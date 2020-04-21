美政府對華為的打壓早已不是新鮮事，但去美化的背後，是否將喚起中國半導體的快速發展，對台灣半導體會有什麼影響？

美國政府出手制裁華為的手段，並沒有因為新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的肆虐而停止。

從2月就一直謠傳美政府將針對「微量原則（De Minimis Rule）」要祭出新規定。微量原則是指美方限制其他國家供應服務或商品給中國，要求美國技術含量比例須從原先的25%下修到10%，雖仍只聞樓梯響，但已傳出華為將部分14奈米的生產從台積電轉單至中芯國際。

華為轉單？台積電：獲得的份額比失去的更亮眼

由於華為一直都是台積電的重要客戶，此番轉單對台積電而言是否造成衝擊？答案其實是沒有的。

除總裁魏哲家在16日法說會上堅定地回應法人，比起失去的市場份額，台積電在獲得的市場份額表現更是亮眼，所以中芯國際雖然是可敬的對手、目前相當積極，但台積電的表現依舊亮眼。

魏哲家表示，比起客戶轉單失去的市場份額，台積電在獲取的市場份額表現上更為亮眼。 簡永昌

據了解，台積電14奈米的美國技術含量確實大於10%，但在先進製程上（如7奈米等）是符合目前微量原則的規定，因此華為依舊能繼續在台積電下單，對台積電來說並沒有造成明顯衝擊。

台經院分析師劉佩真表示，統計到2019年底，華為佔台積電營收約為13-15%，而轉單中芯國際的部分可能僅佔其中的1-3%，她認為華為海思轉單中芯國際的動作對台積電而言，宣示性意義大於實質性的影響。

然而打壓華為，美國政府真的就大獲全勝了嗎？

一夜被迫長大，中國半導體產業全速進攻

《一本書看懂晶片產業》的作者謝志峰曾表示，貿易戰會加速各個國家在技術上的佈局，包括美政府對華為的制裁，將加快中國半導體的發展；或是韓國記憶體原物料在日韓貿易戰過後，也將降低對日本的依賴性。

劉佩真也補充到，中美貿易戰後對中國企業帶來的警示：就是必須要實現晶片供應鏈的自主性。短期將會是積極的去美化、啟動備胎計劃，中長期來看，是朝自主可控、加強創新的方向前進。

劉佩真認為，中美貿易戰後對中國企業帶來的警示：就是必須要實現晶片供應鏈的自主性。 劉佩真提供

就連華為董事長徐直軍也在上個月的法說會上明確表示，即便華為目前因制裁手段升級而必須為無法生產晶片作出犧牲，但相信有不少中國的晶片企業將因為這波制裁而成長起來。

晶圓代工直搗成熟製程

以目前中芯國際的技術來看，不以台積、三星的先進製程為主，反而主力成熟製程的技術發展。採用第一代FinFET架構的14奈米已進入小量量產的階段，從2019年財報顯示已經貢獻第四季營收約1%，但其真正的量能將出現在2020年年底、12月進入1.5萬片產能；此外，第二代FinFET架構的N+1也在時程規劃上，預計今年底可以看到小量量產。而2020年全年的資本支出、中芯國際將上看31億美元（約新台幣903億元）。

中芯國際在晶片的技術上，14奈米已經步入量產、下一代N+1的製程也預計於2020年底步入小量量產；至於長江存儲部分，也已經發表了128層3D NAND Flash記憶體，直追三星、美光等國際大廠的腳步。 shutterstock

另外，相較三星、海力士甚至是美光等記憶體廠在技術上的速度要晚，中國記憶體大廠長江存儲仍如期發表128層QLC 3D NAND快閃晶片，預計第三季進入量產。TrendForce認為這將對2021年NAND Flash市場帶來更白熱化的影像，屆時長江存儲預估能占整體NAND Flash市場約8%的份額。

中國半導體崛起，恐成台廠隱憂

美政府對華為的打壓，喚醒中國企業對於技術自主的意識，也加快中國政府對半導體產業的佈局，熟知半導體業的業界人士分析到，原先對中國半導體業的發展可能預估不如面板等產業，但在美國政府的打壓下，卻意外加速中國半導體的發展，可能在不久的將來打亂全球半導體的生態。

對於以代工為主的台灣半導體來說，更是無法獨善其身。當中國半導體直搗「成熟製程」的技術來佈局，台灣除了台積電還在技術上繼續守住護城河的堡壘，其餘佈局成熟製程的晶圓代工業者都有可能受到中國半導體的加速發展而帶來威脅衝擊。

劉佩真認為，短期台廠還能以技術的競爭優勢受到中國下游客戶的青睞，但長遠來看確實要格外留意中國去美化可能造成的影響。

責任編輯：陳映璇