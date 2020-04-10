YouTube從2017年起推出不少新功能，希望採取更多元的形式增加KOL與觀眾在直播時的互動效能，並希望打開直播市場的大門，與直播老牌相互競爭。

YouTube自2017年起便致力於讓平台創作者有更多元的收入來源，不單單只仰賴廣告營收。於是在2017年1月開始，YouTube推出Super Chat功能，提供使用者在直播留言時也能贊助KOL。

然而，繼Super Chat後，YouTube很快的又推出Super Stickers功能，用更多元的形式增加KOL與觀眾在直播時的互動效能。YouTube會這麼做一方面，是希望打開直播市場的大門，與直播老牌Patreon、Twitch相互競爭，目標是超越他們直播市場的占比，可以從2015年8月成立的YouTube遊戲平台YouTube Gaming看出來YouTube的競爭野心。

YouTube直播：Super Chat與Super Stickers

YouTube在2017年2月開啟了全頻道的直播功能，凡是訂閱數一萬以上的頻道都可以一鍵直播，並適用於行動裝置及電腦。同時，直播功能中的「Super Chat」，也近似於Twitch上的「抖內」（Donate）模式。觀眾可依照個人意願，給予直播主金額上的鼓勵與支持。

此外，YouTube也宣布2019年已經有超過九萬個頻道使用這個功能，其中更是有一些頻道在每分鐘內賺進400美元（約新台幣1.2萬元）。因此，在2019年進一步發布「Super Stickers」功能，是Super Chat功能的進化版。Super Chat改變的是使用者留言的顏色、字體，讓整體留言較為吸睛；而Super Stickers則是在直播的同時會跳出貼圖以及付款金額。

使用Super Chat功能，在YouTube直播「抖內」KOL，將會秀出贊助金額。 KOL Radar

最受人矚目的是YouTube在開啟直播功能後，在2018年6月發布了會員制度，觀眾每個月付費4.99美元（約新台幣150元）的費用，便可以觀看頻道額外獎勵內容，像是頻道正式影片剪掉的素材、不定期會員專屬直播、會員專屬文章、悄悄話等。頻道主可以根據頻道特色及風格，給予付費會員一些不同的「獎勵」。而隨著訂閱時間的長短，「會員勳章」也會不一樣，在留言區留言便可以秀出專屬勳章，彰顯自己是付費會員與其訂閱時長。另外，也有頻道主自己設計的貼圖，供會員在直播或是留言區留言使用。

阿神頻道上方點擊「加入」鍵即可「加入會員」 KOL Radar

這樣付費互動的收入方式，比起YouTube廣告更直接且貼近觀眾，「Super Chat」功能以及會員付費制度直至2019年7月，已經是兩萬多個頻道的主要收入，而收入數字在直播功能啟用後更成長了65％。

因為2018年6月成立付費會員的成果碩然，YouTube在2019年7月的Vicdon大會上宣布推出會員分級制，其會員制度近似於Patreon的會員制，將會員透不過同的訂閱費用分成六級，費用不同得到的頻道福利也不盡相同，YouTube預計這樣的會員制度將為創作者創造六倍的收入。

台灣在2019年1月也加入了付費會員訂閱的行列，其中不乏收益本來就不錯的頻道。而透過會員訂閱制度，創作者更容易在這些會員福利上展現頻道風格，創作更多專屬會員獨家作品。

除了頻道影片的「番外」回饋以外，也可以在會員專區快速回應粉絲訴求，像是影片主題的選材、直播的主題、或是其他特殊的需求。專屬會員的獨家即時回應，也將成功凝聚粉絲對KOL的忠誠度。本文整理了一些讓粉絲入坑斗內及穩定經營YouTube訂閱會員的頻道。

專屬會員福利，奇人異士的「邊角料」：老高與小茉

「老高與小茉」在2019年5月開啟會員頻道功能。相較於其他頻道主，老高與小茉並沒有經營社群軟體，粉絲唯一可以與他們接觸的只有YouTube平台，雖然有額外經營生活頻道「方臉與妙見神」，但更新頻率十分不固定，讓不少喜愛他們的粉絲無法追縱到他們更生活化的一面。

但在會員開啟後，老高和小茉在會員專區裡面不時會上傳生活照，也提供沒有被放進正式影片的「邊角料」，除了影片的嚴肅神秘題材外，也多了更多生活真實面，讓粉絲更加貼近他們。

在2019年6月，「老高與小茉」開啟頻道會員功能之後的一個月，便打破了YouTube的紀錄，成為全球頻道付費訂閱成長最快第一名的頻道。原因在於，「老高與小茉」開啟會員功能時，已經達到百萬訂閱，會員付費訂閱人數自然會比中小型頻道多。但作品題材、粉絲凝結力也是會員制度中不容忽略的關鍵因子。而老高也利用YouTube「社群」功能上傳貼文感謝粉絲的支持與鼓勵。

老高利用YouTube「社群」功能，分享生活拉近與粉絲距離。 KOL Radar

親密指數爆棚，KOL會員專屬的悄悄話：志祺七七

志祺七七YouTube頻道作品主要在整理時事或社會議題，以客觀的角度，全面性的觀點帶觀眾了解事件各方面論述、歷史脈絡及事件的來龍去脈，為觀眾整理出「懶人包」或觀點。

在會員福利裡面，志祺每月提供一個讓粉絲留言的文章，並在定期的直播裡挑選有趣的留言跟觀眾分享，讓觀眾們可以互相討論以及分享彼此的想法。相較於正片嚴肅正經的風格，會員專屬直播營造了濃厚的「社群聚落」感，在觀眾心中樹立起「志祺陪在你身邊」的形象。

YouTube會員制度中，將粉絲與訂閱者區分開，形成凝聚力更高的社群小圈圈，並透過「專屬福利」的方式增加親密度，比起任何社交軟體有更直接的回饋。觀眾與KOL的距離縮短，彼此間有更深的互動。

對觀眾而言，已經不單只是從志祺的頻道裡獲得「懶人包」，或是社會政治新聞的資訊，還有更多的是情感上及想法的交流。志祺及其他編輯們之於他們來說，已不是單純的「社會議題懶人包產出者」，更是朋友、夥伴、心靈導師，有別於單看頻道內容的觀眾，會員也可以獲得更實質訂閱費用的回饋。

阿神「加入會員」表單頁面示意圖。 KOL Radar

有些遊戲頻道比較特別，除了會員專屬的貼圖、以及留言頭像以外，並沒有別的會員福利。這源自於Twitch的付費訂閱概念，看直播的觀眾較能接受這樣付費贊助的型態，而這些頻道多有曾在Twitch上開直播的經驗，並於YouTube頻道放上直播剪輯精華，因此頻道上的觀眾也多有這樣的收視習慣，對於這類型的粉絲而言，訂閱會員制是一種贊助及鼓勵頻道主的方式。

相較於其他類型的頻道，遊戲實況主對於YouTube訂閱付費觀眾的「回饋」較少，因為概念上就像是開一個鍵，提供一個管道給觀眾付費贊助。由於實況主本身在YouTube不開直播，除了廣告收入以外，觀眾是無法直接給予頻道主回饋的。這樣的付費訂閱機制搬進YouTube後，遊戲實況的觀眾群也能複製在直播平台的行為，在觀看直播精華時「抖內」給自己喜歡的直播主。

因此這類遊戲相關的頻道，開啟的付費會員多是這樣的型態，不會有其他的回饋方式。不過遊戲實況精華頻道主的觀眾，也較容易接受這樣的付費習慣，所以YouTube開啟會員制後對於這類頻道來說也是一大福音。

以此看來，YouTube會員付費機制確實為各類型頻道主創造了更多的收益途徑，KOL可以根據觀眾們的需求，運用自己的頻道特色或是自身專長，提供觀眾們他們喜歡的回饋方式。因為會員制的出現，除了提高收入外，也更加深KOL與觀眾間的連結，創作者因此可以獲得更深的互動，成為長期頻道變現、維持個人品牌永續經營的利基。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：KOL Radar