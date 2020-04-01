工業電腦結盟案3月31日連發，振樺宣佈與聯想合資公司搶進智慧零售，佳世達投資10.12億元取得連接器廠商矽瑪經營權，加速垂直整合。

物聯網應用漸趨成熟，新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）反成結盟併購好時機，POS（收銀機）大廠振樺31日宣佈與聯想合資成立新公司，搶吃智慧零售市場；佳世達集團則以每股20元認購矽瑪私募股，取得控制權。

工業電腦界3月31日結盟案二連發，POS及自助服務設備（Self-Service Kiosk）自有品牌大廠振樺電子宣佈跟全球個人電腦龍頭聯想集團結盟，雙方將合資新公司，搶吃全球500強零售及服務業者線上線下應用整合商機。

振樺是第五大POS品牌業者。 王郁倫攝影

聯想跨入物聯網商機，偏愛台廠凌華、振樺

雙方將於香港設立合資公司，名稱尚未確定，該公司資本額500萬美元，聯想持股65%，振樺持股35%，預計第二季開始營運，但效益方面，由於鎖定500強企業長期合約，預計仍需時間醞釀發酵。

過去智慧零售市場解決方案以HP及NCR等大廠為首，聯想為壯大自身實力，選擇與台廠結盟並非首樁，2018年，聯想也宣佈與台灣工業電腦品牌凌華合作，一起搶吃工業物聯網及邊緣運算商機，2019年雙方甚至一度傳出股權合作，不過最終告吹，反而是面板大廠友達殺出成咬金，公開收購凌華股權。

凌華2018年也宣佈跟聯想合作，但效益並不明顯。 王郁倫攝影

業者指出，聯想與凌華的合作案鎖定工業應用，與振樺面向智慧零售市場不同，兩合作案並不衝突，其次聯想在買下IBM電腦部門後，掌握全球IT技術支援通路，也是振樺最看中的優勢，隨今年凌華與友達結盟合作，未來聯想與振樺的密切度將有機會更勝凌華。

佳世達再度出手，整合上游連接器廠矽瑪

另一大工業電腦集團「佳世達」則也趁全球股災再出手，31日宣佈取得連接器業者矽瑪51.3%股權，佳世達集團董事會通過將投資10.12億元，包括投資6億元參與矽瑪私募案，取得37.5%股權，另以集團投資公司購買普通股股權約13.8%，展開雙方結盟。

由於連接器屬於工業電腦領域上游，佳世達此次是垂直整合佈局，雙方表示將共同拓展車聯網、醫療、健康器材與AIoT（人工智慧物聯網）解決方案，提供客戶更廣的產品設計與製造服務。

佳世達董事長陳其宏率領艦隊成員壯大規模，資源共享。 王郁倫攝影

佳世達科技董事長陳其宏表示：「矽瑪是電子連接器領導廠商，近年直接和美系車用、醫療、穿戴式產品大廠進行早期設計合作（Front-End Design-in），雙方結盟後，可優化佳世達商業暨工業用品的相關業務，掌握關鍵零組件，強化垂直整合實力。」

矽瑪科技是30年老牌連接器廠商，矽瑪科技董事長游素冠表示，微型化、高頻高速與高電流電子產品需要精密製程與高頻設計能力，跟佳世達的系統整合能力整合，不僅資源互補，也可以提供客戶更完整的服務。

佳世達指出，矽瑪將於6月9日召開股東常會全面改選董監事，佳世達將取得過半的矽瑪董事席次，確認長期合作關係。

責任編輯：陳映璇