想脫離朝九晚五的生活，成為斜槓青年首先必須具備堅毅的「自律性」，才不會在高自由度陷入鬆懈，而如何有效發問的「精準溝通」，則是提昇工作效率的關鍵能力。

2019年是我的斜槓元年。為什麼會投入斜槓一職，坦白說是命運的推動，這個意外完全不在我的人生計畫表中。年初的時候，因著任職的集團業務項目變更的緣故，不得不結束高度賣肝卻也高薪的工作。坦白說，我一直都是個胸無大志的人，沒想過創業，也未曾有過什麼功成名就、衣錦還鄉的遠大目標。生平無大志，只求月月有薪領，日日能溫飽的個性，在離開名聲及收入皆龐大的集團工作當下，坦白說是很忐忑而不安的。

離開高薪工作，卻意外開啟斜槓契機

因為當時所任職的公司是台灣前十大集團，收入也真心是不低。那段時間心裡真的是很掙扎，總是有很多業界八卦流言不斷的攻擊著我。「你從台灣第一大企業離職，要怎樣能找到更好的工作呢？」「集團的薪水那麼高，去到一般企業上班，誰出得起那麼高的薪水聘請一個公關？我的薪資在一般中小企業，都差不多是人家總經理的薪水了。」

沒錯，很多很多的攻擊、嘲笑和等著看笑話的人都在觀望我的下一步會怎麼走。而我自己也在很強大的恐懼中，不知道該何去何從。但在那艱困的時刻，我很感謝自己有個強大的信仰，記得在整本聖經中，唯一出現過一次可以測試上帝的經文是這樣說的，瑪拉基書3:10萬軍之耶和華說：你們要將當納的十分之一全然送入倉庫，使我家有糧，以此試試我，是否為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們，甚至無處可容。

在當時找不到那麼高薪工作的狀況下，我做了這樣一個祈禱：「親愛的上帝，十一奉獻是你說的。在這時刻，我根本不知道自己的下一站在哪裡，未來的收入要怎樣超越過去。但是我相信納十一奉獻的約定，我在什麼工作都還沒得到之前，先用這一筆奉獻宣告我的未來收入一定會有十分之十的回收，請你幫助我。」在奉獻完那筆錢並祈禱完之後，我便放鬆心情開始進行一連串的面試。

果不其然的，以我當時在集團的收入，果然沒有任何一家公司付得起我同等金額的薪資，但老天爺卻為我開了斜槓的門，幾個希望我去上班的業主，都願意以顧問形式，每周只進公司一天或兩天的方式，以顧問費用支付我的薪資。在那段時間，我一次獲得六個品牌主的邀請，有些是要我每周固定幾天進公司，有些是只要線上會議，連進辦公室都不用。於是我的收入果然達成了當時祈禱的金額，而且還超過。因此當時在發下遞一個月的收入總額後，守信用的我，便把超過的金額的十分之一又再提撥出來，拿去還給多給我的上帝。

斜槓 = 自由？天大的誤會

我估計在未來會有越來越多人投入「斜槓」這樣的職業，但其實這是一個有很多「眉角」的項目，有很多人也不是真的很適合這個自由度很高的職業。很多人羨慕「斜槓」的我，羨慕的不只是收入不斐，也很羨慕我的「自由」。以為我的日子比在大公司上班時放鬆了許多。但這其實是個大誤會。

在朝九晚五的公司，早上九點上班下午六點下班，每周還有周休二日。但身為斜槓青年的我是為自己打工，我就是給自己發薪水的老闆，所以更不能偷懶。在這個時候，我便發現了自己常年來鍛鍊自律的習慣，真的是我如今能夠得以安穩的前提。

為了在有限時間內掌握工作，斜項工作者必須具備「高度自律」與「精準溝通力」。 Monkey Business Images via shutterstock

在朋友圈裡我一直有個封號，叫做「意志力變態」。其實我用來鍛鍊意志力和自律的好方法，就是早起。我曾經為了要鍛鍊自己的意志力，每天早晨六點起床，六點半一定抵達家附近的教堂去晨讀禱告，不論在寒流天或是酷夏。我都是這樣維持晨起，沒人逼我。

我這樣做的原因就是不要讓自己鬆散，因為一但自由度高了，人也就懶散了，久了連時間管理都會出問題。因此 「自律」是我在斜槓人生當中的第一個重要心法，因為每周服務客戶的時間都不長，因此我只能在最有限的時間內做出最有效率的回應，才能讓我的成效達到最高的效果。

而斜槓還有另一個關鍵的動作，就是「精準溝通」的能力，因為待在辦公室的時間少，學會精準發問增加溝通效率，也是擔任斜槓工作者重要的挑戰。 因此，懂得怎麼提問、收斂、明確定義品牌主或專案發布者想要的目標，就是非常重要的原則。

執行力強，為了完成目標，自己會想辦法，把目標拆解成20個步驟，主動調整，整合資源，推進目標。對自己的夢想負責，在哪裡工作、怎麼工作，對他們來說都是一樣的。能驅動自己，對目標負責。

職場工作不二法門：自律、溝通，還有同理心

那麼到底要怎麼培養自律和溝通的能力，我認為養成自律的方法，是在自律中找到樂趣。 一開始當然需要意志力，但在過程中你一定要找到動力和樂趣，否則沒過多久你就會放棄。

比方說我能夠維持好多年每天六點起床，一開始當然是很痛苦地強迫自己起來，但是在堅持一段時日的過程中，我在晨讀裡找到了每天讓心靈獲得力量的文字，就像是上帝每天早上透過晨讀給我一個禮物，我就會期待明天早起再去晨讀，期待明天又會得到什麼禮物。那就好像每天早上吃完保健食品，你就會覺得身體變得有力量一樣的興奮。

而精準的溝通能力訓練，訓練自己用條列式的說話習慣去溝通，或是把一件複雜的事情用條列且簡潔的方式進行整理。而更重要的是，溝通時一定要具備同理心，你才能從對方的角度精準體會他在說什麼，也才能讓對方覺得你真是個「解語花」。

如果你覺得斜槓的我看似輕鬆，可以一邊喝著咖啡，躺在床上還穿著睡衣邊把工作做了，還能賺到比一般上班族更多的錢，於是想要投入斜槓，那麼我勸你先不要這麼衝動。斜槓從來都不是我的目的，而是命運推動我走到這裡。

不論你現在在人生的哪個階段裡，我都鼓勵你訓練自己的自律，增強自己的溝通能力和同理心，那麼不論你是斜槓或是朝九晚五的上班族，你都能擁有心靈和財富上的自由。

責任編輯：陳建鈞

《數位時代》長期徵稿，針對時事科技議題，需要您的獨特觀點，歡迎各類專業人士來稿一起交流。投稿請寄edit@bnext.com.tw，文長至少800字，請附上個人100字內簡介，文章若採用將經編輯潤飾，如需改標會與您討論。

（觀點文章呈現多元意見，不代表《數位時代》的立場