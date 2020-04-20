KOL Radar根據資料庫，整理出一份去年網紅社群聲量表現前20名，哪些KOL不斷的製造社群話題？又有誰異軍突起成為黑馬？

KOL Radar根據獨家網紅數據資料庫，計算台灣網紅在Facebook、YouTube、Instagram社群上的「互動」相關數據，整理出「2019網紅社群聲量表現TOP 20」。今天，就帶大家來看看2019一整年，有哪些KOL持續是社群話題製造機，又有誰異軍突起成為黑馬！

2019網紅社群聲量表現TOP 20動圖

網紅社群聲量表現TOP 20全年排行變化：根據台灣主要三大社群Facebook、YouTube、Instagram的貼文互動數據，加總「觀看數」、「留言數」、「按讚數」、「分享數」，計算出網紅在社群創造的整體互動聲量。

社群互動競爭激烈，年初年末排名大不同

根據聲量動態圖，我們可以清楚的發現，2019年「KOL社群互動TOP 20 」競爭相當激烈。從下圖（一）可得知「年初排名」佔據前三名的KOL分別是：反骨男孩、阿神、Joeman。而下圖（二）「年末排名」前三名分別是：阿神、小草Yue、Joeman。原冠軍「反骨男孩」在年末被擠到了第五名，未能保住冠軍寶座。而值得一提的KOL是「小草Yue」，小草 Yue在年初排名時在第20名，經過一年的努力不懈，一路穩定攀升到了第2名亞軍寶座，創造的社群互動量甚至一路上超越了許多訂閱數破百萬的KOL。

2019年初排名（圖一）。 KOL Radar

2019年末排名（圖二） KOL Radar

在「年末排名」前三名的有阿神、小草Yue、Joeman，他們三者的共同點是——社群標籤皆包含了「 遊戲 」，這意指社群內容都包含了遊戲相關的內容。Joeman早期是專業遊戲主播，而阿神與小草Yue則是專業的遊戲實況主，他們雖然不在YouTube直接開台，但放在YouTube的實況剪輯精華帶給觀眾高度代入感。從留言中我們可以發現，遊戲實況主的粉絲很習慣與KOL互動，即便是看「影片精華」，留言也都會特別標註時間點，粉絲會在每個時間點想說的話留言給實況主，彷彿與KOL零時差互動，創造了大量的留言互動。

因為遊戲領域的TA收視、互動習慣的不同，「遊戲」類KOL在此次的社群互動聲量排名中，相較其他影片創作者更容易脫穎而出，當然實況主玩遊戲的「技巧能力」、「遊戲熱度」也是誘發觀眾回覆留言積極程度的因素之一。

KOL維持社群互動熱度，發片頻率成關鍵

透過KOL Radar資料庫數據，我們除了可以觀察到每位KOL的互動表現變化，也能找出表現較特別的案例來討論。我們發現，在2019年初排行榜（圖一）中，曾締造台灣YouTube火速竄紅的傳奇「理科太太」還位居第16名，但到年末排行榜（圖二）卻一路掉出了互動排行榜之外。

上半年人紅是非多的各項負面新聞影響連帶造成「退訂潮」，重擊了理科太太的頻道經營，觀看率雖說不比以往來得漂亮，但「有討論」、「有觀看數」仍是存在著「社群互動」，因此名次徘徊在第15－20名次。

2019/10/30 「理科太太」仍佔據排行榜第20名的位置 KOL Radar

「理科太太」最後出現在排行榜上的關鍵時刻落在2019/10/31，而在2019/11/28 理科太太就正式宣布退出社群，表示要好好調養身心，不再持續穩定更新作品。因此，當2019年末理科太太停止更新後，自然也能夠理解為何最終不再佔據「社群聲量排行榜」的位置了。

爭議帶動社群互動，應多方評估慎選合作網紅

而誠如上述所提到的，不論是網路上「正面」或「負面」的評論，只要KOL能夠在社群中引爆話題，成為「社群聲量王」絕對不是問題。我們可以看到「在不瘋狂就等死」團隊，2019一整年不斷在排行榜呈現忽上忽下的名次更動，但始終沒有掉出榜外。

除了「在不瘋狂就等死」題材尺度大，敢玩、敢鬧事的風格成功吸引觀眾眼球外，在2019年底引爆一連串團員與公司間的合約糾紛，也讓「在不瘋狂就等死」的社群互動居高不下，不過，這大多一面倒的都是來自網友的抨擊。

「在不瘋狂就等死」在年末的排名從12名退居第15名 KOL Radar

利用KOL Radar漲粉率指標觀察，近6個月內「在不瘋狂就等死」的YouTube漲粉率為－0.72％掉粉少了7,700訂閱數，而Facebook漲粉率則是－3.38％，共有69,507人退讚。由此可見，社群互動高不見得是評估KOL表現優劣的唯一指標，品牌廣告主在找業配人選時，應該透過多方數據指標評估，才能判定KOL是否為合適的選擇。

「在不瘋狂就等死」社群表現數據 KOL Radar

透過KOL Radar的網紅社群數據資料，我們可以清楚掌握2019全年度在台灣社群中，排行TOP 20的網紅所創造出來的聲量表現。而在這個瞬息萬變的社群時代，想要維持社群熱度、擁有話題聲量，最基本至少要努力創作不輟、發想更多創意，才能獲得群眾注意力。而若要更進一步獲得品牌廣告主的青睞，還需要長期經營個人良好品牌和口碑，才能真正鞏固在社群的影響力與號召力，具有商業合作的價值。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：KOL Radar