清明連假期間，各地景點人潮擁擠，指揮中心呼籲去過人潮擁擠地區的民眾，需自主健康管理14天，《數位時代》整理了4大QA。

清明連假期間，各地景點人潮擁擠，為了防範群聚感染風險，中央流行疫情指揮中心今（6）日上午加開記者會，呼籲去過人潮擁擠地區的民眾，需自主健康管理14天，並規劃彈性、異地上班。

究竟哪些人需要自主管理？又該怎麼做？《數位時代》整理了4大QA。

Q1：人潮擁擠怎定義？哪些人該自主管理？

指揮中心表示，民眾若在連假期間，曾至人潮擁擠的地方活動，或是出現身體不適症狀，建議自主健康管理14天，不要上班、上學。

疾管中心強調需要自主管理的民眾，並非只限上周發出「疫情警訊」的11處景點。人潮擁擠該如何定義？指揮官陳時中表示，人潮密集確實很難明確定義，雖然沒有明確標準，但希望民眾能先自行判斷，會依據大數據法則，盡可能提醒民眾。

景點人潮群聚狀況難以即時掌控，媒體提問，日後是否考慮採用「手機定位」模式精準掌握？陳時中回應，目前監測單位要掌握每個人的狀況有難度，只能約略提醒，呼籲民眾警惕。

Q2：自主管理14天，要注意那些事情？

若有自主管理需要，指揮中心提醒，民眾須避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩，儘可能在家上班，如有身體不適請撥打免付費防疫專線1922，就醫時務必告知旅遊史。

同時，與他人保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，若無法保持請配戴口罩；搭乘大眾運輸時，應全程配戴口罩並配合量測體溫，勸導不聽最高罰新台幣1萬5千元。

指揮中心表示，因應這次連假，已經請醫療機構擴大採檢。疾病管制署組長楊靖慧補充，目前準備的檢驗量，應該能滿足這次的需求。

Q3：在家彈性上班，該怎麼做？

陳時中呼籲，企業應該著手規劃彈性、異地上班方案，「目前許多政府部門已陸續開始試辦，也有對企業訂出相關指引。」針對企業指引不足、不清楚的部分，指揮中心今日（6）下午會開會討論，盡快跟民眾說明有關規範。

若民眾因有旅遊史、身體不適需要在家上班，陳時中表示，僱主不能不給薪資、強制到班。若是無法遠距，需要到現場的服務業等工作型態，陳時中認為，還是希望民眾盡量在家，日後可以討論採用補班的措施。

Q4：勞動節連假是否受影響？

為了防堵群聚感染風險，接下來的勞動節連假是否會受影響？陳時中表示，會視接下來的疫情發展，做最後調整。

「要跟旅宿業者說抱歉，現在要控管風險，否則群聚風險提高，未來的代價很大。」陳時中表示，政府各部會都有針對觀光產業的紓困方案，未來也會有振興方案等措施，呼籲民眾盡量減少不必要外出。

責任編輯：蕭閔云