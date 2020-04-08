強調擁有好萊塢高品質內容的影音串流平台Quibi，終於在美國及加拿大首推，發布首日即獲得30萬次的下載，將與Netflix、YouTube一爭高下。

經過數月的宣傳和測試，強調擁有好萊塢等級高品質內容的影音串流平台App Quibi，終於在美國及加拿大推出，發布首日即獲得30萬次的下載。Quibi的名字取自Quick Bite（快速咬一口）的縮寫，強調透過時長不超過10分鐘的高質量影片和連續劇，讓用戶能在通勤、短暫空閒的時間內，快速看完一集短劇、新聞、體育等類別的優質內容。

Quibi為付費的影音串流平台，訂閱費用為4.99美元起（約台幣150元）。

兩位共同創辦人自帶光環

Quibi在正式推出前就廣受關注，不僅是背後 兩位創辦人分別為出身好萊塢的夢工廠共同創辦人傑弗瑞·卡森伯格（Jeffrey Katzenberg），以及來自矽谷的前eBay、HP執行長梅格·惠特曼（Meg Whitman） ，更因為Quibi已從投資者募集近20億美元，準備來製作好萊塢等級的內容。惠特曼去年接受《CNN Business》採訪時表示：「我們正在努力 將來自好萊塢與矽谷的經驗合而為一 ，整合好萊塢的高品質內容與矽谷的創新技術，使在行動裝置上觀看影片成為前所未有的體驗。」

串流影片平台Quibi因不斷強調影片內容具有好萊塢製作的水準，競爭對手除了同樣有10分鐘時長內容的YouTube、IGTV之外，Netflix也被視為強敵之一，但其實Netflix的節目、影集一集平均都在20分鐘以上，若是用戶不想看到一半被中斷打擾，通常都會選擇有較長空閒的時間來觀賞，與Quibi的目標用戶訴求顯然不同。

直式橫式都可以觀看、首波50檔節目上線

此外，同時強調僅有行動版本的Quibi，在部分節目中透過手機直著看、橫著看能展現不同的內容或人物視角，增加用戶重覆觀看一個影片的意願。Quibi上線後首波將50個節目，並計劃在第一年陸續推出175個原創節目及8,500個短影片，包括當紅好萊塢明星珍妮弗·洛佩茲（Jennifer Lopez）、知名導演史蒂芬·史匹柏（Steven Spielberg）及饒舌歌手錢斯（Chance the Rapper）都將參與內容製作。

Quibi的訂閱費用分為有廣告版的4.99美元及無廣告版的7.99美元，同時提供90天的免費試用期。然而，在影音串流平台Netflix、Apple TV+、Disney+、HBO Peacock正一爭高下之時，用戶還願意掏出錢來支持其他的內容嗎？媒體諮詢公司Magid資深研究副總裁安德魯·黑爾（Andrew Hare）說：「現在的消費者比過去任何時候都更掐緊預算。因此內容平台必須向消費者證明內容的價值，才有機會推動訂閱人數的成長。」

資料來源：CNN Business、The Verge、Tech Crunch

責任編輯：蕭閔云