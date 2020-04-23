momo富邦媒2019年成績亮眼，從董事長林啟峰的股東營業報告書中不僅可找出四個致勝對策，年報也揭露佈局泰國、杜拜、中國零售事業都已獲利，合計近億元。

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖股東報告書精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

momo富邦媒體科技以科技電商自居，2019年靠著產品豐富與獨特性打開市場，在整合富邦集團資源奏效下，配合後勤物流大舉投資南部物流中心，建立綿密的物流網路，讓momo營業額交出開站以來營收新高。

富邦媒

做對4件事：包辦生活大小事

彙整去年momo營運策略，有四大因素是促成電商業務成長關鍵。首先，是去年大幅提升 站內商品豐富性與獨特性 優勢，比方導入台灣萊雅LUXE品牌，引進海內外獨特性商品（如人造肉Beyond Meat），迎合消費者生活形態轉變的時間與成本壓力，從滿足消費者「一站式購足」到升級為「 包辦生活大小事 」的電商平台。

其次「 物流貫穿商流 」，積極發展短鏈革命，在台南投資興建物流中心，加速北中南物流佈局。第三是 整合集團資源，拓展會員經濟 。跟800家台灣大哥大門市合作到店取貨及3C服務，與台北富邦商業銀行發行聯名卡。

台灣大推出「到店取貨」服務，momo購物網架上商品材積適用超商取貨，即可選擇台灣大近800家全通路門市取貨。 台灣大哥大

最後是發展 海外商機 。momo台灣表現亮眼，也積極佈局海外市場，2019年momo海外市場據點橫跨中國、東南亞、中東等地區，都已經開始獲利，粗估近億元投資利益。

根據財報統計，「北京環球國廣媒體科技有限公司」轉投資阿聯酋杜拜電視購物公司citruss TV，經營穩定，2019年認列1,570萬元投資收益，「泰國TVD momo」momo持股35%，去年認列獲利3,631萬元、「富邦歌華（北京）商貿有限責任公司」持股76.7%，也認列獲利3,024萬元。

momo富邦媒體科技董事長兼總經理林啟峰。 賀大新攝影

以下為《數位時代》整理董事長林啟峰致股東營業報告書內容精華：

momo富邦媒體科技台灣虛擬通路第一品牌，旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄。秉持提供「物美價廉、優質服務」的企業使命，及「誠信、親切、專業、創新」四大經營價值觀，邁向「生活大小事，都是momo的事」的願景。



2019年度公司在全體同仁努力下，合併營收改寫開站以來最佳紀錄，突破新台幣518.3億元，年增23.4%；稅後純益新台幣13.9億元。其中網路購物營收佔比達87.7%，年成長28.5%，締造優異的經營績效。



面對嚴峻的市場挑戰，momo以敏捷的營運模式、遠瞻性的基礎建設，加上整合集團資源，方能持續壯大在產業的市場佔有率，穩座電商通路龍頭之地位。

林啟峰也彙整2019年度工作重點如下：

一、提升站內商品豐富性與獨特性優勢： 隨著生活型態的轉變，為迎合消費者時間與成本壓力，momo從落實滿足消費者「一站式購足」，升級至「包辦生活大小事」理念邁進。



本年度深耕品牌合作策略的觸角延伸至更廣泛，除積極導入全球知名的專櫃品牌外（如台灣萊雅LUXE），同步強化於海內外尋求獨特性的商品（如Beyond Meat），藉此大幅提升站內商品兼具豐富性與獨特性的優勢。此外，也積極針對特殊品類服務，尋求異業結盟的夥伴，透過專業合作，強化服務完整性。



momo購物網X台灣萊雅LUXE 結盟開拓美妝市場。圖4.jpg momo購物網

二、布建綿密的物流網絡： 物流「短鏈革命」為2019年重點發展項目，目前momo共有20座倉儲設施，遍布北、中、南等8都；為強化南部配送布局，第三季投資6.3億元於台南市新市區購置土地，以增設南區物流中心。與此同時，為提升最後一哩路的配送運能及效能，也持續擴大自營車隊的經營規模。



momo藉由布建綿密的物流網絡，加上大數據演算運用，以創造更多驚喜的服務，讓物流貫穿商流，以期帶動產業向上提升。

momo去年展開短鏈革命，在台南設立物流中心綿密物流網絡。 momo

三、整合集團資源，拓展會員經濟： 瞄準會員經濟之浪潮，為強化培養出超級粉絲，momo積極整合豐沛的集團資源，以擴大會員服務經營之綜效。



如本年度與台灣大哥大保有緊密的合作，從全台近800家myfone門市到店取貨、3C專業之服務；提供momo門號購優惠方案；以及串聯數位加值服務，提供momo忠實會員MyMusic回饋服務享受。第四季結合集團夥伴台北富邦商業銀行，在金融理財領域專業的資源，打造全台最強網購神卡「momo聯名」信用卡，以開創會員服務之新格局。 四、持續耕耘國際市場： 2019年海外市場耕耘足跡橫跨中國、東南亞、中東等地區。其中「泰國TVD momo」、「富邦歌華（北京）商貿有限責任公司」兩家合資公司，除持續發展本業，本年度更強化網路渠道營運。而「北京環球國廣媒體科技有限公司」，以及該公司轉投資的阿聯酋杜拜電視購物公司citruss TV皆也持穩定經營。momo立足台灣，放眼國際，持續穩健發展海外版圖。

momo在泰國、中國、杜拜都有事業發展。 截自momo

展望2020年，因應零售市場快速變革與科技的躍進，本公司將持續站穩「科技電商」發展浪潮，並融合誠信、親切、專業、創新的價值，加速擴展營運規模，提升在零售業市場的佔有率，成為更具前瞻性的標竿企業。

責任編輯：蕭閔云