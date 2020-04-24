做到台灣第三大預拌砂漿（水泥）廠，潤泰材董事長李志宏將投入研究特殊材料，搶吃離岸風電水下灌漿材生意，並看好居家辦公延伸的商機。

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖股東報告書精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

政府推動離岸風電建設，台灣營造供應鏈也搶進佈局，潤泰集團旗下的潤泰精密材料是台灣第三大預拌砂漿（水泥）及建材供應商，台灣市占率約8.7%，不只搶豪宅廠辦生意，去年潤泰材也切入離岸風電基座水下灌漿材商機。

目前潤泰材「特殊功能砂漿」取得船舶入級檢驗機構認證，成為德國巴斯夫、丹麥Densit以外第三家離岸風電合格砂漿廠。潤泰材也與台船簽合作意向書，台船是沃旭水下基樁的合約廠商，預計替沃旭生產60支基樁。

風力發電相關產品如導熱泥漿與陸上風機基座灌漿料等亦在研發中。

因應看好台灣基礎建設及不動產需求，潤泰材去年宣佈在屏東里港設預拌砂漿廠，新廠預計2020年第2季到第3季量產，屆時產能倍增，除宜蘭30萬噸產能，屏東也有30萬噸產能。

潤泰材是台灣第三大水泥廠，圖為廠內的德國拌合機，最大客戶是國產。 潤泰材

新冠病毒（俗稱武漢肺炎）疫情升溫，潤泰材認為有助「靈活辦公」的實踐，且進程更推前，未來商辦概念不再侷限於「共享辦公」，也延伸到「居家辦公」；疫情爆發也提醒社區衛生的重要性，這觀念也將延伸到建築物，企業將尋求更高規格的產品，並具備良好的通風和過濾系統，以便提供員工更安全、健康的工作環境。

以下為《數位時代》編輯部摘要致股東報告書重點如下：

營運結果

雖受政府公共工程預算增加及前瞻建設開工的影響，使得國內水泥市場需求逐漸回溫，但進口水泥挾低價搶市，造成國內產製水泥出貨量雖增加但市占率卻下滑。2019年國內水泥消耗量約 1,135 萬噸來看，相較2018年水泥消耗量1,070 萬噸，增加約 65 萬噸，但進口水泥出貨量由2018年 213 萬噸增加至 2019年 230

萬噸，進口水泥市占率已由2018年 19.9%增加至 2019年 20.3%。



另生產成本無法降低，影響水泥事業的獲利；預拌泥作砂漿事業部分，2019 年房地產市場景氣已有逐漸回溫趨勢，出貨量較去年同期增加，惟因生產成本上升影響獲利；故整體而言，年度預算達成率仍不如預期。



2020年度營業計畫概要

本公司將持續以顧客角度創新研發，開發高性能利基產品，另因應全球氣候變遷、環保意識提升，持續優化新型水泥質建材，以朝向建材節能減碳之目的。



此外，政府發展綠能，以離岸風力發電為建設重點，本公司開發離岸風力發電基座水下灌漿材ShifuGrout U799去年下旬已取得 DNV．GL（立恩威國際驗證股份有限公司）之認證， 未來將進軍台灣及國外離岸風場的水下灌漿事業。同時風力發電相關產品如導熱泥漿與陸上風機基座灌漿料等亦在研發中 。

為了確保建材品質，必須做水泥熟料顯微晶相品質檢驗。 潤泰材

未來展望

1.水泥市場展望

展望水泥產業未來，本公司持續積極進行利用旋窯高溫處理高爐煉鐵所產生之爐碴，轉化為水泥替代原料，降低生產成本，增加獲利。



2020年國內水泥產業可望持續成長，前瞻計畫工程陸續大量發包，4年計畫每年增加 100萬噸的水泥是可以樂觀預期的。另科技廠辦、太陽能、風電等綠能新建工程增加都可以帶動水泥業的成長。



2.預拌砂漿（美特耐）市場展望

房地產市場景氣於2019年已有逐漸回溫趨勢，建商於中南部市場推案量顯較去年增長，北部於重劃區推案亦顯熱絡，致2020年應可帶動建築相關周邊產業發展。



除持續強化各式行銷管道以拓展市場品牌知名度，提昇消費者認同度以外，更將針對特殊功能性的砂漿產品，以更貼近市場需求性的銷售模式，快速導入市場。



南部市場的開發，是本公司今年度重要發展策略，將確實瞭解在地化使用需求並布局更多元的銷售通路，藉以搶攻該預拌泥作砂漿的新市場。



因應政府離岸風電產業策略，開發離岸風電水下基礎灌漿材產品，目前已通過產品認證程序，並已同步於離岸風電市場推廣公司產品之優異性及差異性，提高產品在風電市場之能見度，109 年度將持續積極進行風電產業上中下游拜訪，對於未來營收及獲利將有正向顯著貢獻。



3.室內裝修設計工程市場展望

2019年在美中貿易戰的背景下，不確定性因素瀰漫於國際間，由於中國受關稅影響導致成本上漲，加上我國政府祭出激勵措施，促成一股台商回流熱潮，去年A級商辦租賃交易熱絡且無新供給釋出，平均空置率在過去一年間大幅減少 7 個百分點，於2019年第四季空置率降至 5.1%。



最近新冠肺炎疫情升溫，有助「靈活辦公」的實踐，且進程更推前，概念不再侷限於共享辦公，也延伸到居家辦公；再則，疫情爆發也提醒社區衛生的重要性，這觀念也將延伸到建築物，企業將尋求更高規格的產品，並具備良好的通風和過濾系統，以便提供員工更安全、健康的工作環境。





2019年承攬豪宅市場、公共建築、商業空間及商用辦公室等工程，業績上皆有所收獲，未來仍將以此為基礎，強化室內精裝修的整合服務，以爭取案源，創造更豐碩的業績。



展望未來，本公司將持續秉持著「以人為本」的基礎理念，藉由穩定踏實的經營，兼顧股東、員工、客戶及供應商等利害關係人利益，善盡社會責任，期能為股東創造更大的利潤。

責任編輯：陳映璇