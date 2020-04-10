台灣最大盜版影劇網站楓林網遭查封後，陸續有多家影音網站也關閉，防疫期追劇需求被迫轉向，LiTV就粗估流量受惠大增35%，OVO也趁勢推4月促銷方案。

台灣最大盜版追劇網站「楓林網」遭警方查獲封站，隨後「劇迷」（gimy.tv）、伊莉論壇、「pttplay」、「小鴨影音」和「momovod」等影音網站也陸續關閉，原因不明，而非法管道陸續退出，也讓正版內容影音業者大搶釋出人流商機。

合法正版OTT流量瞬增35％

LiTV立視線上影視觀察盜版影音資源網站陸續關站之後，LiTV的流量就增長35%，公司指出，若單一合法正版平台就有這樣的數劇變化，顯示盜版網站的流量龐大，不法所得驚人。

楓林網創辦人落網後，點進原網址出現的畫面。 截自原楓林網頁面

楓林網事件發生後，LiTV線上影視董事長錢大衛也發文呼籲民眾支持合法，因為OTT平台是付費使用這些影音內容，內容商有了充足的資金，才能投資製作出更豐富的影音內容，對於影視產業帶來正向的幫助。

LiTV董事長錢大衛。 侯俊偉攝影

凱度洞察與LifePoints合作的《台灣OTT市場隨選影視戰況分析》4月公佈最新數據，發現近期因新冠肺炎疫情，有21%使用者更頻繁收看串流影音，願意「付費使用」OTT影音平台的比例，也從三個月前的26%提升至35%。

願意付費看影音觀眾達35%

調查收視習慣，台灣民眾近四成透過「電視機」觀看影音串流節目。這些人每人平均使用3.2個影音平台，26%的民眾表示有付費，平均付費使用1.7個平台；電視用戶平均花費最高，達到每月406元，其次為電腦用戶的每月361元，而使用平板或手機觀看的用戶付費金額則相對較低，分別為 317 元與 316 元。

台灣OTT發展邁入第四年，付費訂閱比例依然落後於美國與中國，比方美國高達七成民眾有訂閱OTT服務，訂閱平台平均達3.6個，探究原因，OVO認為是台灣各大OTT業者山頭林立，優質分眾內容散於各大OTT服務中，訂閱多個OTT費用昂貴，且不易管理，經常忘了續約。

4月9日警方查獲下架楓林網，並揭露楓林網創辦人為台大資訊類研究所同學，5年前透過境外承租雲端主機，架設網站，利用購自中國的盜版影音免費播放收廣告獲利，每月平均獲利超過200萬。

為搶吃楓林網釋出的影音觀眾需求，OVO也推出4月底前促銷方案搶客，包括「跨平台整合訂閱」與「跨平台7天鑑賞期」，結合四季線上與 friDay 影音提供一站訂閱。

責任編輯：蕭閔云