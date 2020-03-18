武漢肺炎使得學校停課成為新一波的危機。基於公益，許多國內外大廠也開放自家遠距教學工具，為維護學生授教權盡一份心力。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的全球疫情嚴峻，而在台灣，近日以來也陸續有高中生、大學生的確診案例出現，使得各級教育機構除了要加強防疫措施以外，也得面對是否要啟用遠距教學的問題。

為了協助維護廣大學子在疫情期間的授教權，許多國內外軟體服務商包括ViewSonic、Adobe、微軟，皆免費開放自家遠端教學工具，幫助師生一同度過這場難關。

優派遠距軟體服務偏鄉國小，Adobe擴大授權供師生使用

近年來積極投入教育創新領域的顯示器大廠ViewSonic（優派），便宣佈提供台灣中小學以及大專院校免費的「myViewBoard」應用軟體，該軟體讓老師可以將自己的智慧裝置化為一張「數位白板」，在螢幕上自由編輯、書寫，也能開放學生協作，為遠距教學提供新的解決方案。

自去年起，優派就展開「城鄉雲端協同教學」的企劃，將數位教學的模式帶入多間偏鄉國小，讓不同學校、有不同專長的教師可以對更多學生進行遠距教學。優派董事長朱家良表示，他們未來也希望加倍協助那些缺乏遠距學習資源的單位，一起度過疫情的考驗。

對許多大專院校學生來說相當重要的創意編輯工具Adobe，也由於使用授權多限於校內電腦，在疫情影響下導致學生無法在家用自己的電腦操作。因此，Adobe也宣佈即日起到5月31日，只要有訂閱Adobe Creative Cloud的學校用戶，都可透過IT管理員的授權將權限提供給該校師生。

值得注意的是，這項功能對全球都開放，所以有訂閱Adobe Creative Cloud的台灣院校，也可以依官方規定申請擴充授權的服務。

微軟攜手教育部開放Office 365，提供無限雲端空間

微軟更是直接攜手教育部，串接微軟的Office 365教育版與教育部的教育雲端帳號，使國內中小學師生能夠透過教育雲端帳號登入Office 365，免費使用Office系列軟體以及Microsoft Teams遠距教學平台，讓學生們在防疫期間繼續學習。

一般來說，國際教育機構希望申請Office365教育版的服務時，需要提交微軟美國總部審核，一般會耗費約一到兩個月的審核時間。這次微軟與教育部的合作可說是為全國師生省下煩雜的申請程序，同時也讓他們能使用教育版內超過20項的雲端應用程式、50GB的電子信箱空間，以及無限個人雲端儲存空間。

根據2018年國發會的個人家戶數位機會調查統計，國中生參與線上平台課程的學習率，從2017年的24%，逐步提升至2018年的36%。然而，原先緩步發展的數位教學模式，如今遭遇武漢肺炎，加快學校導入遠距教學的速度。

基於公益，大廠紛紛開放免費遠距教學工具，不過工具雖然到手了，老師能否妥善應用，在現場與遠距教學間做出區隔，恐怕是接下來必須克服的問題。

責任編輯：陳映璇