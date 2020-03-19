《梨泰院Class》是近期爆紅的韓劇，不僅劇情俘獲觀眾的心，收視也不斷的屢創新高，究竟這部劇它的魅力是什麼呢？

Netflix端出的強檔韓劇《梨泰院Class》播出後，扎實、熱血、勵志的劇情重擊觀眾的心，收視屢屢突破新高，也成為近期不少人的能量來源。「梨泰院」是韓國著名的商圈，過去是美軍駐紮聚集的場所，因此在這裡有各式各樣的人種與文化相容著，而《梨泰院Class》就是一群有理想的人，在這條包容各方的街道上，帶著各自的信念，報仇、生存、追夢的故事。

《梨泰院Class》原著網路漫畫，翻拍前就在韓國累積2億2000萬的瀏覽次數，選角亮眼、人物刻畫鮮明是吸睛要素，不過最戳人心的就屬劇中台詞，真實、強烈、過癮，展現出每個角色的信念與生存之道。

《梨泰院Class》為什麼爆紅？藝人、網紅加持功不可沒！

明星與網紅的分享，讓《梨泰院Class》這部劇紅上加紅。 DailyView 網路溫度計

台灣人愛看韓劇，首先因為主角朴敘俊的出演，使得《梨泰院Class》本身就自帶人氣，加上媒體報導、藝人與網紅等KOL的分享，帶起網路討論，使得《梨泰院Class》近期在大家的話題中經常被提起，從原著漫畫、選角、劇情、戲劇周邊都是在線話題。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》調查中可以發現，包括Ella陳嘉樺、Lulu黃路梓茵、見習網美小吳、那對夫妻等，都是帶領觀眾討論、甚至拉攏還沒看的新群眾的絕佳管道，說他們是這部劇在台灣狂創流量高峰的推手一點也不為過！

《梨泰院Class》劇裡劇外，從出演者到角色都是熱門話題。 DailyView 網路溫度計

關鍵1：主演有流量、選角新鮮

朴敘俊、金多美、權娜拉、張根源

這部劇在選角方面有讓人意想不到的驚喜，當大家還沈浸在《金秘書為何那樣》的自戀副會長，朴敘俊卻換然一新地接下朴世路的角色，而女主金多美的外型並不是典型傻白甜，非常有特色的面孔成為逆勢操作的話題利器，女配權娜拉幾乎是劇裡的顏值擔當，而過去幾部劇都暖得要命的安普賢，這次以「張根原」一角壞出新高度也是劇迷熱議的焦點。

DailyView 網路溫度計

關鍵2：人物設定熱血又直接

朴世路、趙以瑞

男主角朴世路是個苦到不行的男子，歷經喪父、入獄、苦工到創業，滿腦子只有復仇而沒有愛情的設定，讓人感到新鮮，追劇過程中也讓觀眾在乎他到底能不能報仇成功，倒也不那麼在意他和初戀有沒有結果，而女主角趙以瑞非但不是傻白甜，還是個反社會直進女，迷人又危險，這樣的組合搭起來就是有讓人身心舒暢的刺激火花啊！

DailyView 網路溫度計

關鍵3：髮型、場景帶動流行

栗子頭、SweetNight、甜夜酒館

除了劇情角色備受討論之外，朴敘俊這次的新造型從頭到腳都是話題，尤其是一顆又帥又萌（？）的栗子頭，近期可是帶動一股剪髮潮流，金多美的短布丁頭也是前衛得亮眼，再者就是劇中場景，光是「甜栗」這家店就掀起熱搜，當然本就是觀光熱區的梨泰院商圈就更不用說了。

DailyView 網路溫度計

不需要向別人證明你是誰！5大經典金句橋段

金句1：「我會做盡所有需要的事，你不要決定我的價值，我的人生才剛開始。」

朴世路這爆棚的正向思考，有時確實浪漫得令人惱火，但很多時候我們確實需要如此才能扭轉心境，從低潮中站起來繼續走，這段話也提醒著，在谷底的人也有權利決定自己的價值，我們要時刻記得為自己這麼做，也要時刻提醒自己，別輕易斷言別人的價值。

DailyView 網路溫度計

金句2：「你只是努力在過自己的生活，並沒有什麼錯，而我總是很感激。」

每個人有各自的價值觀，以及活下去的理念與法則，在世路的眼中，無論是秀娥順應時勢的活法、又或者是仇人張大熙的「弱肉強食」理論，都沒有錯，因為每個人都在努力過生活，只是有人浪漫、有人現實、有人冷酷罷了，找到自己的方式最重要，感激別人的努力，自己也會更好更進步。

DailyView 網路溫度計

金句3：「即使把我困在幽深的黑暗裡，我也是一顆獨自閃耀的石頭。」

馬賢利的變性人身份曝光後，各種惡意排山倒海而來，這時候遠在濟州島的以瑞來了通電話，朗讀《石頭詩》來為她打氣，這首詩在漫畫推出當時就十分有名，看過一次就會充滿力量，每個人都要自己定義自己的價值，要相信自己，這樣的你就不是平凡的石頭，而是閃耀的鑽石。

DailyView 網路溫度計

金句4：「我對你一點都不感到抱歉，你知道為什麼嗎？因為我覺得我自己最珍貴，我最疼愛自己。」

秀娥這個角色，最平凡、最努力也最真實，也提醒著我們，即使無依無靠也有權利活得不甘示弱，秀娥靠著自己的努力，翻轉不亮眼的出身，這段話也十分勵志動人，對啊，等待別人的認同、喜歡太浪費時間了，順應時勢生長或永不低頭，都是努力生活的證明，沒有孰優孰劣，要愛自己、珍惜自己，先這麼過日子，走得才穩，比起被垂憐也更加踏實！

DailyView 網路溫度計

金句5：「弱肉強食，這是世上所有事情的本質。弱者的生存方式，就是寄生在強者身上。」

這段話是「長家」會長張大熙的生存法則，聽著刺耳，卻不無幾分道理，而張大熙也是用集團的成功，來證明適者生存、不適者淘汰的法則真實存在。在成為第一的路上，有時就需要一點張大熙的霸道無情，訂下目標後義無反顧地成為強者，這樣的意志可不是人人都有，也難怪長家集團在歷經風雨和世路的追擊，還依然穩坐全國第一。

DailyView 網路溫度計

死忠劇迷一定要知道的3個小秘密

秘密1：防彈V差點神秘出演

防彈少年團成員金泰亨與朴敘俊因為2016年合演《花郎》結識，進而變成超級好朋友，當時朴敘俊對首次演出戲劇的金泰亨相當照顧，友誼也就此開展，在工作上兩人無論多忙都會互相應援。

這次金泰亨，更是為了朴敘俊譜曲獻唱《梨泰院Class》第12首原聲帶〈SweetNight〉，連朴敘俊都特地SNS上大讚這首歌「真的很甜！」而金泰亨還曾經在直播裡透露自己想在《梨泰院Class》客串一下，這Bromance真是比甜栗還甜啊。

DailyView 網路溫度計

秘密2：揭露真實的社會問題

把《梨泰院Class》的熱血動人放一邊，其實可以一窺許多韓國社會現況，最真實的莫過於韓國財閥對市場壟斷的影響力，難怪韓國經濟高度依賴大型企業，而像秀娥這樣的年輕人，即使心裡厭惡也依然為其勞動。

除此之外，編劇也透過角色設定，展現出韓國社會對外國人、變性人等少數群體的不友善，還有世路在梨泰院創業初期面臨的租屋問題，保證金高得令人戰慄，而在韓國保證金繳越多，房租就越便宜，但這樣的制度讓租屋族非常沒有保障。

DailyView 網路溫度計

秘密3：漫畫版的初戀秀娥早就黑化

《梨泰院Class》中最讓人期待未來動向的角色，大概就是世路的初戀秀娥吧！秀娥一角在漫畫與電視劇裡有點設定上的不同，電視劇裡的秀娥設定較為體貼，雖然價值觀和立場與世路背道而馳，但也像世路尊重她的選擇一樣，理解著世路的復仇大夢。

然而在漫畫裡的秀娥老早就黑化成壞女人，而且還是她打電話報警害得世路關店損失慘重，其實電視劇的改編增加了秀娥人設上的看點，也讓人好奇這樣一個夾在中間的角色，心路歷程最後會如何發展。

DailyView 網路溫度計

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：DailyView 網路溫度計