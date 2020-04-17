Zoom強調中國大陸境外的免費用戶，其會議資料將永遠不會透過當地資料中心傳送。不過，這項新政策是否適用於台灣，目前還無法確認。

日前接連爆發遭惡作劇攻擊、系統安全性漏洞等負面新聞，視訊會議軟體商Zoom做出回應，強調用戶自18日起可掌握會議資料的傳送位置，付費用戶可選擇加入、退出特定區域的資料中心，並強調中國大陸境外的免費用戶，其會議資料將永遠不會透過當地資料中心傳送。

Zoom新制18日上線，強調非中國大陸用戶資料絕不回傳

根據Zoom 公開的最新數字，其全球用戶數高達2億人。 Zoom

不過，由於兩岸之間的複雜關係，這項新政策是否適用於台灣，目前還無法確認。

Zoom表示，程式預設的傳輸資料數據中心，是依照「帳戶被創建的所在區域」，目前分為：美國、加拿大、歐洲、印度、澳州、中國大陸、拉丁美洲、日本與香港等區域。

Zoom解釋，免費用戶將被鎖定在系統預設之區域。對於大多數用戶來說是美國。中國大陸以外之免費用戶，其會議資料將永遠不會透過中國大陸之資料中心傳送。官方並強調：位於中國大陸的會議伺服器始終保持區域隔離狀態。*

至於付費的Zoom用戶，則擁有更多的傳輸資料選擇權。

Zoom在新聞稿中表示，對於傳輸中的數據，Zoom管理員和付費帳戶的擁有者可以在帳戶、群組或不同類型用戶等級中依權限調整，包含退出與加入特定區域的資料中心。

儘管Zoom表示在4月3日，已移除了位於中國大陸所有HTTPS通道之伺服器，以防止任何未預期的會議連線至中國大陸。但對台灣的Zoom免費用戶來說，這項新政策仍有模糊空間。

日前被美國太空總署（NASA）、特斯拉（Tesla）在內的公、民營單位相繼宣布禁用，對這間因新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）而爆紅的公司來說，猶如挨了一記重拳。連帶台灣也出現禁用潮，行政院、教育部陸續發函禁止員工使用Zoom，原先的代理商之一中華電信亦宣布停售產品。

Zoom因資料回傳中國問題挨了一記重拳，台灣政府單位宣布禁用，原先在台的代理商之一中華電信亦宣布停售產品。 Shutterstock

不過，就在Zoom創辦人兼執行長袁征8日透過長達2小時的直播道歉，並承諾將努力改善安全漏洞與隱私爭議後，Zoom似乎重新獲得投資人青睞。

今年1月份，Zoom的股價還不到80美元，隨著疫情惡化帶動的遠距辦公潮，一路衝高至151美元。資安漏洞並未讓Zoom被打趴，4月7日股價跌至短期低點124美元，16日重新站上150美元大關。

Zoom是否真能如自己所言，在18日改善資料儲存爭議，將牽動股價發展。

責任編輯：蕭閔云