共享物流業者LaLamove指出，2019年整體訂單量成長70%，其中成長幅度最高是餐飲店家訂單，達77%。

猜猜看，台灣機車快遞市場的「企業大戶」是誰？答案可能跟想像中不太一樣。

共享物流業者LaLamove指出，2019年整體訂單量成長70%，其中成長幅度最高是餐飲店家訂單，達77%；電商訂單成長幅度約30%；食品批發、零售成長20%；工商服務成長幅度15%。

外送平台生意好不難想像，但為什麼快遞市場也掀起餐飲熱？

丁彥宇曾在訂餐平台EZTABLE服務，認為物流業者仍有外送平台達不到的優勢。 蔡仁譯攝影

從二輪跨足四輪，LaLamove接單餐廳、飯店外送

LaLamove台灣區執行長丁彥宇表示，外送平台優勢在於導流、創造訂單，加上常有優惠折扣，能直接替餐飲店家帶來客群。不過，餐廳仍有原物料調度、店與店之間支援需求，這時候LaLamove就能發揮「支援」（back-up）角色。

「其實外送平台生意好，我們也很開心，代表餐飲市場的C端（消費者）和B端（企業）需求成長，公司跟著有小爆發就好。」他笑說。

一方面，LaLamove旗下外送員能扮演很好的「援兵」角色，市面上有不少外送、點餐服務，如foodomo、街口外送等業者的部分人力皆由他們提供；並和iCHEF、快一點完成API串接。

餐飲業天生的快速變化特性，更帶來不少訂單。

「其實，很多餐飲業的快遞用法，我們一開始也沒想到。」丁彥宇指出，LaLamove自去年起新增四輪服務（汽、貨車），搭配原有的二輪機車快遞，可做到彈性運用， 像是原本需要自行出貨至咖啡廳的麵包、甜點店、接到企業餐盒大單的餐廳、嘗試推料理外送的飯店業，都是客戶之一 。

他舉例，連鎖麵包店一之軒有自家車隊，但在旺季或接到外燴訂單時，仍會和他們合作，代表外包部分物流服務對控管成本有所幫助。

在消費者端，LaLamove則滿足了一些外送平台無法提供的微需求。

Lamove推出「代買服務」超過兩年，除了依照送貨距離收費，消費者另外需付25元的代買費。今年1、2月訂單成長在15%～20%左右，三月份成長超過3成。

「總會有一些名店、吃習慣的餐廳不在外送平台列表裡，這些訂單就有機會跑到我們這。」他說。

雖然面對全球快遞、便利帶、GoGoVAN等同屬性業者競爭，LaLamove認為自己的「彈性力」在不須保證貨量、透過App即可完成急單司機媒合等優勢，仍有其不可取代性。

LaLamove預計在今年第三季前擴編人力，讓團隊從40人成長至60人。 蔡仁譯攝影

擁2.5萬家客戶，鎖定中小企業合作

目前，他們與愛上新鮮、家樂福、IKEA等業者合作，企業營收占比達50%，客戶數約2.5萬家。以愛上新鮮為例，透過與LaLamove合作推出雙北三小時到貨，訂單增加約1.5～2倍。

丁彥宇表示，未來將持續鎖定中小企業發展，看好垂直電商、廣告與印刷、花藝等產業需求增加，同時正在優化「多點配送」的路線功能，像是有50包貨品，需派出3台車時，路線演算法如何更有效率，也不排除將營運範圍自雙北、桃園延伸至六都。

如同外送平台，共享物流服務也是少數在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情下有「利多」的產業。搭上宅經濟順風車，路，有機會能走得更穩、更遠。

LaLamove小檔案 台灣市場負責人：丁彥宇

註冊司機：4萬人

營收來源：企業、個人客戶各5成

企業客戶數：2.5萬家

成績：2019年訂單量成長70%

責任編輯：陳映璇