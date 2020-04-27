當Google Meet成為全球WHF（work from home）的工具選擇之一，如今要如何消除使用者的資安疑慮？

要和新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）長期應戰，WFH（work from home ）已經成為新常態，Google在疫情爆發前就曾經做過調查，旗下80%的美國員工希望在家工作，但只有真正4%的人這樣做；如今，這數字已經攀升至25～30%。

面對一場又一場線上會議、講演內容，各方針對視訊軟體的選擇頓時成為一大熱門討論話題，全球使用度最高的Zoom被爆出資安疑慮後，也無疑在這關鍵時刻成為眾矢之的。

Google在4月初就曾透露，旗下視訊聊天服務Google Meet如今每天平均都約增加200萬名用戶，和1月份相比，使用量已經超過25倍。

「過去幾週全球透過Google Meet開的會已超過21億分鐘，這數字相當於過了3,800年，」Google Cloud亞太區安全與企業網路協作負責人馬克·約翰斯頓（Mark Johnston）說道。

因應疫情，Google Meet開放Gsuit付費功能免費使用至9/1，一場線上會議中，最多開放250人同時參與、10萬人同步觀看，可錄製會議過程並存到Google雲端硬碟上。 Google

如今在教育部的官方網站上，也出現Google Meet的使用教學，成為推薦教育機構使用的視訊軟體之一。在這樣的情況下，看似操作簡單、功能略為簡單的Google Meet，在資訊安全上是怎麼做的？如何消除使用者的資安疑慮？

Google Meet的資訊安全，從兩點說起

「選擇一項產品時，首先要留意提供這個產品的廠商是誰，」馬克頓被問起對Zoom近日連爆的資安漏洞時說道。

有了Google這一「大品牌」的保證，還有可與Gmail、Google雲端硬碟、Google行事曆等多項人人每天都會用的工具做整合的優勢，Google Meet在資訊安全上的作為，馬克強調以下兩點。

第一，是避免通話被劫持的狀況，Google Meet靠生成一組10個字元組成的「 會議密碼 」來解決，該密碼由既定的25個字元隨機生成組成，從而降低遭駭客破解的風險。

Google Meet視訊會議室，可設定密碼加入。 Google Meet

「我們在會議開始前15分鐘，提前限制外部訪客加入，這也能縮短可能會被駭客攻擊的時間，」Google在官方部落客中解釋道。

然而，針對在Google網域內群組之外的訪客，倘若要加入，則需要透過Google日曆上的會議邀請，或是群組內成員邀請；如果兩項都沒有，則需要自己提出加入請求，透過對方核准才能加入。

外部成員加入會議，則需要提出申請。 Google

第二，倘若視訊服務要下載應用程式才能使用，有更新或修補需求時，就容易讓惡意攻擊有漏洞可鑽。馬克強調，Google Meet單單在瀏覽器中，包括Chrome、Firefox、Safari或Microsoft Edge就可運行。官方也強調，Google Meet預設所有用戶傳輸的資料跟會議內容，全都會加密。

一場武漢肺炎，網上的風險訊息還有哪些？

但，當疫情尚未平息，在網路上存在的風險訊息還有哪些？

趨勢科技在3月底發表了「全球假冒新冠肺炎疫情之網路威脅情勢」的調查，發現網路上假冒以疫情為主題而引發資安威脅，前三大來源分別是垃圾郵件（65.7%）、惡意軟體（26.8%）及惡意連結（7.5%）。

Google24日也公布一項可怕的數據：過去一周，Gmail每天有1,800萬封的武漢肺炎相關的惡意程式和網路釣魚郵件，以及超過2.4億則與武漢肺炎相關的垃圾訊息。

根據Google觀察，目前常見的詐騙類型，分為這幾種。 Google

即便Google強調，Gmail透過機器學習，已能判別並過濾99.9%以上的垃圾訊息、網路釣魚和惡意程式，如今駭客不會針對所有人群發，等待用戶默默被動上鉤，而是針對不同年齡層、國家地區，調整信件內容及語言，更有目標性；此外，當年輕人的開信率越來越低，駭客也進一步轉移陣地至各大通訊軟體上。

如今還有不少釣魚連結中鑲嵌的網址，會模仿已經存在的網站，差別可能只有多一個或少一個英文字母，誘使人點開，因此在接受任何與疫情相關連結前，都要提高警覺。在疫情紛擾的時期，不僅僅是自身健康，網路上的防護也顯得格外重要。

責任編輯：陳映璇