台灣口罩在國家隊合力下，日產量上看1,300萬片，不僅提高國人雙周購買口罩量，鑑於歐美口罩急遽短缺，中央流行疾病管制中心30日也宣佈，開放國人寄給海外二等親每兩個月30個口罩，只要一個動作，帶三個文件就能完成寄出。一起來看該怎麼做！
為簡化寄送口罩程序，經濟部目前規劃：
（1）免出口報關；
（2）由寄件人上網申請「輸出許可證」，許可證申請辦法將在4月9日前公告；
（3）民眾持口罩、輸出許可證號碼及寄送所需文件等到郵局或快遞公司寄送；
（4）寄件時，收件人必須具中華民國國籍，收件人每2個月僅能收到30片；寄件人則每2個月只能寄送30片。
寄送口罩Q&A
Q1：親等判定方式（戶籍謄本、身分證）？誰判定？
A1：政府會根據戶政系統，查核寄件人與收件人的親等關係；另外，出入境資料可以辨識收件人是否在國外，政府會做好相關管理工作。
Q2：收件人或是寄件人是否須具臺灣國籍及是否需有健保身分？
A2：收件人及寄件人必須具中華民國國籍。
Q3：30片是針對收件人或寄件人？
A3：收件人及寄件人每2個月均只能30片。即收件人每2個月僅能收到30片；寄件人則每2個月只能寄送30片。
Q4：寄送日期？
A4：109年4月9日起。
Q5：寄送方式？
A5：透過郵局或快遞公司。
Q6：二親等包括哪些？
A6：
（1）本人之祖父母、外祖父母、父母、兄弟姊妹及其配偶、子女及其配偶、孫子女及其配偶、外孫子女及其配偶。
（2）配偶之祖父母、外祖父母、父母、兄弟姊妹及其配偶、配偶與其前配偶所生之子女及其配偶、孫子女及其配偶、外孫子女及其配偶。
Q7：寄送口罩程序是什麼？
A7：目前規劃免出口報關、由寄件人上網申請輸出許可證、民眾持口罩、輸出許可證號碼及寄送所需文件等到郵局或快遞公司寄送。經濟部將儘速公告詳細流程。
Q8：如何申請輸出許可證？
A8：國際貿易局4月8日前會在經貿資訊網公布申請細節。
Q9：寄送口罩可包括N95嗎？
A9：寄送的口罩包括醫療口罩、活性碳及N95等，全部總計30片。
Q10：30片口罩去哪裡領？
A10：寄送口罩的可以是實名制領的、家裡原有的等。
責任編輯：蕭閔云