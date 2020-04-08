武漢肺炎在全球持續延燒，全球旅遊業深陷寒冬之中，而知名OTA平台Airbnb，也開始籌措資金協助度過眼下的疫情難關。

雖然慷慨向醫療人員免費提供10萬個住宿機會、讓用戶全額退款，但旅遊業因新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）而表現慘淡的情況下，Airbnb也只是勉強支撐。

本月6日，這位線上旅遊平台（OTA）巨頭宣布從Silver Lake及Sixth Street Partners等投資公司手中，獲得了10億美元的融資（約新台幣304億元）。不過，才宣布10億美元資金到手沒多久，現在又有消息指出，Airbnb正與銀行商討新的信貸額度，以籌措5至10億美元資金，顯然Airbnb的財務狀況並不容樂觀。

早從2019年開始，便一直有Airbnb計畫於今年IPO的消息傳出，在官方的預想中，可能將藉此獲得一筆可觀的資金注入，然而突然其來的武漢肺炎，無情踐踏了原定的上市計畫。

截至台灣時間今（8日）為止，全球武漢肺炎確診案例已超過140萬人，逾8萬人因此死亡，而身為Airbnb主力市場的歐美更是疫情重災區，目前美國感染人數已突破40萬。

至少就現況看來，選在今年IPO恐怕不是個好選擇，加上疫情導致收入雪崩，Airbnb勢必得另尋資金來源，度過眼下的難關。

在這個時機點，企業願意投資旅遊業似乎有點讓人費解，不過Silver Lake共同執行長杜班（Egon Durban）表示，雖然當前的環境對旅宿業者來說相當艱難，但人們對旅遊的需求及渴望不會因此消失，他們相信當疫情平息後，Airbnb多元、全球化、有彈性的商業模式，肯定會重新茁壯。

IPO止步、營收幾近掛零，外估手頭資金只容撐一年

縱使順利獲得投資，也不代表Airbnb的財務危機已經遠去。疫情爆發前，旅遊巨頭就一直面臨虧損，並且被認為要替IPO做準備，投放了大量預算於行銷活動上。

而疫情爆發後，Airbnb燃燒資金的速度更是進一步加快。因為疫情延燒，許多旅客選擇退訂導致房東損失慘重，Airbnb也宣布撥款2.5億美元彌補房東損失，承擔全額退費的25％費用。

武漢肺炎嚴峻的疫情令旅遊業大受打擊，而身為OTA平台巨頭的Airbnb，也陷入業務幾乎停擺的艱困局面。 NAUFAL ZAQUAN via shutterstock

在各國陸續關起國門、民眾人人自危不敢出門旅遊的影響下，Airbnb已經沒有收入進帳。根據旅宿研究公司AirDNA的資料，九成預計於3月18日至4月7日期間住房的預訂，已經被旅客給取消，且幾乎沒有新的旅客訂房。

Airbnb全額退訂的期限規畫至5月底，此時可能有一部分旅客仍在觀望，若疫情不見好轉，想見接下來會有更多退訂發生。2020上半年，Airbnb的營收無疑慘不忍睹。

3月一篇關於Airbnb去年第四季財報表現的文章中，《彭博社》提到，Airbnb手中握有逾20億美元資金。這代表即使算入本週一宣布的10億美元，Airbnb的現金可能也不到40億美元。

外媒《Business Insider》估計，目前Airbnb手中剩餘的資金，可能一年左右就會耗盡。Airbnb每個季度的開銷約7億美元，假設疫情沒有好轉，面對當前幾乎為零的收入，最樂觀的情況下頂多支撐一年半左右。

不過，就如Silver Lake依舊在此時投資的原因，外界認為只要能度過這場難關，累積已久的旅遊需求將會大爆發，迅速帶領Airbnb向上成長。

行銷活動、人才招募停擺，Airbnb高管砍薪撙節支出

雖然疫情不見得會持續超過一年，但從Airbnb近期採取的種種措施，他們正面臨沈重的資金壓力是不爭的事實。

Airbnb已經暫時中止除特定關鍵職位外的所有人才招募，行銷活動也因疫情肆虐而喊停，行銷在去年占了Airbnb相當程度的支出比率，預計這將為公司節省8億美元的開銷。

為了挺過疫情，Airbnb除了積極向外尋求投資，對內也大砍高管薪資，暫停人才招募及行銷活動降低開銷。 AngieYeoh via shutterstock

另外，Airbnb創辦人也不領薪水，其餘高管則在未來半年內減薪50％，同時公司也率先向員工打預防針，聲稱今年恐怕不會有獎金。不過被問及是否會進行裁員？執行長切斯基（Brian Chesky）只說，一切都還沒有定論。

Airbnb向媒體發布的信件裡強調，Airbnb是間具有彈性，能夠挺過如此艱困時期的公司，聲稱他們正盡一切努力扶持公司及整個生態圈。

資料來源：Business Insider、Reuter、BloomBerg、New York Times

責任編輯：張庭銉