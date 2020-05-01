電動車浪潮來襲，除了能源驅動的方式從過去的內燃機改為電動馬達、能源補充方式從加油改為充電以外，擁抱電動車會帶來哪些顯而易見的用車習慣改變？

對於部分電動車品牌而言，或許他們希望用車者能拋下過去的習慣接受新的一切，但對於汽車發明者Mercedes-Benz而言，期望的是豪華用車體驗的無縫接軌，更可透過智能科技完全轉移現代人的生活習性，首款電動代表作EQC，其實就已經很清楚的表明。

從馬車到汽車的轉捩，Mercedes-Benz已經很有經驗，而汽車發明130年之後，這一次Mercedes-Benz又要如何帶領人們邁向下一個新世代？以智能與豪華作為溝通橋樑，讓電動車就像你家中那輛熟悉的賓士與手機般，融入你的生活，一點也不著痕跡。

Mercedes-Benz獨領車壇風騷的設計美學，在EQC身上完美呈現，考量電動車的動力優勢，讓EQC的鈑件更趨圓潤與流線，你可以很快的認出他的三芒星血統，又可以在細節中找到獨樹一格的身份，最熟悉的陌生人，可以這麼稱呼。

考量電動車動力優勢，EQC的鈑件更趨圓潤與流線。 數位時代

透過MBUX智能介面，你的EQC就像你的知己

先從美學領域中找到你對於他的認同，EQC下一步就要輕鬆佔領你的生活。為了消弭多數人對於電動車的疑惑與焦慮，EQC借重了智慧科技讓你輕易上手。在由雙10.25吋高解析度螢幕所構築的數位儀表與中控觸控螢幕中，導入了進階MBUX多媒體功能，其中新增的「EQ」介面，可以讓人輕鬆的找到充電站、可以設置最佳充電電流、可以了解車輛的耗能與能量流狀態，甚至還可以設置每天的出發時間預先啟動空調，就像你家中的智能家電一樣，隨時都知道你的習慣，還能幫你分析出最佳的開車狀態，有了這套系統，人人都可以黃金右腳上身，只是現在比拼的不是單圈成績，而是自己與自己比賽節能。

雙10.25吋高解析度螢幕所構築的數位儀表與中控觸控螢幕中，配備進階MBUX多媒體功能。 數位時代

MBUX多媒體功能其中「EQ」介面，可搜尋充電站、設置最佳充電電流、了解車輛的耗能與能量流狀態，還可以設置每天出發時間預先啟動空調。 數位時代

MBUX多媒體系統的直覺化科技，同樣是EQC的智能展現，可以用自然語音或觸控操作，再加上手寫板的單指、多指、手寫辨識，無論你習慣用哪種方式操作，都能在MBUX找到最熟悉的模式。不僅如此，身為智慧型手機不離身的現代人，EQC也希望你能從手機掌控一切，透過Mercedes me Connect的智慧服務鏈結，對於EQC的車輛狀況一目瞭然，電量、里程數、胎壓等資訊清楚提供以外，解/上鎖、隨時檢查車窗和天窗狀態、遠端監控警示等也同樣可以操作，一機在手，EQC狀況暸然於胸，EQC開啟的不僅是電動移動生活，更是你我熟悉的智能便利生活。

除了自然語音或觸控操作以外，MBUX多媒體系統還可搭配手寫板的單指、多指、手寫辨識輸入。 數位時代

Mercedes me connect 互聯，可以提供如車輛電量、里程數、胎壓、解/上鎖、隨時檢查車窗和天窗狀態、遠端監控警示等資訊與功能操作。 數位時代

手機充電的時間，EQC就能完成上下班的距離

面對諸多人對於電動車的電力或里程焦慮，EQC不僅提供445～471km的續航能力（NEDC實驗測試），對於多數都會人的上下班通勤生活中，若以每日50km計算，搭配壁掛式交流充電器以7kW 效率充電，僅需1.5小時就能補充每日通勤距離，約莫與手機充電時間相當，以下班回家到隔天出門上班平均8小時的車輛停放時間，EQC每天出門都是滿滿電力，一點也無需里程焦慮！

若每日通勤距離以50km計算，壁掛式交流充電器以7kW 效率充電，僅需1.5小時就能補充通勤距離所需電力。 數位時代

若以未來將陸續建置的直流快速充電器充電，僅需喝一杯咖啡約20分鐘的時間 ，就可擁有五成電力，約莫200km的續航力，就可以一路從台北開至台中，以多數都會人的用車習慣，EQC絕對可以輕鬆對應。

以直流快速充電器充電，僅需20分鐘就可擁有五成電力，約莫200km續航力。 數位時代

是嶄新的賓士，也是熟悉的賓士

以電能與智能再次改革用車生活，絕對是EQC的優勢，但EQC更不僅如此，立基於Mercedes-Benz為人著稱的豪華造車工藝，不僅在外觀上配備了具備最佳照明性能的多光束智慧型LED頭燈，座艙內更有握感一流的跑車方向盤與ARTICO真皮座椅，當然，具備64色氣氛燈/5種亮度調整的環景式內裝照明、Smartphone Integration智慧型手機整合系統皆列為標配，更有堪稱車壇安全領導者、俗稱23 P智慧駕駛輔助套件隨行，無論是智能駕駛輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動車道維持輔助等科技皆可前瞻式的閃避危險，守護安全。以安全作為用車生活基礎，EQC同樣堅持、Mercedes-Benz始終沒變。

具備最佳照明性能的多光束智慧型LED頭燈。 數位時代

座艙內標配真皮跑車方向盤、ARTICO真皮座椅、具備64色氣氛燈/5種亮度調整的環景式內裝照明、Smartphone Integration智慧型手機整合系統。 數位時代

卓越的駕馭樂趣，同樣是EQC所自豪的優勢，透過二組非同步電動馬達搭配最大408hp與760Nm的動能輸出，5.1秒完成0-100km/h加速表現讓一票性能跑車頭皮發麻以外，還可以透過換檔撥片的調整，在四段模式中調整動能回充比例，更可提供如過往檔煞的制動力道，面對長下坡不僅可減輕煞車負擔，更可增加能量效應。最具動能效應的豪華性能休旅車，EQC也絕對實至名歸。

透過換檔撥片的調整，可在四段模式中調整動能回充比例，更可提供如過往檔煞的制動力道。 數位時代

輕鬆擁抱電能生活，輕鬆擁有EQC

現在，除了可以親臨中華賓士關渡展示中心、中華賓士民生展示中心、賓航賓士中和展示中心欣賞EQC本尊以外，Mercedes-Benz提供四年期滿保證50%起車輛價值，讓車主享受最好的保固，又能隨時跟上最新的科技！另外在保固與保修方面，不僅EQC可至全台共10間原廠經銷商服務廠享受維修保養服務，更針對鋰電池提供八年或16萬公里的電池服務；目前購車還可選擇可選擇贈送壁掛式充電器壁掛式充電器或一年免費充電服務。擁有EQC不僅容易，更讓人感到放心與安心。

目前購車可選擇贈送壁掛式充電器或一年免費充電服務。 數位時代

賓士描繪的未來，你只要入座就能體驗

透過一貫豪華造車工藝，融合智能科技加持，汽車發明者Mercedes-Benz於EQC展現對於未來電能世界的藍圖，完美接軌當代人的用車習慣與智慧生活，用智慧手機的充電時間，就能對應每日通勤的里程；用智慧手機的專屬App，就能輕鬆掌握與遙控EQC的多樣功能；用語音指令，就能操控車輛的多樣功能；用手指撥動換檔撥片，就能決定車輛的能量回充效能；更別忘了強悍的加速性能、奢華的內裝鋪陳，再搭配精心設計的購車優惠與縝密的保修網絡，以EQC擁抱電能未來，你需要的不是重來，而是一種專屬於Mercedes-Benz的習慣。