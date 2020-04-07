以掃地機器人為主要產品的石頭科技，在2019年成為全台市占率第一的品牌，今年更是進攻無線手持式吸塵器，向龍頭Dyson下戰帖。

由樂視達集團代理的中國家電品牌石頭科技，在去年5月與燦坤合作販售Roborock石頭科技的掃地機器人S6以後，上市第一個月就賣出2,000台，銷售總金額破3,000萬元，在雙十一期間更是成為燦坤單一品項就破億的冠軍商品，贏過Dyson與許多Apple商品。

作為2019年全台市占率第一的掃地機器人品牌，今年石頭科技希望進一步擴大市占，除推出新旗艦款掃地機器人S5 Max以外，還帶來品牌第一款手持式無線吸塵器H6，表露出不讓Dyson專美於前的士氣。

進攻手持式吸塵器市場，挑戰Dyson霸主地位

綜觀目前台灣吸塵器市場，目前分別有三種：傳統有線吸塵器、無線手持吸塵器及掃地機器人。他們各自在整個吸塵器市場的占比分別為10%、70%及20%。

其中，製造門檻較高的掃地機器人占比逐漸上升，對擁有技術的石頭科技來說是一大優勢。但有鑒於無線手持吸塵器仍占最大宗，促使石頭科技進一步跨足該領域。

樂視達執行長林耀池表示，無線手持吸塵器的類別競爭激烈，充斥許多不同品牌。因此，他們今年將目標設得比較低，盼打進全台前五名，期望2021年能進一步晉升前三名。無線手持吸塵器的市佔冠軍是Dyson，林耀池表示，對方在台灣深耕已久，石頭科技得先累積品牌名聲，才能挑戰他們。

去年掃地機器人S6在台銷售破五萬台，相當於服務近五萬個家庭，這也是石頭科技開始耕耘品牌形象的利基。事實上，在H6正式於今（7）日上市前，已在群眾募資平台嘖嘖上架，一個月的時間募得約620萬，超出林耀池的想像。「我們最初目標只在平台上賣50台，最後卻賣了約500台。」他說。

石頭科技積極擴大市占率，今年業績估成長30%

石頭科技推出新款掃地機器人S5 Max，在電控水箱、雷射雷達以及手機遠端遙控上進行優化，希望繼續霸占掃地機器人單一品項銷售量第一的寶座。 石頭科技

對於屬於小米生態系一員的石頭科技來說，他們也正在塑造獨立的品牌形象。由於石頭科技最先跟小米合作，代工製造「米家掃地機器人」，直到後來才開始推出自有品牌「石頭掃地機器人」，「很多人因此誤以為石頭是一個型號，但它其實是一個獨立的品牌。」林耀池說。

因此，若是加上米家與石頭掃地機器人，由石頭科技製造的掃地機器人在台市占率可能已近五成。今年推出S5 Max，在電控水箱、雷射雷達以及手機遠端遙控上進行優化，便是希望接棒S6的優異表現，霸占掃地機器人單一品項銷售量第一的寶座。

此外，林耀池表示，他們計劃這個月還會再推出另一個較平價的款式，希望可以打進單一品項銷售量的前三名，同時搶攻高價位、低價位的客群，藉以擴大整體市占率。

展望今年的業績，林耀池顯得相對樂觀。「疫情雖然會導致整體購買力下降，但對清掃類產品的影響不會很大。」他認為，今年應該可以有三成以上的成長空間，可以賣出共7至8萬台。

責任編輯：陳映璇