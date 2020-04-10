遊戲化這個概念在學習領域的效果已被證實，但運用在企業的團隊管理上，要注意哪些事項才能增進員工的投入與效率？

「遊戲化」在企業管理上可行嗎？即使遊戲化（Gamification）這個概念在學習領域的效果已被證實，但運用在企業的團隊管理上，又要注意哪些事項才能增進員工的投入與效率？在千禧世代逐漸成為職場核心的時代，遊戲化管理是一個必須關注的趨勢。

就職日來一場「密室逃脫」，竟能大幅降低離職率？根據Review42在去年統計，全球的遊戲化（Gamification）市場規模已經超過55億美元（約新台幣1,654億元），而遊戲化也逐漸在企業管理中出現實際案例，例如Spotify就將企業內員工的年度回顧，改以行動遊戲的方式進行，達成了90%的自願參與率，而勤業眾信（Deloitte）則將遊戲化導入員工內部訓練，使受訓時間減少了50%，並提高員工的持續參與度。

「遊戲化」逐漸奏效的原因之一，是電子遊戲玩家群體的擴散。2019年全球有超過24.7億的電子遊戲玩家，讓遊戲設計背後的機制與邏輯，成為某種跨世代的「習慣」與溝通語言。

事實上，遊戲化可說是廣義的「體驗設計」（Experiecne Design）的一環，目標是將遊戲設計的理念，發揮在其他領域，例如教育、管理或行銷。而電子遊戲的「可視覺化」與「即時回饋」，則是最能夠複製到工作或管理流程之中的特性，例如：近期熱門的工作、習慣養成App「Habitica」，就以角色扮演（RPG）為主的遊戲數值與成長系統，來讓使用者在完成特定工作，或不間斷的習慣養成時，可以取得自己設定的虛擬寶物、道具或特殊寵物，這被許多自由工作者用在自我激勵與時間管理上。

相較於個人使用，大部分企業對「遊戲化」的想像與實作，目前仍然偏向傳統。根據TalentLMS在2019年的調查，企業實現遊戲化的方式與用途，71%會根據表現發放獎章（Badge）、56%為發放禮物或獎品、51%用積分板的方式呈現績效等。其中，又以「學習與溝通」相關的運用效果最為顯著，尤其是職前訓練、內部訓練、團隊協作等，至於行政流程等文書作業的遊戲化，則沒有明顯的效益與幫助。

TalentLMS指出，目前遊戲化已經被廣泛運用於招募及就職（Onboard）流程，遊戲化可讓新進員工將對公司的好奇與挑戰合而為一，例如：舉辦跟公司發展歷程有關的密室逃脫、業務創意競賽等。 一個良好的就職體驗，能夠讓員工三年內離職率大幅下降，這個趨勢，甚至讓一個新詞彙被發明出來──結合了Recruit（招募）及Entertainment（娛樂）的「Recruitainment」。

值得一提的是，雖然電子遊戲是當代數位技術的結晶，但「遊戲化」本身卻可以與技術幾乎無關。Gamification.co創辦人暨遊戲化推廣者蓋比·齊克爾曼（Gabe Zichermann）表示：「遊戲化是一種心理學裝置──也是廣告商與政客最擅長的。」

然而同時也必須理解，無效的「遊戲化」可能帶來的負面影響。市場調查機構Gartner的分析師布萊恩·伯克（Brian Burke）提醒，遊戲化的設計「必須讓玩家理解清楚價值與意義，並與公司目標或價值連結」，而不只是瑣碎業務的包裝（這也可解釋為何「行政文書流程」的遊戲化是無效的），才能讓玩家明白到底「為何而玩」，進而產生遊戲的意義。

對於小型企業或新創團隊而言，可以透過一些小工具，展開「遊戲化」體驗：

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：FC未來商務

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