是方電訊的070雲端視訊會議服務，不僅簡單、方便、CP值高、且涵蓋語音服務，與現行從硬體或軟體出發的解決方案大不相同。

隨著新冠肺炎疫情越來越嚴重，許多企業開始執行分組/分棟辦公、居家辦公等制度，及早預防疫情對公司營運的衝擊，像台灣二類電信商是方電訊除了安排備援辦公室、更改上班時間為彈性區間外，更事先佈建好網路環境，讓員工可以透過VPN數據線路存取公司系統和資料，確保工作效率不會因為地點改變而受到影響。

是方電訊產品發展部資深經理蔡銘鴻指出，IT是企業落實異地辦公制度的基礎，企業需掌握以下三大關鍵，才能讓員工在異地工作就像在辦公室一樣，沒有太大差異：第一、確保遠端連線的品質與安全性，避免連線不順暢、等候時間太長、機敏資料外洩等問題。第二、在不影響資安規範的前提下，提供雲端儲存和電子郵件收發機制，讓員工在異地辦公時，也能即時存取需要的資料。第三、提供視訊會議機制，方便員工彼此或與客戶討論專案進度、介紹產品、傳達訊息或進行教育訓練，維持企業對內或對外的溝通順暢無阻。

是方結合語音服務 遠距開會不受限

而針對這三大關鍵，是方電訊皆有相對應解決方案，可以滿足企業在員工異地辦公時的IT需求，尤其在視訊會議端，是方電訊推展的070雲端視訊會議服務，不僅簡單、方便、CP值高、且涵蓋語音服務，與現行從硬體或軟體出發的解決方案大不相同。

蔡銘鴻進一步表示，是方070雲端視訊會議服務，是以070語音節費系統為基礎，向上發展而成的雲端解決方案，提供電腦與手機App兩種登入介面，無論使用者身在何處，都可以透過手機、平板、筆記型電腦等任何一種裝置參與會議，甚至若使用者所在地點網路品質不穩定的話，也可以經由070節費系統，以撥打電話的方式來參加。

此外，070雲端視訊會議服務可容納百人同時上線，具備檔案共享、電子白板等功能，讓員工與客戶在討論專案時，可以做明確的溝通，而且會議主持人還能針對會議過程進行錄影錄音，等於會議結束就已經有完整的會議紀錄。

070雲端視訊會議可以進行文件或畫面的分享，也可透過電子白板功能進行共同編輯 是方電訊

高CP值、高使用彈性 是方打造兩大競爭優勢

相較於同樣以軟體為核心的視訊會議解決方案，是方所具備的檔案共享、電子白板、錄影錄音等功能似乎差異不大，但從系統架構面來看，不難發現是方以070服務為基礎而建立的高CP值與低成本優勢。

過往企業在進行視訊會議時，經常遇到的問題是，分支據點網路環境不好，當地員工無法接入視訊會議，必須使用俗稱的「八爪魚」電話會議系統，另外開啟一場電話會議，才能讓當地員工與會。這種做法相對比較麻煩，因此很多企業會投注一筆費用進行系統整合，將語音功能與視訊會議系統整併。

而是方070雲端視訊會議服務本身已整合語音服務，不僅可以替企業省下系統整合成本，且因為綁定070節費門號，分支據點員工以電話撥入時，系統會依照室內電話費率來計價，相較於自行整合以國際電話費率來計價，會議成本相對低很多。

再者，與硬體為主要架構的視訊會議解決方案相比，070雲端視訊會議服務的優勢則在於高彈性。因其操作介面簡單、設備需求門檻低，使用者不必被限制在公司會議室內，無論處在哪一個場所，只要有手機、平板或電腦就能啟動/參與視訊會議。

蔡銘鴻透露，某兩岸三地都有據點的台灣企業，原本使用某軟體讓三地員工進行視訊會議，但在大陸的使用效果一直不好，當地員工在進行視訊會議時經常會出現停頓現象，於是該企業趁著更新交換機的機會，導入是方070網路電話，並順勢採用070雲端視訊會議服務，不僅節省採購交換機的成本，語音成本更節省17%，視訊會議的成本也相對大幅降低，而且品質更好。

另外，是方自身也已透過070雲端視訊會議服務，為中南部客戶進行教育訓練，甚至還將過程錄影下來，當客戶日後招聘新員工時，便能跟著影片學習如何使用。「對企業而言，導入070雲端視訊會議服務，不只能滿足當下防疫需求，確保專案順利進行，還能節省日後的差旅成本，提升企業競爭力，」蔡銘鴻語帶肯定地說。

手機版App預約會議畫面 是方電訊