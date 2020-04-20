疫情影響世界甚劇，網路女王瑪麗．米克（Mary Meeker）便針對這幾個月來的變化，發布一份洞察報告。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）無疑是繼2008年的金融風暴後，對全球經濟、工作型態到日常生活影響最甚的一隻黑天鵝。網路女王瑪麗．米克（Mary Meeker）也針對近幾個月擾亂世界秩序的疫情，發布了一份洞察報告。

報告指出，疫情就像一場大地震，對社會帶來震撼，改變了人們生活的方式。在病毒的威脅下，從政府、企業到個人都必須重新調適，由網路女王創辦的Bond Capital，便歸納出在這段期間所看見的一些現象，期望藉此幫助外界認識當前趨勢，並增強對未來的洞悉。

不單企業紛紛擁抱遠端工作、加速邁向數位轉型的道路，民眾對日常需求的各式服務也開始出現轉變，漸漸向隨選（on demand）模式及線上靠攏，就連各種體育競賽，接連出於避免人群聚集的考量，陸續改為虛擬、線上的賽事。生活中的方方面面，無一不在疫情中發生轉變。

科學家、工程師、專家的話語更有份量

在過去10年裡快速成長的企業巨頭，你可以從他們身上發現一些共同特徵：例如以技術與創新為業務主軸、有著技術背景的執行長、積極擁抱數位化業務，被華爾街合稱為「FAAMG」的Facebook、蘋果、亞馬遜、微軟、Google/Alphabet皆屬此列。

疫情爆發的幾個月內，這些科技巨頭成為抗疫最主要的先鋒。Facebook與Google積極在各自的平台上，揭露關於病毒及防疫的正確消息，並盡力根除不實資訊與假新聞，為民眾在尋找防疫資訊的過程中，早一步過濾掉不必要的雜質。

且在美國政府的召集下，微軟、Google、亞馬遜等雲端巨頭也參與IBM與美國能源部、科技政策辦公室合辦的運算聯盟，一齊貢獻運算能力加速病毒研究，大幅縮短特效藥開發時間，以及對未來潛在疑慮的研究及防治。

而蘋果在捐贈口罩之餘，也攜手供應商投入防護面罩生產；亞馬遜更是擔綱起在疫情下維持人們日常生活所需的重責大任，全力將防疫產品送到消費者手中，並因此一度暫停非疫情相關產品入庫；微軟近期也正在開發一款聊天機器人，引導痊癒者捐出血漿協助藥物研發。

科技巨頭及專業人員的努力，讓大眾看見數據及科技在防疫中扮演的角色，突顯技術的必要性。該報告期許，無論政府或產業界，在制定未來方針時都能更多採納科學家、工程師等專業人員的意見，這會是外界所樂見的情況。

企業加速數位轉型

數位轉型近年來一直是個口號，但疫情肆虐已經讓企業、商家看見變革的急迫性。許多餐廳都從內用服務轉向外賣、商家開始利用社群平台進行線上銷售、看診從面對面轉變成遠端問診。

企業也開始紛紛嘗試遠端工作，Zoom的活躍用戶數從去年底的1,000萬人，這幾個月內暴漲20倍達到2億人，其餘許多企業服務軟體包括Teams、Slack等也都傳出使用率大漲的捷報。

就連各方學校也開始採用視訊會議工具，讓孩子們不必踏出家門，也能在電腦前和同學們一起接受老師講課。

另外，這份報告還發現，企業也開始加大對雲端運算產品的投入。雲端平台公司Box執行長亞倫．李維（Aaron Levie）就表示，依照從客戶觀察到的情形，越來越多公司開始走向「數位優先」策略。

諸如此類由線下到線上、實體到虛擬的轉變在疫情催化下不斷發生，雖然擁抱數位化從數年前開始成為一項趨勢，但這次病毒無疑在背後推了一把，大舉加速這樣的現象成形。

隨選工作成長空間大

不少隨選服務領域的領導企業，在疫情中受到重創。例如Uber、Airbnb都因為社交距離及禁足令而業務下滑，與此同時，Instacart、Doordash等雜貨電商及外送平台都在疫情中銷售大舉成長。

這份報告認為，從整體角度來看，這些隨選服務在疫情中成功攻占市場， 並認為美國的隨選服務業務仍有相當大的成長空間，且相關的隨選工作已經在求職市場上大熱 。

亞馬遜就接連在3、4月開出17.5萬個倉儲臨時職缺；Instacart也在前陣子宣佈招募30萬名臨時員工，應付疫情期間急漲的需求。這些工時較為彈性、能合理安排自身時間的工作，成為艱難時期被裁員的員工們，暫時謀求生計的好去處。

醫療科技更受重視

另外，醫療科技也因為這次疫情受到世人重視與反思。醫療與AI、數據的結合成為防疫重要助手，加拿大新創BlueDot就藉由AI捕捉到武漢肺炎爆發跡象，搶先WHO、美國疾管署一步預警。

「遠端醫療」的Google搜尋關鍵字也在3月後急遽攀升，當外出暴露在感染風險之下，藉由網路可以快速、遠距離進行診療的手段，開始受到民眾的注意及青睞。

該報告指出，美國醫療科技的不足點在於，雖然數據量充足，但這些數據間卻缺少聯繫與分析，未能發揮數據化的真正價值。

值得一提的是，Google目前就正在開發醫療資訊的搜尋引擎，目的是讓醫療數據能被梳理成有價值的資訊，醫生只要輸入關鍵字便能看見相關的資料與病歷。

完整報告請見：網路女王疫情趨勢報告

責任編輯：陳映璇