該怎麼做！

為簡化寄送口罩程序，經濟部目前規劃：

（1）免出口報關；

（2）由寄件人上網申請「輸出許可證」，許可證申請辦法將在4月9日前公告；

（3）民眾持口罩、輸出許可證號碼及寄送所需文件等到郵局或快遞公司寄送；

（4）寄件時，收件人必須具中華民國國籍，收件人每2個月僅能收到30片；寄件人則每2個月只能寄送30片。

寄送口罩Q&A

Q1：親等判定方式（戶籍謄本、身分證）？誰判定？

A1：政府會根據戶政系統，查核寄件人與收件人的親等關係；另外，出入境資料可以辨識收件人是否在國外，政府會做好相關管理工作。

Q2：收件人或是寄件人是否須具臺灣國籍及是否需有健保身分？

A2：收件人及寄件人必須具中華民國國籍。

Q3：30片是針對收件人或寄件人？

A3：收件人及寄件人每2個月均只能30片。即收件人每2個月僅能收到30片；寄件人則每2個月只能寄送30片。

Q4：寄送日期？

A4：109年4月9日起。

Q5：寄送方式？

A5：透過郵局或快遞公司。

Q6：二親等包括哪些？

A6：

（1）本人之祖父母、外祖父母、父母、兄弟姊妹及其配偶、子女及其配偶、孫子女及其配偶、外孫子女及其配偶。

（2）配偶之祖父母、外祖父母、父母、兄弟姊妹及其配偶、配偶與其前配偶所生之子女及其配偶、孫子女及其配偶、外孫子女及其配偶。

Q7：寄送口罩程序是什麼？

A7：目前規劃免出口報關、由寄件人上網申請輸出許可證、民眾持口罩、輸出許可證號碼及寄送所需文件等到郵局或快遞公司寄送。經濟部將儘速公告詳細流程。

Q8：如何申請輸出許可證？

A8：國際貿易局4月8日前會在經貿資訊網公布申請細節。

Q9：寄送口罩可包括N95嗎？

A9：寄送的口罩包括醫療口罩、活性碳及N95等，全部總計30片。

Q10：30片口罩去哪裡領？

A10：寄送口罩的可以是實名制領的、家裡原有的等。

責任編輯：蕭閔云