雖然規模龐大、經營步調穩重的企業，像是一隻行動緩慢的大象，但企業創投（CVC）有機會為企業裝上翅膀，飛向創新之所在。
1 Google創新彈藥庫！解密全球最活躍企業創投GV，對未來的4個預測
Google母公司Alphabet旗下的GV（Google Ventures），是全球最積極投資新創、且最成功的企業創投之一，不只投資組合廣泛，成果也十分豐碩，共有23家新創已IPO（上市），超過120家被併購或合併。
雖然GV強調以財務導向為主，投資標的不受母公司的策略發展影響，但Google的確是GV所投資新創的重要買主之一。過去Google靠著一起又一起的收購打造出了網路帝國，所以也許能從GV的投資領域中稍微窺探Google可能的發展方向，像是長生不死、永續發展、保險科技都是GV近年關注的重點領域。
雖然都只是預測，但唯一確定的是，在未來，Google只會更加無所不在。
想像你在美國矽谷工作，早上出門叫了一台Uber，到公司附近的藍瓶（Blue Bottle）買了一杯咖啡，進到辦公室以後，用Slack與同事溝通即將開始的會議事項。
這些公司的背後，都有Google旗下創投GV的支持。可以說，GV讓Google無所不在，許多人在日常生活中習以為常的服務，Google早已滲透其中。
Google在2009年成立Google Ventures，並於2015年更名為GV，10年來已投資超過450家公司。近年來，GV動作更加積極，每年投資超過1億美元，涵蓋的領域也相當廣泛，包括Uber、電動滑板車Lime、部落格平台Medium到醫療與基因編輯領域等，並連年被調研機構CB Insights選為最活躍的企業創投。
GV最大任務是賺錢，也是Alphabet彈藥庫
在成立創投基金之前，Google一路走來，正是靠著「買買買」的策略，打造出如今的網路巨頭。
2005年，以5,000萬美元收購的作業系統Android，在全球手機系統市占已超過7成；2006年，以16.5億美元收購影音平台YouTube，到了2020年Google首度公布，YouTube年營收約150億美元；2008年，以3億美元收購網路廣告服務商DoubleClick，成為Google廣告業務的核心，每年可以帶來近千億美元的收入。
雖然GV執行長暨管理合夥人大衛・克蘭（Dvaid Krane）強調，「GV的最大任務是獲得財務回報」，意思是GV不會特別為了符合Google的策略性發展，來選擇投資標的，但是從GV過往成功出場（被收購、IPO）的案例來看，Google母公司Alphabet已多次收購由GV投資的新創。
最知名的案例便是GV所投資的智慧家居產品Nest，在2014年被Google以32億美元收購後，與Google Home整合為單一品牌Google Nest。
科技媒體《TechCrunch》在2018年〈窺探Alphabet的投資宇宙〉（A peek inside Alphabet's investing universe）一文中也提到，「Alphabet就是旗下創投最好的客戶。」
從數據與演算法下手，挖出最有潛力新創
透過企業創投找尋潛力新創，先藉由投資並與其相處、觀察後再考慮收購，是企業設立創投的重要策略之一。而手握45億美元（約1,350億元新台幣）的GV，是怎麼挑選投資新創的呢？
《紐約時報》曾報導，GV會運用創投相關學術文獻中的數據，建立演算法模型，並用創辦人過去的經歷，包含是否曾成功創業、工作時間等來分析各種可能性；也會利用機器學習，從大方向來確保投資組合的平衡，以及找尋新的投資機會。
如今，在GV近百人的編制中，有19名電腦科學家，其中10位擁有博士學位。
不過，創投投資仍是與「人」息息相關的事業，難以全部倚靠數據，就算在GV中，也時常發生意見衝突。「特別是在續投的投資上，數據與我們的意見會相左，但對我們來說續投很重要，因為這是對新創創辦人的支持。」大衛・克蘭表示。
GV的投資哲學，就是找尋「改變產業，創造產業」的新創，在其網站上也可見到這樣的描述：「我們為嘗試解決全球性問題的創辦人，提供支持。」
因此，GV投資了相當多早期的新創，甚至在投資組合中，還分出一個類別叫做「前沿科技」，投資包含人造肉公司Impossible Foods、讓人類用意志操控電腦的CTRL-Labs（於2019年被Facebook收購）、利用無人機運送醫療產品（如血液）的新創Zipline等。
投資版圖透露網路巨人預見的4個未來趨勢
Google旗下的創投其實不只GV，還有CapitalG和Gradient Ventures，前者專注在金額較大的晚期投資，後者則專門投資AI領域。而案件多、領域廣，投資偏新創早期發展的GV，就成了預測Google未來的望遠鏡。
可以將GV的投資領域更細分為AI、電商、資安、金融科技、健康與生命科學與前沿科技7個領域，從中看出一些趨勢發展。
1.更垂直、深化的技術：各領域都會朝向更加垂直、深入的方向發展。GV投資的Viz.ai，就是利用AI偵測早期中風的徵兆；其他如專注在球鞋交易的StockX、運動衣物品牌Outdoor Voices，改變電商包山包海的業務，更垂直地聚焦在某個領域。
2.值得注意的保險科技：GV在金融科技領域的投資也不少，包含全球最大的金融獨角獸Stripe。成立初期，GV主要鎖定支付與投資平台，近期則投資了幾家保險領域的新創，如以AI取代保險從業人員的Lemonade、線上比較與購買保險新創Young Alfred等。
3.永續食品與農業領域：除了曾經投資人造肉公司Impossible Foods與植物奶公司Ripple之外，GV還投資了多家透過機器人解決農業問題的新創。
4.長生不死：早在2015年，GV創辦人比爾・馬里斯（Bill Maris）2015年登上《彭博市場》封面時，標題就是「Google要你長生不死」，2018年至今短短幾年間，從基因編輯到臨床實驗、臨床研究等領域，GV已投資超過30家新創，可見其對健康與生命科學領域的關注。
未來的模樣也許難以預測，唯一可以確定的是，Google將更加無所不在、無處不在，而GV將是拓展Google宇宙的重要先鋒。
責任編輯：張庭銉、林美欣
2 百億元號召令，目標催生「第二個台積電」！阿里巴巴台灣創業者基金為何這麼做？
細數台灣網路領域知名的新創公司，從被國發會點名為獨角獸的Appier、被研調機構CB Insights選為「2020年全球AI 100強」的耐能（Kneron），到進軍東京與吉隆坡的都會玩樂預訂服務FunNow等，背後都有同樣一個投資人——阿里巴巴台灣創業者基金。
2015年3月，阿里巴巴創辦人馬雲來台演講，感嘆於台灣擁有優秀的創業環境，過去曾孕育出了台積電與富士康，卻在進入網路時代之後，相對中國缺少了成功的創業家與新創公司，因而決定投資新台幣100億元，幫助台灣的創業家。
歷經半年多的規畫，阿里巴巴台灣創業者基金於2015年底正式成立，委由中華開發資本和美商中經合集團兩家投資機構，尋找合適投資企業。截至2020年3月，阿里巴巴台灣創業者基金已經投資了36家新創，投資總額已超過新台幣50億元。
挹注資金讓新創自主經營，輔以集團資源「放大」團隊強項
相較於一般創投，以追求財務報酬、最大化出資者的回報為指標，「我們雖然是以創投的方式運作，但是更希望台灣創業家成功，所以短時間內能不能賺錢，不是我們最關注的事情。」阿里巴巴台灣創業者基金執行董事李治平說。
在投資的形式上，阿里巴巴創業者基金皆為少數投資，所占股份不高，大致在10％上下，甚至有僅占2～3％的投資。在股份較少的情況下，通常也不會獲得董事會席次，對新創來說控制權有限。李治平表示，「我們投資新創公司，是看上這家新創、這個團隊，而不是我來做會做得比你好。」。
至於在投資標的的挑選上，阿里巴巴台灣創業者基金以鎖定「產品成熟，在台灣或其他市場已有初步成績」的新創為主，再輔以阿里巴巴的經驗與資源，提供新創「放大」的能力，如開拓東南亞、中國市場等。
獲得投資的新創，每一年都可以隨團到阿里巴巴的杭州總部參訪，尋求更深度合作的可能性；也有機會與阿里巴巴集團及其附屬公司合作，包含電商領域的淘寶、天貓；物流領域的菜鳥網路；雲端領域的阿里雲等。
不過，李治平強調，雙方的合作關係並非強制性的，一切看雙方合適與否。
以Appier來說，當時他們的關鍵技術是「跨屏追蹤」，消費者在筆電上逛了一個網站以後，再用手機看，就會跳出類似的廣告。透過cookies、設備中的識別碼與AI技術分析，Appier能夠知道使用筆電和手機的消費者是同一個人，在不同設備間精準地投遞廣告。
「但是在中國，因為淘寶、支付寶等服務都是用同一組ID登入，天生就知道設備與消費者的關聯性。」因此，雖然一開始阿里巴巴台灣創業者基金，確實幫忙Appier連結了阿里巴巴杭州總部的數據團隊，卻不會強制雙方合作，「同樣的技術在日本就應用得非常好，一切都要看未來發展的方向。」
另一個合作案例，是旅遊體驗電商平台KKday。在獲得阿里巴巴台灣創業者基金投資後，KKday表示想將商品放上阿里巴巴旗下的線上旅遊（OTA）平台「飛豬」。
「飛豬是平台，原本就會招商，但是我們跟飛豬說，這是我們投資的公司，上架速度可能就比較快。」李治平也提醒，上架是一回事，行銷、推廣，還是要看新創自己的努力。
關注年輕創業者在想什麼，「也是一種風險趨避的方式」
雖說不以短時間內獲利為目標，不過，創投畢竟不是慈善事業，長遠來看，基金仍需要回報。
李治平指出，當初在設計阿里巴巴台灣創業者基金時，就規畫賺到的錢不用分配回母公司阿里巴巴，而是會重新投入基金，再去投資新標的。
不過，李治平也坦言，至今投資組合中，仍沒有出場（投資新創被收購、IPO）的案例，但是已經有2家新創與券商洽談中。
成立5年以來，李治平認為，100億資金只是一顆拋磚引玉的種子，目的是期望阿里巴巴台灣創業者基金能起到帶頭作用，激勵更多企業投入投資新創的行列，共同提升台灣的創業環境。
目前民間的加速器，如AppWorks、SparkLabs等都努力招收新創來培育；政府也修改了投資條例，讓台商境外資金回流投資能減稅，以及國發基金積極地投資新創，「企業反而做得比較少。」
然而，李治平說，過去台灣的確曾有一段企業創投興盛的時光，如聯電就打造出一家又一家上市的「聯家軍」，如聯陽、聯詠、原相、智原等。
「只是台灣企業的投資，多半還是比較專注在本業上，像是製造業看到優秀的供應商就買下來。」李治平希望企業能花一點時間看看年輕一代的創業者在想什麼、做什麼，適時地給予協助。
專注本業固然是歷久彌新的經營之道，然而，環境與潮流瞬息萬變，破壞式創新隨時可能發生於企業本業之外的領域，「對企業來說，看一些跟本業不一定直接相關、早期一點的新創，也是一種風險趨避的方式。」李治平說。
責任編輯：張庭銉、林美欣
3 LINE布局叫車、電商事業！新星計畫如何讓你離不開「大LINE生活圈」
從通訊、購物、交通到支付，在台灣擁有2,100萬用戶的LINE，已經成為幾乎全民日常生活中的重要平台。為了持續滿足廣大使用者的多元需求，LINE除了仰賴內部開發團隊的研發動能之外，也將汲取創新與創意的觸角向外延伸。
2015年12月，LINE提出新星計畫（PROTOSTAR），由企業策略部門負責管理，鼓勵新創團隊申請加入，主要關注5大領域，包括：O2O（Online to Offline）、娛樂內容、IoT（物聯網）、FinTech（金融科技）和AI（人工智慧）。
LINE新星計畫門檻不高，只要經過簡單申請，幾乎都能加入。而凡是申請加入計畫的新創團隊，都可以獲得免費官方帳號、內部的技術資源，以及外部合作夥伴提供的顧問服務（包括勤業眾信開設財務知識、股權結構等課程；中華開發創新加速器提供諮詢窗口等），協助他們在LINE平台上開發各類服務；並在經過定期評估、考核後，有機會成為LINE的優先投資標的。
台灣LINE企業策略資深總監唐欣表示，透過這些協助，新創開發的服務，平均6～9個月就能推出上線。
唐欣表示，新創團隊加入新星計畫後，每一季都會有一次績效評估。拿官方帳號來說（以服務型為主），LINE會觀察有效訂單、轉換率、點擊等指標數據，也會關心公司的財務狀況。
評估必問４大問題，觀察創業家人品操守
在做評估時，唐欣一定會提出４大問題，藉此看出經營者對LINE的了解及敏感度： 第一，想在LINE上做什麼？第二，跟LINE合作後，會有什麼突破性的發展？第三，為什麼覺得LINE會讓你不一樣？第四，你喜歡LINE什麼服務，希望LINE推出什麼服務？
此外，比起創業家的專業能力，唐欣認為，人品、操守更重要，「這不是短時間內就能看出來的」，因此，LINE團隊會在業界打聽經營者風評，作為重要參考指標。
整體而言，LINE目前在台灣的投資策略，可分為「直接投資」、「透過VC間接投資」兩大類，都是以能「加速LINE生態圈成長」為主要標準。至於如何決定是否投資新創，LINE內部已有一套標準。
以直接投資來說，第一步，必需先跟韓國、日本的母公司、總部討論，確立當年度台灣市場的發展目標，接著以該目標為核心，尋找適合的新創標的。
以2017年為例，當年度LINE將「電商」列為重點發展項目，便收購擅長電商導購的新創嚮網科技，成為台灣LINE首樁併購案，促成現在的LINE購物服務。
另一個案例是2019年完成投資的TaxiGo，這款LINE平台上的原生應用，早在2017年開始，就透過官方帳號提供叫車服務。適逢LINE也想發展交通服務，認為TaxiGo在LINE上發展的服務非常成熟，因而決定透過入股投資的方式，將LINE TAXI的平台和品牌授權，委託給TaxiGo經營，完成LINE在交通服務上的布局。
「讓專業的人，做專業的事。」唐欣說，「有時候，新創公司可以快速實現我們想做的事情。」
TaxiGo執行長陳泰成則表示，當時是為了把業務擴張到中南部，開始思考與LINE深度合作的可能性。「我們是LINE上的原生服務，串接了很多API（應用程式介面），合作會是最直接的方式」，再加上雙方理念相近，最後決定讓LINE入股。
過程中，陳泰成也得到不少幫助，例如克服技術上的限制，成為第一個在官方帳號中，串接LINE Pay服務的業者；與LINE內部行銷、技術團隊合作，大幅改善使用者經驗和界面，更獲得LINE生態系中的龐大流量，官方帳號的活躍用戶數，也從合作前的40萬，成長到現在的300多萬。
至於透過VC間接投資，LINE跟中華開發創新加速、心元資本都曾有過合作。舉例來說：LINE透過中華開發，投資了TapPay（喬睿科）與FunNow。
合作順暢，「交往也不一定要結婚」
加入新星計畫的團隊，結局未必都是獲得股權投資。唐欣用感情來比喻：「雙方交往得好，結婚不一定是最好的結果，也可以一直不結婚。我希望新創不要抱著『一定要被LINE投資』的想法，也許想得到的資源，透過商業合作就能實現。」
像是FunNow，因為產品本身已經很成熟，就算參加新星計畫，LINE能提供的資源也有限，這時，團隊就會評估直接與LINE生態系合作。新服務「LINE SPOT」，就與FunNow策略聯盟，透過預訂票券，串聯線下實體商家。
責任編輯：林美欣
4 一手操刀聯電投資案！宏誠創投年砸10億，為「聯家軍」注入新創活水
提到宏誠創投，或許你覺得陌生，但是打開該公司官網，立刻就能看見半導體業界熟悉、晶圓代工老大哥的名號：由聯華電子100％持股。事實上，團隊規模近20人的宏誠創投，一手掌握共計4.5億美元的投資基金，全權負責聯電所有的創業投資案。
攤開宏誠創投的投資公司列表，有專攻石英晶體的台灣晶技、研發電池模組的新普科技，這類與聯電本業關聯度很高的上市公司。
另一方面，也能發現被國發會點名「台灣第一隻新創獨角獸」的Appier、廣獲年輕族群喜愛社群平台Dcard，與聯電本業看似無關的新創公司。究竟宏誠創投如何選擇投資標的？
「創投成立的目的，當然是要為母公司服務，但還有另一個現實面考量，因為宏誠是一間獨立公司，得要為經營績效負責。」宏誠創業投資總經理彭志強解釋。
投資事業撐起台灣IC設計半片天
簡單來說，宏誠投資對象可分為兩大類型：第一種是宏誠的「核心投資」，是能與聯電半導體產業生態連結的公司，另一種則是不一定與本業相關、基於利潤考量的「財務性投資」公司。
「台灣IC設計公司中，很大占比我們都投過，可以說很多台灣IC設計公司真的是被聯電養起來了，說起來應該驕傲嗎？」彭志強笑著提起這段投資「往事」。
聯電一路領著「聯家軍」，為台灣IC設計產業打下半邊天，用「投資」加深彼此間的親密關係，是聯電過去幾十年的慣用作法。
時間推回到1996年，當時聯電一邊幫IC設計客戶做晶圓代工、與對手台積電拚戰，一邊還養著自家IC設計部門，引發客戶疑慮聯電有「盜用設計」之嫌。時任聯電董事長的曹興誠，決定讓自家IC設計部門獨立出去，由聯電來當他們的投資人。
包括聯發科技、聯詠科技、聯陽半導體在內的第一代聯家軍，就此誕生，意外地成為當時台灣IC設計產業裡的龐大家族。
即使到了2009年，聯電出清聯發科全部持股，聯家軍仍繼續「注入新血」，變得更加壯大，包括智原科技、原相科技等等，都是第二代聯家軍的代表。
2001年，宏誠創投從聯電獨立出來，即使聯電100％持股，現任董事長正是聯華電子董事長洪嘉聰，宏誠仍擁有完整的決策權，不受聯電影響。
範圍遍布全球，首選「高壁壘」標的
平均而言，宏誠一年砸下新台幣10億元扶植創業公司，每投資一間公司，最少3,000萬元起跳，投資標的過半都鎖定在台灣，其他則分布於美國、中國、以色列、韓國、日本等地。
投資標的的業務範疇，基於聯電定位為半導體產業「供應端」，當產業市場愈大、生態鏈愈大，對供應端的需求才會更龐大，因此，舉凡IC設計公司、IC載板製造供應商、半導體雷射、物聯網解決方案等等，都是宏誠創投所涉獵、與聯電本業相關的「核心投資」範圍。
至於「財務性投資」，除了前述的Appier、Dcard之外，還有跨境電商樂利數位、甚至「美容教主」牛爾成立的美妝品牌NARUKO也在其中。
彭志強表示，在挑選投資標的時，最重要的標準之一是，這家公司無論是技術，還是商業模式，都要有一定的「壁壘」，不會被輕易複製。
而在「投後管理」上，有別於與聯電本業相關的核心投資標的，在投資後，宏誠會擔任公司董事，為團隊多做一些貢獻，「如果純粹是財務性的投資，我們就不見得會去擔任董事，還是比較想當一個快樂的投資人。」
細數過往多年，宏誠創投投資過的公司，已超過數百間。談起台灣新創圈，彭志強坦言，台灣近年少有亮眼的新團隊，他建議，台灣新創企業真的要成功，市場一定不能只局限在台灣，一定要面向全球，市場格局愈大，才愈能吸引投資人的青睞。
「以近期來說，Appier做得非常不錯，算是很經典的例子。」彭志強說道。宏誠在2015年，就已經參與了Appier的B輪投資，如今Appier已經獲得D輪資金，更被國發會點名是「台灣第一隻新創獨角獸」。
就彭志強的觀察，雖然Appier是主攻近年炙手可熱的AI（人工智慧）領域，但兩點強項幫助他們在市場上鶴立雞群。
一來是Appier比較有國際觀，市場一開始設定就不只在台灣，望眼全球咬下無限商機；再者，他們能快速找到自己的定位，方向不對就馬上轉彎，減少試水溫的成本。「畢竟對於新創公司來說，最大的敵人就是時間，浪費了時間，就等於浪費了資本。」彭志強說。
責任編輯：張庭銉、林美欣
5 預算無上限，KPI還不看投報率！研華投資的「共創」指標是什麼？
身為年營收達541億元、全球最大的工業電腦（IPC）品牌，研華深知，要從工業電腦硬體龍頭，在未來10年內轉型為工業物聯網（IIoT）解決方案巨頭，必須從軟、硬體整合下功夫。
為著手轉型，研華兩、三年前開始大力投資打造雲服務平台Wise PaaS，並且廣發英雄帖，邀請各界開發者針對研華的物聯網硬體設備及雲平台，開發相容的工業應用程式（iApp），壯大自家生態系，目前已有20家左右共創夥伴。
受研華董事長劉克振指派、負起籌組共創聯盟重責大任的，是他的二兒子劉蔚廷，目前在研華旗下的「研華投資」公司擔任策略投資代表。
在集團生態系中，研華策略投資扮演複雜且多重的角色，有時帶有商業開發（BD）的功能，替研華尋覓具備加值能力的應用開發商，並投資少數股權（minor share）；有時則扮演創投角色，評估業務端推薦的通路商是否具投資效益。
一旦研華決定策略性投資，投資股權比率大致維持在15～30％之間，多數甚至就在2成上下，不介入對方經營權。
投資後，研華投資部門也會持續追蹤效益，確認iApp開發商跟研華的業務連結度、幫開發商賣出多少套產品？帶來的業績、跟各地專業系統整合商合作專案數量的多寡等資訊。
時間再往前推，早期「研華投資」更多扮演併購者的角色，投資對象主要是上游硬體供應商或海外通路，一路併購以來，大約花了30億元左右。
「現在還是會併購，但主要是作為研華硬體產品線的延伸。」劉蔚廷說，這主要也是研華企業發展的第一階段，比方早年投資工業電腦用印刷電路板廠商博智、入股軍用船舶平板電腦商融程、與英業達合資英研智能等等。
扣緊本業核心，先試婚再結婚
如今，研華邁入下一階段轉型，更專注於共創（co-creation），主要投資兩種類型的夥伴。
一類鎖定智慧城市、能源管理、環保、零售、智慧工廠等領域的應用開發商 ，將其應用與研華的雲平台打包成一個個標準化解決方案，上架到市集（Market Place），由業務推廣到全世界。 另一類則是海外各地的專業系統整合商（Domain Focus SI） ，這些在地業者熟門熟路，可以把市集裡各種解決方案，真正裝置到客戶案場，促成「落地」。
「研華很少純財務類的投資，如果有案子投下去賺錢機會很大，但跟研華本業無關，我們不會投。」劉蔚廷說。
即使看好一家應用開發商，初期策略投資部門也會邀請產品業務部先跟對方合作半年到一年，像先同居再結婚一樣，雙方磨合一段時間後，才會真正進入投資階段。
由於總是先談業務合作，才考慮財務投資，因此，研華投資的年度績效目標，並非投資報酬率，反而是以團隊每年找到多少「共創」案子數量為主。
近幾年，研華每年談成的共創案約5～6件，每件投資金額從1,000萬到5億元不等，至今投資或贊助的共創夥伴約20家。
有別於傳統創投，研華投資有很多案子是「不占股權的共創贊助關係（co-creation sponsorship）」，也就是由研華提供部分經費，鼓勵開發商將產品整合進他們的軟、硬體中，「等於出資協助開發商軟體進化或規格開發，加速他們決策過程。」劉蔚廷說。
看過許多投資案，研華如何判斷值得投資合作的對象？劉蔚廷分享了3個標準：首先，評估該方案是否可能與研華軟、硬體平台整合？其次，是否符合研華鎖定的領域？最後，產品是否已經有實際落地的經驗或案子？
「我們希望找產品相對成熟的業者。」劉蔚廷說，雖然投資預算無上限，或許跟一般創投相比，研華基於本業所做的投資風險較低，但也未必零風險，至少有些投資標的，純財務眼光的創投可能就不會投資。
考量到研華投資的角色和功能實在太多、太複雜，加上共創夥伴累計近20家，近期研華執行長辦公室已成立「顧客成功小組」（Customer Success Team），協助愈來愈多共創夥伴對接集團資源，讓研華投資更專注前線開拓。
「董事長已經要求，策略投資部門5年後，投資報酬要占集團獲利10％。」劉蔚廷輕鬆談著父親交給他的任務。
今年，研華投資將持續擴張人力，期望邀集更多應用開發商，加入工業物聯網生態系。5年後，若研華的共創夥伴規模比現在翻倍成長，那麼策略投資部門創造的效益，理應不會只是「10％」而已。
責任編輯：林美欣
6 牽起盒馬鮮生、Grab合作案！金庫資本：我不但投資你，還幫你解決問題
連續20年稱霸台灣燃油機車市場的光陽，自2018年轉型投入ionex電動機車以來，從國內一路賣到中國、印度、東南亞商用市場，這一切幕後的操盤手，是金庫資本（KYMCO Capital）總經理丁學文。
2011年在中國成立的金庫資本，是一間專攻國際市場的基金管理公司，大股東為光陽，從光陽發表ionex車能網系統，到與東南亞叫車巨頭Grab合作，都能看到它的身影。
2018年，光陽在日本東京摩托車大展上發表ionex車能網電動車解決方案。選在東京，是出自丁學文的建議，因為全世界最會做車的就是日本，此舉形同昭告全世界，台灣擁有一站式解決方案，展現光陽在電動車上的技術實力。發表會後，也引來Grab的注意。
當時Grab還派人飛到中國上海，實際體驗、觀摩光陽與阿里巴巴旗下生鮮零售盒馬鮮生的電動機車合作模式，歷經8個月來回，雙方終於簽下商務協議。
今年初，金庫資本宣布投資3,000萬美元入股Grab，其中注入母公司Grab Holdings Inc.（GHI）600萬美元，另外2,400萬美元則投於Grab Wheels，這是GHI和金庫資本合資成立的後勤中心。
金庫資本不但進入Grab Wheels董事會，光陽也將提供Grab整車組裝、電池、能源站的硬體解決方案，很快地就能在東南亞看到Grab司機騎著光陽電動機車，提供叫車、外送服務。
「這是資本加上資源，我投資你，還幫你解決問題，所以我是策略投資者。」丁學文看好，台灣許多傳產、科技業有轉型需求，經營者普遍高齡，對比於新創企業團隊成員平均年齡30歲以下，金庫資本希望為傳產與國際新創，搭起溝通橋梁。
現階段金庫資本旗下13檔基金的投資方，多來自兩岸電動車供應鏈，包括光陽、電池模組廠新普、連接器廠正崴等。金庫的投資方式是，有限合夥人制（Limited Partner），投後管理與調查研究都由金庫主導。簡言之，就是投資人出錢，金庫則出力。
因此，金庫雖然在每一個投資標的持股不超過30％，但一定會參與、加入董事會，追求雙贏，「我投資你，你跟我買東西，當你買到東西賺到錢，我是股東也受惠。」
丁學文形容，投資方與被投資人如同堂兄弟關係，金庫投資就像是一個粽子頭，串起彼此合作的關係。所以當投資方想做什麼投資，還可以牽線介紹，讓堂兄弟互相認識。
金庫結合了兩岸電動車供應鏈資源，將來可提供資源整合方案。丁學文更有一套牛肉麵理論，可以把金庫想像成一間牛肉麵店，擁有一碗200元高檔A菜單，以及20元低價B菜單，當你嫌它太貴或太爛時，可以調配成一碗120元、符合預算的牛肉麵。
「金庫擁有中國10年經驗，再加上台灣基因，天下無敵。」丁學文自信說，除了台灣零件資源，也能搭配中國製零件，讓兩岸堂兄弟能夠相互合作，進一步幫助投資人參與全世界的產業整合機會。
搭起傳產＆新創溝通橋樑，推動未來10年殺手級應用
攤開金庫資本近10年成績單，已投資或商務合作總計逾47家企業，包括中國盒馬鮮生、外送平台美團、餓了嗎；印度電動車新創22Motors、共享二輪服務Bounce，以及東南亞Grab。
整體看來，金庫只鍾情投資出行產業。所謂的出行服務，是指科技平台結合交通工具應用的服務，像是圍繞在大眾日常生活中的網路叫車平台、共享機車、共享單車，外送平台等。
今年起，傳統車廠BMW、奧迪、保時捷紛紛投入電動車，更讓丁學文看好出行產業電動化（eMobility）與智慧化，將掀起未來10年產業最大革命，成為繼智慧型手機後下個殺手級應用。
2年前，金庫資本回台募集新基金，目前總管理資產4.75億美元裡，還有七成資金尚未投資。大環境碰上新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，將加速供應鏈重整，「現在兵馬充足，可說是危局入市。」丁學文強調，2020年是金庫的重點，會用力投資。
看準台灣擁有優秀的電動車人才，但過去受限於國內市場小、創投資金斷炊，而錯失發展機會，未來金庫將扮演資源整合角色，協助台灣企業出海，讓台灣成為「獨角獸醫生」，提供物美價廉的電動車供應鏈資源，占全球電動出行市場一席之地。
責任編輯：林美欣