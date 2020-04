綠藤生機十年來持續發展不懈,共同創辦人暨執行長鄭涵睿表示,夥伴秉持著共同理念,以及跨部門的合作無間,是打造綠藤核心團隊的不二法門。

以有機芽菜起家的綠藤生機,2013年踏進個人清潔保養領域,秉持著多即是少(More is less)的品牌精神,友善環境的做法不只連續4年獲得B型企業「Best for the World(對世界最好)」國際大獎,營業額更從2015年起,連3年以翻倍的速度成長。

共同創辦人暨執行長鄭涵睿回想從台大財金系畢業之後,和兩位大學同學(廖怡雯與許偉哲)一同創業,至今走來已經10個年頭,如果要用一個架構來描述綠藤的領導模式,他認為比較接近麻省理工學院領導力中心提出的「不完美領導力」,「因為我不是一個好的領導者。」 鄭涵睿笑說。

不完美領導力指的是,由於世界上沒有無懈可擊的領導者,因此領導人傾向揚棄完美的假相,並借重他人長處補足弱點。領導力存在於公司的各個層級,只要有專門技能、願景、創新觀念及執著付出的地方,就有領導力。

綠藤生機目前員工逾80人,整個組織的架構以3位創辦人為主要核心,雖有中階幹部,但仍屬比較扁平式的管理方式。

鄭涵睿指出,綠藤營造出強調團隊合作的氣氛,「每個成功都來自於共同的努力」。 蔡仁譯攝影

沒有英雄、不造神,我們講的是團隊合作

綠藤的企業文化強調團隊合作,且因為資訊透明,所有的員工都能掌握公司運作情況。鄭涵睿認為若一個團隊的資訊揭露愈透明,團隊就能愈快速調整跟改變,以解決問題。

而且成員間彼此相互信任,當一批先鋒部隊要往前衝的時候,他們也會願意相信背後有強大後援替他們撐腰。

在綠藤生機,我們不造神,也沒有英雄主義,我們相信所有成功都是團隊的合作。 綠藤生機共同創辦人暨執行長鄭涵睿

在綠藤生機裡有個特色:幾乎每個人都是「斜槓青年」。鄭涵睿解釋,團隊成員常跨部門參與專案執行,所有人都能知道其他部門正在執行什麼工作、對方的痛點在哪邊、又該如何替對方設法解決問題,好處是團隊成員擁有多個部門的Know-how,這也讓員工在組織間的調動變得自然。

像是現在負責實體店面跟客服部門的主管,過去曾經是行銷、商品部的主管。正因為這些幹部經歷過多次跨部門合作以及負責過不同部門的業務,對於綠藤的文化與信仰相當清楚,因此讓他們用過去實體門市經驗的背景帶領線下的店面,是再適合不過的事。

不然你想,「當業績連年成長,哪裡找得到實力也能連年成長的中階幹部?」鄭涵睿說。

播種企業理念,留住3成未來人才

另外,領導團隊時若能在成員中種下一顆屬於綠藤想法的種子,那麼未來當種子發芽的時候,這些人都會是延續理念的重要傳播者。

因此,在訓練第一線的銷售人員的時候,綠藤會特別強調該產品的製作動機,讓員工在銷售時不要一昧地拼數量,而是要讓消費者了解綠藤的理念跟其他家有什麼不同,讓顧客在產生認同感的同時,也能向外播種綠藤種子。

2010年,鄭涵睿與兩位夥伴共同成立綠藤生機,從最初販售生鮮芽菜、到後來跨入清潔保養事業。 蔡仁譯攝影

回過頭來看,堅持理念這件事,也帶來了一個意外的收穫。

鄭涵睿笑說,綠藤不像其他大公司可以提供很多工作機會,但他們願意訓練在校學生接軌職場的技能,所以從2013年開始實習生計畫,雖然一年約僅提供5個實習機會,卻總是可以收到上千封的履歷。

「一開始以為這只是提供在學生可以在職場上結合所學的機會,沒想到無形中傳遞下去的價值觀,也讓實習生跟著認同綠藤理念。」鄭涵睿估計,這些離開的實習生後來有三分之一的機會回來綠藤工作,「現在公司的行銷、產品等大將,有不少都是這些從實習生就開始做起的員工。」這點讓他很意外、也很自豪。

不過鄭涵睿也坦承,面對領導最困難的其實是如何讓員工看到你所看見的「東西」。

以之前推出的一款強調「無乳化劑」的防曬乳為例,綠藤不僅是希望推出跟市售產品有差異的商品,更強調要「有意義」,這意義可能是對於環境的保護、可能是更貼近消費者真實所需,因此要如何讓員工理解這層對於品質的要求,是他至今仍覺得相當具有挑戰的功課。

鄭涵睿表示,綠藤生機目前除線上電商與實體門市外,2020年正著手拓展海外市場。 蔡仁譯攝影

而接下來綠藤也將要面臨「出海」的時候,無論組織未來將如何發展、擴大,鄭涵睿始終相信當綠藤能帶給員工成長、員工就能對組織有正面的反饋,正向循環的影響之下,團隊就會變得更強大、更有競爭力。

幾乎所有人都知道其他部門正在執行什麼工作,好處是每個成員擁有多個部門的Know-how,這也讓員工在組織間的調動變得自然。

對於綠藤生機建立與領導核心團隊的心法,商研院行銷與消費行為研究所所長曾志成認為,新創在組織內多有扁平式溝通的現象,領導者與下屬有如同事的合作關係,讓新創在起步初期能強化團隊合作的氛圍。而當某些員工表現到位之時,所給予的相對職位與報酬,某種程度亦是「英雄主義」的鼓勵。團隊合作與英雄鼓勵兩種文化其實能同時並行,端看領導者如何拿捏來創造企業價值。

你擁有「分散式領導」4大能力嗎? 麻省理工學院領導力中心提出「分散領導」的模型,並歸納領導的4大能力:

1. 掌握情況:理解並掌握大環境。

2. 建立關係:建立公司內外關係。

3. 共創遠景:描繪公司美好遠景。

4. 創新發明:利用各種新方法來實現願景。

責任編輯:林美欣、張庭銉