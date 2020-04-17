武漢肺炎前，台積電樂觀預估今年會有雙位數成長；但當終端需求減弱、5G手機不如預期，擁有7奈米先進製程的台積電能否度過難關？

在農曆年前就舉辦第一季法說會的台積電，當時新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）尚未擴散，總裁魏哲家樂觀看待今年晶圓代工將會有17%的成長、而台積電晶圓代工的表現更將優於大環境。如今，武漢肺炎在2月後從中國蔓延到歐美各地，全球經濟風雲變色，位居產業上游的台積電是否仍依舊樂觀？

台積電因為疫情關係，首度以線上方式召開法說會。 簡永昌攝影

「 半導體（不含記憶體）的成長將可能0成長或呈現負成長，而晶圓代工成長將下修到11% 」，魏哲家在今（16）第二季法說會上這樣傳遞對市場預估的訊息，「不過台積電的表現仍會優於市場（15%-18%）」，他補充強調。看來大環境的衝擊到目前為止對台積電來說影響仍不大，魏哲家甚至表示7奈米家族在市場的需求依舊強勁，若疫情控制得宜、將能使台積電受疫情的衝擊大幅降低。

疫情衝擊兩樣情，手機需求下滑、HPC需求強

從今年第一季台積電的應用平台表現來看，智慧型手機確實受到疫情影響而有9%的下滑、來到晶圓銷售額的49%，但整體出貨量持續、再加上遠距辦公帶動HPC（高效能運算）、消費性電子平台（DCE）等需求提升，兩相消長情況下讓第一季營收仍較去年同期成長42%。台積電首季每股盈餘為新台幣4.51元，比去年同期增加90.6%，稅後淨利達新台幣1169.87億元，較創歷史新高紀錄。

台積電2020年第一季應用平台銷售額占比的個別表現。 台積電提供

從製程方面來看，目前7奈米（含N7+）製程的出貨佔台積電第一季晶圓銷售額的35%，10奈米則有0.5%，而16奈米則有19%，整體而言先進製程（16奈米以及更先進製程）的營收達第一季晶圓銷售金額的55%。

台積電2020年第一季製程銷售額占比的個別表現 台積電提供

疫情影響屬短期，第二季或持平第一季表現

對於第二季的展望，財務長黃仁昭表示雖然終端市場的需求疲弱、5G手機較原先預估要來得低，但在與HPC相關應用產品與5G基礎建設需求強勁的相抵下，第二季合併營收可望來到101-104億美元（約合3030-3120億新台幣），較第一季的營收維持持平或小幅衰退2.5%。

黃仁昭表示，展望第二季合併營收可望來到101-104億美元（約合3030-3120億新台幣），較第一季的營收維持持平或小幅衰退2.5%。 簡永昌攝影

他補充說到，疫情對於5G手機的影響是短期的，長遠來看市場對5G手機的需求仍是非常強勁，包括相關的5G基礎建設也是，因此就全年度的表現來看，智慧型手機、HPC等應用平台營收占比的成長將會高於公司整體預估，而IoT則會與公司整體成長相近，唯車用這塊會略低於公司整體成長表現。之所以如此有自信，全因為台積電擁有市場上成熟而穩定的先進製程，這讓黃仁昭有信心地表示，因為技術領先才能讓客戶沒有因為疫情而出現砍單的狀況。

市場長期需求依舊強勁，3奈米預計2022年量產

另外，市場也關注台積電是否會因為疫情下修資本支出？魏哲家明確表示目前仍維持第一季法說會的150-160億美元（約合4,500-4,800億新台幣），資本支出是為了未來的需求而佈局，疫情終究是短期的影響、不會因此改變台積電發展技術的腳步。

魏哲家強調，台積電今年表現仍會優於市場，尤其7奈米、5奈米的技術領先競爭對手，若疫情能在6月前控制住，對台積電的整體來說衝擊將會大幅降低。 簡永昌

同時台積電也再針對先進製程的狀況與時程揭開更多面紗。除了7奈米家族今年度的表現將會超過晶圓銷售額的3成外，5奈米也已經於本月進入量產、預計將於6月底7月初開始認列營收。不僅如此，3奈米也將延續7奈米、5奈米採用的FinFET（鰭式電晶體）架構，是不同於三星目前所揭露的GAA（閘極全環）架構，台積電表示是基於成本表現、效能以及技術的純熟度而決定，並公布將於2021年進入試產、2022年進入量產，目前潛在的客戶多為手機、HPC等應用。

至於台積電目前的外患：中美貿易戰一事，針對美國可能祭出增加半導體晶片製造設備使用上的限制，董事長劉德音也表示美國半導體產業協會（SIA）已寫信告知美國政府，希望不要有此限制會對產業帶來影響，而台積電雖沒有明確的作法，但也贊同SIA的看法。赴美設廠的考量則一直都在台積電的選項內，唯目前仍沒有具體計畫。

註：本次法說會台積電對於2020年接下來的市場預測跟看法，都是以疫情能在6月時獲得控制為標準。

責任編輯：蕭閔云