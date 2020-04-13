台灣人工智慧學校、玉山金控都在今日發布訊息，提及投入資料科學與AI多年的陳昇瑋辭世。

台灣人工智慧學校於今（13日）發布訊息：「本校陳昇瑋執行長日前因腦出血意外陷入昏迷，經醫師全力搶救仍無法挽回，不幸辭世。」

玉山金控也發表新聞稿，提及陳昇瑋於假日運動後回家途中發生腦出血的狀況，經緊急送醫搶救後不幸辭世，玉山金控經營團隊已向家屬致哀，將全力協助處理後續事宜。

積極投入資料科學、AI領域，台灣人工智慧學校培育6,000名學員

陳昇瑋是台灣知名資料科學及人工智慧學者，擔任台灣人工智慧學校執行長、玉山金控科技長等，過去曾獲李國鼎青年研究獎、傑出人才基金會年輕學者創新獎及IEEE ComSoc MMTC Best Journal Paper Award等眾多獎項，一共發表超過130篇學術論文。

2014年陳昇瑋創辦「台灣資料科學年會」，成為台灣在資料科學及大數據領域的指標大型活動。

2016年成立「台灣資料科學協會」，並藉此結合學術界能量，2017年開始推動產業人工智慧化。在中央研究院及台灣六家重要企業的支持下，2018年成立台灣人工智慧學校並擔任執行長，二年內為台灣培育超過6,000位人工智慧人才，全力朝向產業AI化及轉型升級前進。

在2018年2月，陳昇瑋被玉山金控總經理黃男州延攬，成為台灣金融業第一位「科技長」。一年多來，積極推動玉山金控轉型數位金融，並帶領智能金融處投入金融AI應用。

陳昇瑋小檔案

出生：1976年

學歷：清華大學資訊工程系、清華大學資訊工程學研究所碩士、臺灣大學電機工程學研究所博士



經歷：

2006-2011：中研院資訊科學研究所助研究員

2011-2015：中研院資訊科學研究所副研究員

2014-2017：台灣資料科學年會主席

2015-2019：中研院資訊科學研究所研究員

2016-2018：台灣資料科學協會理事長

2017：台灣人工智慧年會主席

2018起：台灣人工智慧學校執行長、財團法人科技生態發展公益基金會執行長、財團法人人工智慧科技基金會董事長

2018起：玉山金控科技長

責任編輯：陳映璇