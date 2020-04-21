由產官學研各界合作推行的智慧鐵道產業人才學院，21日在北科大落成，最快下學年度起，大三、大四的學生就能透過實體課程或線上教學的方式，選修相關課程。

為加速新一代的智慧鐵道系統發展，交通部與教育部協同大專院校，於今（21）日在台北科技大學正式成立「智慧鐵道產業人才學院」，建立規範化的學程、制定相關測驗方式及證書制度，並協助學生與業界接軌，為智慧鐵道產業規劃更明確的職涯藍圖。

教育部部長潘文忠表示，未來智慧鐵道的人才培育將有三大重點，包含 「智慧鐵道車輛系統」、「5G智慧型列車控制與保全系統」與「AR輔助智慧型乘客服務系統」 三方面。現階段合作的院校有臺北科技大學、元智大學以及開南大學，並將與台北捷運公司和桃園捷運公司一同促進產學合作，打造一個整合產官學研資源的平台。

潘文忠表示，未來智慧鐵道的人才培育將有三大重點，包含了「智慧鐵道車輛系統」、「5G智慧型列車控制與保全系統」以及「AR輔助智慧型乘客服務系統」。 蔣曜宇攝影

5G、AR、AI助力，提拔新一代智慧鐵路人才

交通部長林佳龍表示，未來的智慧鐵道發展，要著重於旅客服務、營運維修以及安全風險的優化。而5G、AR及AI大數據的導入，也是為了要滿足這三項重點。

舉例來說，透過5G打造的通訊式列車控制系統（CTBC），可以善用5G的低延遲特性，即時掌握列車位置、調控列車間的安全距離；AR的導入，也能強化既有的旅客資訊系統，用創新方式提供乘車資訊、打造創新服務體驗；而AI與大數據的應用，也可用來預測設備的異常，有效掌握車輛與軌道的安全狀況。

智慧鐵道產業人才學院的課程， 預計最快從下學年度起，全國大三、大四的學生，將可透過實體課程或遠距教學，修讀相關的課程。 課程將有四大領域，包含車輛、電力（電力系統設計）、號誌（鐵道號誌與控制系統設計）與資通訊管理。學生只要上完2門必修課及1門選修課，再通過認證考試，就能取得學程證書。

此外，在實習方面，學生除了可以在北投機廠、富岡機場與蘆洲機廠進行系統操作等訓練外，未來在北科大還會有一座將於今年6月完工的創新技術研究院，提供車輛、AIoT等設備實作的場域。

智慧鐵道人才學院最快下個學年度開課，課程方面也會加強投入5G、AR及AI等科技應用。 蔣曜宇攝影

加強人才培育與技術研發，政府望鐵道產業能「自主化」

交通部指出，目前國內興建中以及規劃研究中的鐵路、捷運及輕軌建設計畫共有57項，預估可帶動國內產值約3.2兆元，並在未來10年提供每年約3.4萬個就業機會。林佳龍表示，政府的鐵路政策在於鐵道產業自主化，包含國車國造、機電系統國產化以及智慧4.0鐵道等產業發展。 「產業自主化，未來才能吸引到人才。」 他說。

未來除了北部有智慧鐵道產業人才學院培育人才、對接產官學研各界，南部也將在高雄成立鐵道技術研究及驗證中心（鐵研中心），研擬鐵道系統技術規範、進一步研發最新的鐵道設備與技術。鐵研中心已在去年11月動土，預計將於2023年完工。

「就像我們有防疫國家隊、口罩國家隊，鐵道也要有一個國家隊。」林佳龍說。在設置推動育才與技術研發兩方面的規範標準後，台灣的智慧鐵道產業或許也能長出夠大的規模，能夠自立自強、吸引更多優秀人才。

責任編輯：陳映璇