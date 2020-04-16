在全球疫情大爆發，各國政府提倡「待在家裡」的時刻，旅遊類KOL該如何維持自己在社群的聲量？

根據Google Trends搜尋趨勢數據顯示，「居家隔離」關鍵字搜尋熱度，從2019/12/1～迄今（2020/3/26）搜尋指數不斷攀升，在2020/3/18當天，更達搜尋熱度頂標。而台灣在當日，單日新冠肺炎確診病例也創下史上新高，多達23例。隨著旅外人士陸續歸國，疫情持續延燒，「居家隔離」議題也成為眾所矚目的焦點之一。

KOL Radar

而根據KOL Radar獨家網紅數據資料庫，超過40,000位的網紅依據社群內容屬性共分為29項社群標籤，其中「旅遊」類的KOL數量眾多，位居第三名。以市場的供需而言，正因為旅遊題材有流量，KOL才會投入心力產製。但在全球疫情大爆發，各國政府提倡「待在家裡」的時刻，旅遊類KOL他們該如何維持自己在社群的聲量呢？在重災旅遊產業蕭條的情況下，旅遊類KOL要如何找到生機？

KOL Radar

今天我們將為大家介紹的幾位KOL都擁有「旅遊」類標籤，也都常駐嚴重疫區——韓國。而在疫情蔓延全球的情況下，我們透過KOL Radar漲粉率篩選器觀察到，這些KOL近三個月的粉絲數不減反升，甚至都突破20％。他們都在各自經營的社群上端出了哪些「菜色」，獲得觀眾的矚目呢？

KOL Radar

Chercher是一名在韓國工作的馬來西亞KOL，拍攝許多與「韓國」主題相關的影片內容，其中包含了「韓國旅遊」、「韓國社會文化」、「韓國美妝時尚」等題材。Chercher在韓國的生活得到許多粉絲關注，目前總粉絲數約91,604人。（資料來源：KOL Radar，資料統計至2020/03/30）

隨著韓國疫情的大爆發，許多旅居海外的KOL倉皇逃回家鄉，但有正職工作在身的Chercher無法像其他KOL一樣選擇回馬來西亞防疫，必須因公留在韓國。Chercher將「宅在家」這樣看似平淡的主題拍攝成影片，意外獲得觀眾的熱愛。KOL Radar統計發現，Chercher YouTube頻道中的熱門影片內容TOP 10中，就有3支是關於「宅在家」的主題。

KOL Radar

其中，Chercher在YouTube熱門影片排名第5名的「我又花錢了～在韓國太無聊～買了一堆東西回家和大家一起開箱」影片中表示，這支影片是Chercher YT頻道中的一大突破，拍攝了從來沒嘗試過的主題。Chercher首次開箱的內容包含了，居家用品、生活擺飾及食物，這類協助自己在居家隔離中必備的日常用品。而這支影片上片的日期剛好在3月8號，正逢各大電商的「38女神節」活動期間，影片留言區著實成為網友的討論專區，紛紛詢問開箱物品的購入管道。

而透過KOL Radar數據顯示，單支觀看率達85,185次，高於近6個月內的平均觀看數35,386。此外，Chercher近三個月內的平均漲粉率高達20.35％，「宅在家」主題受歡迎的程度可想而知。（數據截至2020/03/30）

KOL Radar

韓系美少女「仙露莉安」，因為對韓國的熱愛，2018年決定到韓國就學體驗當地的風土民情。而後，仙露莉安也開始經營代購事業，常駐韓國。但隨著此次疫情，韓國大規模性的感染情況，仙露莉安與許多KOL一樣選擇回台。她將「居家隔離」的日常拍成影片，符合時下大眾關心的議題，很快的獲得了廣大網友的關注。

據KOL Radar統計，一支「14天宅女日記！自主健康管理都在做什麼？」的影片，成為她YouTube頻道中最受歡迎的影片第一名。這支影片全長23分鐘，卻高達125,715次觀看，大幅突破仙露莉安近6個月的平均觀看數16,669次。此外，該影片留言數也創下仙露莉安YouTube頻道的史上新高，多達226則。網友們紛紛湧入留言區，為正在孤單隔離的仙露莉安加油打氣，並給予高度讚賞，稱讚她發揮KOL影響力，以身作則帶頭防疫。而近三個月仙露莉安YouTube的漲粉率甚至高達64.83％，快速吸粉的能力非常驚人。

KOL Radar

KOL Radar

阿侖由部落客轉型成影片創作者，常常分享關於「美食」的主題內容。2018年熱愛韓國的阿侖，決定到當地留學進修，也藉此機會將在韓國當地的所見所聞，用影片記錄下來，透過YouTube頻道分享給粉絲。但受到疫情的影響，阿侖也與多數人一樣選擇先回台。

阿侖在居家隔離期間，透過影片告訴大家目前的隔離情況。近期，他就在自己的YouTube頻道中分享了一支題材相當可遇不可求的影片——「開箱居家檢疫關懷包！裡面竟然有「這個」，公開14天都吃些什麼！」。影片標題一出就牢牢抓住了觀眾的眼球，帶觀眾一起了解政府提供了哪些幫助給目前正在檢疫中的民眾。據KOL Radar數據觀察，單支影片在阿侖的YT熱門內容排行榜中，位居第二，僅次於阿侖回國途中，桃園機場景況的影片。

KOL Radar

而「居家關懷包開箱」的單支影片觀看數達299,023次，超出平均觀看數的6倍之多，而阿侖近三個月的YT漲粉率也高達21.77％ 。此外，這支影片也湧入了1,202則留言，其中更包含媒體主動聯繫，表示希望藉由阿侖的影片，結合行政院最新公告居家檢疫補償措施共同宣導，期待展開跨界合作。

「居家隔離」搜尋熱度上升，也意味著人們相當關注這個議題。旅遊類KOL與旅遊產業共生，也屬於這波疫情下的受害者，但也促使這些KOL激發許多新穎的題材，並發揮作為KOL的影響力倡導防疫期間居家隔離的重要性；另一方面也透過拓展了其他的題材路線，增加更多不同類型廠商的合作機會。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：KOL Radar