Facebook將針對遊戲直播內容推出獨立的App，正面對決Twitch、YouTube，使遊戲直播平台的競爭更加激烈。

在Twitch、YouTube、Facebook的推動下，遊戲直播產業日趨成熟，根據《紐約時報》報導，Facebook將針對遊戲直播內容推出獨立的App，估計將使遊戲直播平台的競爭更加激烈。

Facebook的遊戲直播App預計將於美國時間4月20日上線，以專注推動串流媒體社群的互動為目標，包括休閒類輕遊戲的玩家，都能在此新平台交流分享，而不只是專業級重度玩家展現技巧的舞台。

Facebook的遊戲直播App將透過更簡易的介面設計及步驟，降低線上直播的門檻，鼓勵更多用戶加入直播，Facebook的遊戲直播App首先將推出Android版本，待蘋果App Store批准後就能發布iOS版本，但確切時間還不知道。

原本Facebook Gaming在Facebook的重點宣傳並挖來許多知名直播主後，聲勢已不容小覷，隨著新冠病毒蔓延使民眾留在家中時間增加，各種形態內容的串流媒體都因為觀看時長增加而有明顯增長，因此Facebook決定將原本預計6月才上線的Facebook的遊戲直播App，提前至近日推出，希望以更好的觀看體驗，滿足用戶目前對內容的渴求。

Facebook App主管費姬·西莫（Fidji Simo）向《紐約時報》表示：「Facebook對遊戲的投資已是我們的重點工作，因為遊戲是一種將人們真正連結在一起的娛樂方式。娛樂不該只是被動的消費形式，更是一種將人們聚在一起並增加互動的活動。」

因疫情關係，各種形態內容的串流媒體都因為觀看時長增加而有明顯增長，因此Facebook決定將原本預計6月才上線的Facebook的遊戲直播App。 shutterstock

Facebook近年在遊戲內容投入許多資源，不僅多元且大量的和創作者或直播主合作，更舉辦電競比賽來增進串流媒體社群的交流。儘管目前Facebook擁有約25億的用戶，但在觀看遊戲內容的時長，仍落後於Twitch及YouTube，但這也代表Facebook在遊戲這個垂直類的內容還有進步與增長的空間。

根據串流媒體軟體公司StreamElements的報告顯示，Facebook Gaming在2018年12月至2019年12月之間的觀看時長大增210％。然而Twitch和YouTube兩個平台目前仍難以撼動其地位，從2019年12月的觀看時長的市佔來看，Twitch佔有61％、YouTube佔有28％。

資料來源：The Verge、The New York Times

責任編輯：蕭閔云