貝佐斯說，在全球範圍內對所有產業定期進行武漢肺炎檢測，不僅可以保護人們安全、還可以讓經濟恢復運作。

亞馬遜（Amazon.com,Inc.）創辦人暨執行長貝佐斯（Jeff Bezos）在4月16日寫給股東的年度信件中提到，亞馬遜從新型冠狀病毒（COVID－19）危機中學到的一件事：亞馬遜對客戶變得多麼重要。

貝佐斯說，亞馬遜嚴肅看待這項責任，員工努力將必需品送到客戶家門口，全食超市（Whole Foods Market）每天保留第一個小時讓銀髮族優先選購。

亞馬遜全食超市保留每日第一個小時給銀髮族。 Shutterstock

貝佐斯表示，保護員工的下一步可能是對所有亞馬遜人進行定期檢測、包括沒有症狀的人。他說，在全球範圍內對所有產業進行定期檢測，不僅可以保護人們安全、還可以讓經濟恢復運作。從整體角度來看，這個社會將需要比目前更為龐大的檢測量。

貝佐斯指出，如果每個人都可以定期接受檢測，那麼這將使得對抗病毒的方式出現巨大變化。確診的人可以被隔離和照顧，任何檢測呈現陰性的人可以充滿信心地重新進入經濟活動。

貝佐斯透露，亞馬遜已經開始逐步增加檢測能力，包括研究科學家、專案經理、採購專家和軟體工程師在內等亞馬遜員工已從他們的日常工作轉移到一個專職團隊來執行這項計劃。

亞馬遜已經開始組裝建立第一個實驗室所需的裝置，並希望盡快開始檢測一小部分的一線員工。貝佐斯坦承，這部分的工作目前並無時間表。

貝佐斯指出，過去10年中、沒有任何公司創造的工作機會比亞馬遜更多。亞馬遜在全球直接僱用84萬名員工，當中包括美國的逾590,000名、歐洲的115,000名和亞洲的95,000名。

亞馬遜總共（包括直接、間接）在美國支持200萬份工作崗位，其中包括超過68萬份由亞馬遜在建築、物流和專業服務等領域投資創造的工作崗位，另外還有83萬份工作崗位由在亞馬遜平台販售產品的中小型企業所創造。就全球而言，亞馬遜支持將近400萬份工作崗位。

貝佐斯指出，亞馬遜提供的工作機會包括領先業界的15美元（約新台幣450元）最低時薪和全方位福利。他說，超過4,000萬名美國人，（其中許多人每小時只能賺7.25美元，約新台幣217元聯邦政府規定最低工資）的所得比亞馬遜最低薪員工收入還低。

根據富比士（Forbes）公布的即時統計數據，貝佐斯資產淨值報1,450億美元（約新台幣4.3兆元）、高居全球首富，高於比爾蓋茲（Bill Gates）的1,037億美元（約新台幣3.1兆元）。

美國商務部人口普查局4月15日公布，2020年3月美國無店鋪零售商銷售額（經季節性因素調整後）年增9.7％（月增3.1％）至687.87億美元（約新台幣2兆元）、創1992年開始統計以來最高。

美國3月生鮮雜貨店零售額年增29.3％（月增26.9％）至741.64億美元（約新台幣2.2兆元）、創1992年開始統計以來最高紀錄，年增幅、月增幅雙雙創下1990年代初期開始統計以來最高。

嘉實XQ全球贏家報價系統顯示，亞馬遜（AMZN.US）4月16日上漲4.36％、收2408.19美元（約新台幣7.2萬元），連續第3個交易日創歷史收盤新高，今年迄今上漲30.32％。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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