「買東西，賺回饋。」這一個簡單的概念，卻是電商導流的大水道，也讓ShopBack拿下淡馬錫控股超過20億台幣的高額募資。

購物回饋品牌ShopBack今（13）天宣布，獲得由淡馬錫控股（Temasek Holdings）領投的新一輪資金，共計7,500萬美元（約新台幣22.5億元）。

其他包括樂天、EDBI、EV Growth、中華電信與PChome合資的基石創投及33 Capital在內的既有投資者，都持續參與本輪投資。累計自2014年成立至今，ShopBack募資總額為1.13億美元（約新台幣33.9億元）。

新一輪資金將投注在優化技術基礎架構及資料擴充延展性，以提供更深入的市場分析及數據，ShopBack表示，這將有助於擬訂發展策略，同時趨動既有市場持續成長及開發具有潛力的新市場。

每月銷售額600億新台幣，2019年訂單年增2.5倍

ShopBack業務橫跨亞太區新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、台灣、泰國、澳洲、越南等八個市場，為超過1,900萬使用者提供線上購物現金回饋的服務，涵蓋的商家類別包括：綜合性電商、旅遊、時尚、3C、美食外送等，全球共計2,500家合作夥伴。

ShopBack 2019年銷售額及訂單年增率達250%，每月締造超過1,600萬筆訂單及超過20億美元（約新台幣600億元）的銷售金額；目前ShopBack在新加坡、台灣和越南設立三個研發團隊，共有150多名工程師，數據和產品管理人才。

「ShopBack在電商生態中位居絕佳的地位，更搭上線上購物爆發性成長的列車。」ShopBack執行長暨共同創辦人Henry Chan說：「產品創新及專注消費者，是ShopBack的核心價值。我們為消費者打造一個便利的購物回饋平台，未來將開發更多新功能，以幫助消費者做出省錢省時的聰明購物決策。」

ShopBack台灣繳出第四季GMV 50億元亮眼成績

2019年是ShopBack台灣豐收成長的一年，會員數達200萬，第四季電商旺季創造GMV 50億元的佳績，每日為合作商家帶來5萬筆訂單，平均客單為新台幣2,561元。

ShopBack台灣總經理隆章琪表示，憑藉區域市場優勢，ShopBack與許多國際知名電商建立起緊密且深度的合作關係，取得許多國際品牌在台灣、甚至全亞洲獨家合作的機會，同時持續深耕在地夥伴關係，2019年ShopBack迎來PChome 24h購物、蝦皮商城兩家重量級電商，打造更完整的購物服務，以最實際的現金回饋來獎勵用戶，達成商家、消費者與ShopBack的三贏共好關係。

未來預期在宅經濟持續升溫，聰明購物、省錢消費的概念不減下，2020年將迎來更亮眼的成長動能。

看好台灣消費市場成熟，旅遊頻率與需求高，消費者具價格敏銳度，2019年ShopBack台灣也擴充旅遊電商合作商家，讓用戶從訂房、機票、機加酒、團體、體驗行程、票券、租車、Wifi等皆能預定行程並賺取現金回饋。此外，由於2019年美食外送普及，ShopBack希望以分級策略讓大型電商帶領新進合作商家訂單成長，以行銷活動鼓勵消費者跨類別購買，達到同步拉抬訂單的目標。

目前ShopBack除了PcHome 24h購物、蝦皮商城之外，也與許多台灣知名商家完成串接合作，包含Yahoo!奇摩購物中心、生活市集、淘寶、天貓、booking.com、agoda、Klook等，預計2020年將會串接更多商家，積極建構讓消費者可以無縫接軌使用App下單的現金回饋體驗。

責任編輯：陳映璇