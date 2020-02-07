網紅圈崛起新勢力，虛擬偶像正夯甚至比真人還多粉絲，究竟這群虛擬偶像有何魅力呢？還不快用用看這3款軟體打造專屬品牌偶像代言人。

日前，台灣電信龍頭中華電信宣告正式進軍VTuber（Virtual YouTuber，虛擬主播／虛擬偶像）界，除了舉辦VTuber全球設計徵稿大賽，最終選出最佳設計「光音凱伶」作為品牌代言人，未來預計會在線上客服、產品導購、MOD推動等業務上導入VTuber，且被各界視為中華電信跨足娛樂產業的重要信號之一。

無論你是否有個虛擬偶像，VTuber的發展趨勢都值得關注。台北市政府資訊局以虛擬美少女「230」代言的文章，臉書互動率高出了其他文章2.5倍，而上個月美妝品牌SK-II更讓虛擬藝人IMMA和女星綾瀨遙合作，代言新款的保養品，引發廣告圈及時尚界的大量討論。

超模Behati Prinsloo Levine與虛擬網路名人IMMA一同現身 SK-II 廣告。 SK-II 影片

虛擬偶像在2018年首個日本VTuber「絆愛」登場後，開始大量出現。根據電腦視覺廠商Hyprsense今年八月統計，全球超過十萬訂閱戶的VTuber或虛擬藝人已超過一百位，訂閱數超過100萬的 VTuber 則有五位，其中還包括了商業運作極成功的肯德基爺爺，以及來自中國的虛擬偶像洛天依。

此外，去年三月時全球VTuber總數還不到1,000位，這個數字，在今日已突破到了8,000人。

沒錯，要從百家爭鳴的VTuber戰場突圍並不容易。因此正如藝人之間的組團、認親、甚至不合，各個VTuber間也會形成虛擬的人際網絡，例如這張令人眼花撩亂的族譜，就是日本VTuber生態圈的縮影，除了能強化VTuber的人性化色彩，也在不同粉絲群組間持續創造話題。

事實上，VTuber或虛擬藝人的粉絲分眾化程度很高，許多VTuber的鐵粉都不在影音巨頭YouTube上追蹤偶像，而更多是分散於日本Niconico、中國Bilibili、或Twitch遊戲直播等分眾平台。

此外，日系（亞洲系）和歐美系被接受的虛擬藝人外貌差異也甚大。日本、亞洲國家的受眾偏好高度卡通化、萌化的女性形象（如日本絆愛、中國的洛天依）、歐美系則偏好現實擬真感（Photorealistic）較強的人物外觀（如KFC爺爺、虛擬網紅Lil Miquela）。這並不讓人訝異，因為從日、美系遊戲動畫歷史的發展中，就已經出現了這樣的文化分野。

三款好上手的VTuber軟體，輕鬆打造虛擬代言人

那麼，螢幕上靈活生動的VTuber，製作起來想必要花不少心思吧？好在新的3D動畫技術讓製作簡易的VTuber更加容易。不用購買昂貴的動作捕捉（Motion Capture）工具，一台電腦和網路攝影機就能做出簡單VTuber效果。以下介紹三款容易入門的VTuber製作軟體，上手難度從低到高分別為：

Custom Cast：這是一款簡單建立3D人像的App，即俗稱的紙娃娃系統。Custom Cast可以調整人偶的臉部特徵、體型、表情、服裝等，然而可用的操作及物件都有限，較適合初級入門應用。

Wakaru：Wakaru是一款台灣團隊開發的VTuber控制工具，可從Steam免費下載，只需有攝影鏡頭或手機鏡頭，就可以對預載的3D人物模型，進行包括手勢、臉部表情、語音的錄製與即時串流演出，這款軟體在Steam平台上極受好評。

Live3D：Live3D的功能較為進階，具備更高的可控選項及較完整的後製介面。Live3D軟體一個月的個人授權費為3~5美元（約150元新台幣），企業使用則需專案洽談，適合已有3D吉祥物/IP的企業導入使用。

隨著臉部辨識、動態合成技術的成熟，企業導入VTuber的門檻不再是科技，而是設計。事實上，要製作出符合企業形象、行銷目標，同時又能創造話題的角色十分困難，而角色每一次的發言腳本、表演、動作細節，都會對角色魅力造成細微影響。此外，有些「小缺點」的 VTuber 比起完美的偶像更引人注目，例如超過百萬人追蹤的Lil Miquela臉上的雀斑、以及南非虛擬網紅Shudu愛現但時而展現脆弱的個性，都是吸引人目光的個性化風格。

虛擬偶像產業的崛起，無疑將會融合數位技術、美術、市場行銷、表演、廣告等既有領域，也將對現有的網紅生態造成新的衝擊與機會。

本文授權轉載自：FC未來商務