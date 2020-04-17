手機影音串流平台Quibi上線約一週獲170萬下載，原本只能在行動裝置上觀看的使用策略，將隨著大量在家用戶需求而改變，提供螢幕鏡射功能。

受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，多數使用者仍關閉在家，以擁有好萊塢高品質內容為賣點的影音串流平台Quibi，正式上線約一週，即表示將改變原本只能在行動裝置上觀看的使用策略，新增螢幕鏡射功能。

Quibi執行長梅格·惠特曼（Meg Whitman）在接受《CNBC》採訪時表示，將讓用戶能將平均10分鐘左右長度的影片內容投放至電視觀看，而不再堅持一定只能在行動裝置上觀看，以滿足閉關在家的用戶，期望Quibi下載和使用時長能持續增加。

會有這樣的調整，與目前新型冠狀病毒疫情持續影響，導致越來越多用戶停留在家中時間增加，每人平均花費在手機或其他行動裝置上的時間，被分散到更多螢幕裝置上，使得Quibi原本設定可在通勤或工作之餘的片刻時間使用模式面臨挑戰。

惠特曼強調，Quibi自4月7日上線以來的app下載次數已經累積增加超過170萬次，使用人數並未受到疫情影響，甚至其中約80%比例的使用者至少會看完一則影片，顯示Quibi服務順利吸引不少使用支持度。此外，Quibi內嵌廣告版面目前已排期至一年以後，意味廣告主對這樣的內容模式深具信心，同時也看好其鎖定用戶的吸睛程度。

不過，在美國疫情仍未見明顯好轉的情況下，許多民眾勢必將維持在家遠距工作，隨著在家時間的增加，對於節目內容平均為30分鐘至一小時的串流影音服務更加有利，包括Netflix、Apple TV+、Disney+日前都曾公開表示使用時長、流量、及會員大增，使得部分地區必須降低畫質因應。

畢竟對許多人來說，若是在家時間相對較長，其實更願意透過螢幕尺寸較大的電視觀看內容，手機或平板反而不會是看影音內容的首選裝置。

資料來源：CNBC、Deadline、Engadget

責任編輯：蕭閔云