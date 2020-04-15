繼中研院在二月發表15分鐘快篩的「抗原試劑」後，工研院也推出更優化的「核酸分子檢測系統」，要用不同的檢驗方式，進行多階段的檢疫策略。

在上週發表具AI辨識能力的熱影像儀器後，工研院再次發揮研發能力，推出最新的COVID-19病毒檢測器「核酸分子檢測系統」（簡稱「疫開罐」），是目前既有的三種病毒檢驗方式中，能夠最早在潛伏期就能偵測出病毒的方法。

傳統核酸分子檢測系統一般需耗時4至8小時，由於機台龐大，一般設置在實驗室內，所以加上運送時間，平均一個檢體約需兩天的時間才能得知結果。然而工研院的疫開罐卻只有瓶裝汽水的大小， 不僅方便攜帶、檢測時間還壓縮到了一小時。

工研院院長劉文雄表示，未來可以將疫開罐安排在機場等邊境處與社區診所，有效找出確診病患。 工研院

工研院院長劉文雄表示，未來有兩個地方非常需要設置疫開罐。一個是機場、港口等邊境管制處、另一個就是社區內診所。 「這樣一來，就能在機場把境外移入的案例檢測出來做隔離，社區內有感冒症狀的民眾也能快速做篩檢。」

隨地檢測、時間縮短，「疫開罐」要揪出輕症患者

究竟這個核酸分子檢測系統有何特別？工研院生醫與醫材研究所所長林啓萬提出四大特色。 第一，精準度高 ，檢測方式與黃金標準qPCR（定量即時聚合酶連鎖反應）一致，透過光學與加熱技術，偵測病毒內的核酸分子，精準度達90%。

林啓萬說，工研院調整加熱設計，使得加熱更均勻，試劑內使用的酵素也進行優化，讓酵素更耐高溫，也能更有效與病毒核酸分子進行作用。

第二，靈敏度高。 疫開罐可以在病人感染的0到7天潛伏期內，只靠低量的病毒就能檢測出來，能更有效地找出輕症、甚至無症狀的患者。

第三，輕巧度高。 疫開罐的重量只有600公克，大小相近於一瓶汽水罐，相較於重達34.2公斤的傳統檢驗系統，疫開罐不僅可攜帶，還能部署在前線，省下來回實驗室所需的時間。

「疫開罐」與傳統核酸分子檢驗系統的大小比較示意圖。 工研院

最後，疫開罐的效率很高 ，從口咽或鼻咽採取樣本後，加入試管放入儀器內，前後約一小時就可得到結果，也能有效舒緩醫護人力的需求。目前台灣每天的檢測量約3,000個樣本，疫開罐的導入，也能有效擴大檢測能量。

預計7月底完成技轉、量產

目前COVID-19病毒有三種檢驗方式，分別檢驗病毒核酸、抗原與抗體，各自應用於病患的潛伏期、感染期與恢復期三個不同的病程階段中。 像是中研院於2月發佈的15分鐘快篩試劑，就是基於抗原的檢驗模式。

現有的三種病毒檢驗方式，各自適用於病程的不同階段。 工研院

劉文雄說明，三種檢驗方式有不同的策略應用。應用於潛伏期的病毒核酸檢驗，可以在邊境攔阻輕症、無症狀病患；應用於感染期的抗原檢驗，用於快速找出確診病患；應用於恢復期的抗體檢驗，則能有益於後端疫苗的研發工作。

關於後續的量產等工作，工研院目前已和國防部國防醫學院預醫所及四家廠商展開合作，預計在6月底前符合工研院GMP（優良製作規範）的場域，完成1萬套恆溫核酸擴增探針試劑套組，未來在廠商加入後， 預計7月底完成技轉、達到量產疫開罐的準備 ，並希望在年底能提供一百萬套試劑，提供第一線防疫人員做更精準快速的檢測與防護。

責任編輯：陳映璇