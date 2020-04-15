筆記軟體《Milanote》，基於它對資訊組織的高自由性，讓使用者可以很方便地建立起自己的工作流，就像擁有一張無限大的書桌一樣。

記筆記這件事可以分為幾步？籠統地來說，我認為可以分為輸入、加工及輸出三個階段。對於一款筆記軟體來說，首先輸入的體驗必須非常好才能留下用戶，但這也造成了對資訊加工和輸出階段的忽視。

愛范兒

加工階段——也可以說是資訊的整合與利用，是我們收集資訊的目的，而由於一般的筆記軟體是格式化的甚至是線性的，導致我們對於筆記的加工操作非常有限，久而久之還容易造成思維的定式，認為筆記就應該是線性的。

愛范兒

但是反觀日常生活中的工作環境——桌面，我們的資訊可以保存在各種各樣的地方，比如筆記本、草稿紙、書本和文件夾等。這種資訊的展現形式讓我們能最大限度地整合資訊。

今天介紹的這款筆記軟體《Milanote》便主打「像在桌面上整理資訊一樣」的工作模式，讓你突破線性思維，自由自在地整理文字、圖片、影音等各種資訊。

懶人目錄

就像在桌面上自由地整理文件

使用《Milanote》構建自己的工作流

一些細節以及一些不足

就像在桌面上自由地整理文件

《Milanote》最大的特點就是擁有一塊無限大的桌面，在桌面上你可以放置便條紙、圖片等卡片，然後可以用一個文件夾將其固定到一起，也可以用一個盒子將其封裝起來。對於《Milanote》來說，「文件夾」就是「Column」，而盒子便是「Board」。

如何將各類資訊放到這塊桌面上呢？簡單來說，有以下幾種方法：

新建「Note」或「To-do」輸入文字；

網頁剪裁收集文字、圖片或連結；

上傳本地文件，如PDF、Word文件；

透過iPhone app同步照片。

其中，從網頁剪裁和本地上傳的資訊內容會暫時放入側邊的「未分類欄」，然後可以將其拖動到你想要的任何地方。

愛范兒

於是，不管是文字、圖片還是文件都會以卡片的形式呈現到桌面上，接下來只需隨意拖動便可自由將其組織到一起。組織的方式有：

關聯「Line」，將不同的卡片使用線條關聯起來；

分組「Column」，將卡片線性排列在一起；

封裝「Board」，創建二級目錄，當然，也可以繼續創建三級或更多級的目錄。

在《Milanote》中組織卡片時，有一點好處那就是卡片會自動對齊到桌面的網格，這一點對於強迫症患者來說簡直是一大福音。

愛范兒

整理後的資訊需要有輸出，對於不同資訊來說，輸出的方式可能有所不同，而《Milanote》支持以下三種輸出方式：

生成私密連結進行網頁分享；

將整個桌面導出為圖片格式；

將桌面資訊自動線性排列後導出為Word、Markdown或純文本。

其中，生成的網頁連結可以訪問一級一級的文件夾，甚至可以作為部落格使用。

愛范兒

使用《Milanote》構建自己的工作流

基於《Milanote》對於資訊組織的高自由性，可以很方便地建立起自己的工作流。以寫作為例，在我看來，使用《Milanote》進行寫作有著諸多優勢。

首先，《Milanote》的編輯器支援Markdown語法，非常簡潔純淨，不像其他編輯器一樣矯揉造作；其次，可以將卡片擴展為全螢幕輸入，營造沉浸式的寫作環境；最後，對於不滿意的段落可以先挪到一邊，繼續下面的寫作，而不必放在原處或將其刪去。

在我寫作本文時，便是使用《Milanote》。我新建了不同的列用來存放文章的大綱、草稿以及每一部分的內容，完成後進入配圖階段，可以使用網頁剪裁功能從網站一次性收集圖片加入《Milanote》，也可以使用自帶的添加圖片功能從「Unsplash」直接添加圖片，這一點讓我節省了大量下載轉存的時間。

愛范兒

接下來便是導出階段，考慮到部分圖片需要添加浮水印或調整尺寸，因此我並沒有將圖片直接插入文字，而是單獨將圖片放在一旁，這樣導出時文字和圖片便可以分別導出。

在《Milanote》中，可以透過模板功能快速構建自己的工作流，比如專案管理、腦力激盪、課堂筆記，都可以一鍵創建，快速進入工作狀態。當然，也可以自己新建模板，將自己的工作流保存其中。

愛范兒

除了個人的日常工作外，團隊協作也是必不可少的一部分，而《Milanote》對於協作也是絲毫不懈怠，你可以將整個桌面或桌面中的一部分與他人進行共享編輯，亦或是發送唯獨邀請連結邀其查看或評論，唯一的不足之處是僅可使用郵件進行邀請。

愛范兒

一些細節以及一些不足

《Milanote》不僅主要功能十分完善，還有許多小的細節能為我們帶來不少愉悅：

全局縮放查看；

支持三種字號以及暗色模式；

支持添加卡片顏色，對於分類愛好者十分友好；

添加YouTube或Viemo影音後，可以直接進行播放；

色卡功能，對於設計師來說有著很大幫助。

目前《Milanote》還有著一些缺陷，比如對於中文字符數的統計不正確，網頁端訪問較慢，客戶端僅支持iPhone和Mac，客戶端穩定性不足等等。

但也有著許多新的功能正在上線中，比如對於Windows和Android的支持、離線編輯、標籤功能、與其他應用的協作、歸檔功能等等。可以看到，《Milanote》正在一步步走向強大。

愛范兒

目前《Milanote》免費版支援創建100張卡片、上傳10個文件，升級為專業版後可以擁有無限數量的卡片和文件，並且支持搜索功能。升級專業版花費12.5美元（約新台幣375元）/月或按年支付9.99美元（約新台幣300元）/月。

愛范兒

Milanote不僅帶來了更大的桌面，更為你帶來更大的創造空間。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：愛范兒