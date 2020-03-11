Google行動優先索引將原本用電腦版搜尋排名改成用手機板操作，那使用方式為何呢？

Google行動優先索引（Google Mobile First Indexing）指的是Google以行動版的網站來索引（Indexing）和排名（Ranking）網站，它其實是Google長期以來對於讓網路世界對行動裝置更加友善所作的持續努力，並且反映了行動上網的趨勢發展。

簡單講，就是以前Google是用我們電腦版網站的條件來計算搜尋排名，現在Google要改成用手機版網站的條件來計算搜尋排名了。

Google並不是一夕之間作出這樣的轉變，事實上，這項重大的計畫，已經進行了好幾年，以下是幾個重要的時間點：

受Google行動優先索引影響，首當其衝的，便是爭取搜尋排名靠前以獲取Google免費自然搜尋流量的搜尋引擎最佳化（Search Engine Optimization，SEO），由於Google將索引和排序的標的全面改為行動版網站，若網站的設計、架構、內容未能即時且妥善地作出因應， 將有可能蒙受程度大小不一的搜尋流量損失，因此，我們必須針對這項重大的變化做好知識準備，並且即刻展開因應行動，以確保網站的長期競爭力。

如何檢查目前網站的索引狀態？

有兩個檢查方式：

（一）開啟網站管理員工具（Google Search Console，GSC），然後到「設定」，檢查網站目前的整體索引狀態（如圖一），如果Google已經將您的網站轉為行動優先索引，您會看到「用於建立索引的檢索器」旁邊會顯示「Googlebot智慧型手機」字樣，並註明啟用的日期（如圖二）。

圖一 連啓佑

圖二 連啓佑

（二）在GSC裡使用「網址審查功能」（URL Inspection Tool） （如圖三），輸入網址檢查單一網頁，在檢查的結果頁面上點開「涵蓋範圍」，就可以看到該網頁目前的檢索代理程式（如圖四）。

圖三 連啓佑

圖四 連啓佑

如何因應？

閱讀最佳作法指南並遵循其建議開發網站

網站開發人員、SEO人員，務必花點時間閱讀Google官方提供的《行動網站優先索引最佳作法指南》，一言以蔽之，就是：

您的行動版和電腦版網站必須符合，否則就得做好失去流量的準備。

原則上網站的手機版和電腦版必須一樣，包括：

顯示的內容必須一樣 中繼資料（Meta Data）必須一樣 結構化資料（Structured Data）必須一樣

網站開發人員可以使用GSC的網址審查功能檢查網站的電腦版和手機版，以確保網站的內容、中繼資料、結構化資料是否符合一樣的原則。

基於上述原則，我們可以很容易聯想到：因應Google行動優先索引政策的來臨，手機版、電腦版網頁網址和HTML皆相同的響應式設計（Responsive Web Design，RWD），將是比較有利的網站開發方式，事實上，Google官方本身也推薦使用響應式設計。

即便採用響應式設計，網站開發人員也還是得詳細研讀Google的最佳作法指南，並遵循其建議開發網站，其中比較重要的事項如下：

1. 確保索引機器人（Googlebot）能夠存取與轉譯內容

行動版和電腦版必須使用相同的中繼漫遊器標記（Robots Meta Tags），尤其是「noindex」和「nofollow」標記；

避免主要內容使用延遲載入（Lazy Loading）；

Googlebot不會載入需要使用者先互動 （例如滑動、點擊或輸入） 才能載入的內容；

避免手機版和電腦版使用不同的資源網址。

手機版和電腦版網頁連結到特定資源（例如：圖片）時，應使用相同的網址，同時要注意避免使用「disallow」指令阻擋應該被Googlebot檢索的資源。

2. 確認行動版網站的內容與電腦版網站相同

Google建議在行動版和電腦版上提供相同的內容，並且特別提出警告：如果在行動版網站上提供較少的內容，在行動優先索引啟用後，可能會有部分流量的流失。

3. 檢查結構化資料

電腦版網頁上標註的結構化資料，其對應的行動版網頁也必須標註。

4. 圖片與影片內容

確認行動版和電腦版網站上的圖片有相同的替代文字

Google建議比照電腦版的作法，在行動版網站的圖片上提供替代文字（Alternative Text），並且特別提出警告：如果未能在手機版網站提供替代文字，在行動優先索引啟用後，可能會造成圖片搜尋流量的流失。

網址和結構化資料

影片在手機版和電腦版應該使用一樣的網址和結構化資料。

顯眼的位置

避免將影片放置在手機版網頁上難以找到的位置，尤其是需要向下捲動很久的位置。

如果手機版網站和電腦版網站是不同的網站怎麼辦？

雖然Google強烈不建議，但我們必須理解到，有些網站，尤其是大型網站，短時間內，無法轉換成響應式設計，仍然必須維持獨立網址（Separate URLs）的做法。

獨立網址，業界俗稱「手機站」或「大小網」，指的是手機版和電腦版網站使用不同的網址和HTML，呈現的方式通常是像這樣：

https://www.example.com（電腦版）；https://m.example.com（手機版）。或https://www.example.com（電腦版）；https://www.example.com/m（手機版）。

由於以獨立網址開發的網站，其手機版和電腦版是不同的網址和HTML，所以先天就比較難達到Google最佳作法指南裡頭所描述的「網站手機版和電腦版顯示內容、中繼資料、結構化資料必須一樣」的原則，除了硬著頭皮，花費更多的時間和預算，把網站修改成符合最佳指南的原則外，獨立網址還要另外做到三件事：

1. 確保手機版和電腦版網站錯誤狀態相同

如果電腦版網站可以正常顯示內容，但手機版網站卻是錯誤狀態，網頁仍然會從Google索引消失。

2. 避免在手機版網站使用片段網址（Fragment URLs）

片段網址通常會在網址最後以「#」符號顯示，這類的網頁，在大多數的情況下，是無法索引的，而Google在最佳作法指南中提到：在網站啟動行動優先索引後，這一類的頁面將在索引中消失。

3. 不同內容的電腦版網頁應該對應到不同內容的手機版網頁

如果不同內容的電腦版網頁轉址到一樣的手機網頁，將導致這些頁面在索引中消失。

結論

我們必須認識到：行動優先索引必然到來，而且我們無從選擇。

從2016年11月宣佈行動優先索引計畫，到2020年9月全面實施，中間歷經將近四年的時間，在這四年間，我們看到Google有計畫性地，並且堅定地持續往這項目標推進，行動優先索引對於網站經營者來說，是一個必然發生，而且無法說不的選項，現在是刻不容緩，整合手機版和電腦版網站的關鍵時刻。

已經進入最後倒數。

責任編輯：林芳如、蕭閔云