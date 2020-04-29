疫情引爆一場科技喧擾，衝擊了人類的生活與注意力，在疫情後時代中，如何「讓科技產品及服務的存在感降到最低」的UX思維，值得被重新討論。

新冠病毒疫情引爆一場科技喧擾，各項技術從線上入侵、衝擊了人類的生活與注意力，讓人心神不寧。在後疫情時代，如何「讓科技產品及服務的存在感降到最低」的UX思維，也就是所謂的冷靜科技、冷靜設計，值得被重新討論。

新冠疫情時期，許多遠距工作的上班者，都有訊息過載（Information Overload）的焦慮感。許多主管要求隨時在線，並要在更多個訊息平台上，回應公司內部或客戶訊息。根據英國HRNews報導，在2016年就有31％的遠距工作者曾被主管要求在工作時間之外也必須檢查email，此外BBC則指出，為何頻繁的遠距視訊會議讓人疲乏：光是1.2秒的畫面聲音的延遲（導致視訊會議常出現的兩個人同時發話），就足以影響人的注意力，長久下來讓與會者感到精神耗損。

而克萊門森大學教授瑪麗莎（Marissa Shuffler）則表示，視訊會議的發話者，會不自覺意識到自己是被「所有與會者」注視，因而更容易在鏡頭前出現不自然的表演，分散對會議討論的注意力，尤其當發話者能在畫面上看見自己影像，甚至聽到自己回音時，狀況更明顯。

數位科技正以過量的訊息將人的注意力淹沒。精實管理顧問及作家傑夫·戈特爾夫（Jeff Gothelf）將現代人生活在各類感測裝置、警告、通知、震動與無數選項的生活狀態，形容為一場「危機」。因此，無論是新產品或線上、線下服務的UX設計者，都必須考慮，並正面處理處於此種混亂的使用者心理狀況。

從熱水壺看「平靜科技」思維

在此種狀況下，「平靜科技」（Calm Technology）或「平靜設計」一詞值得被重新思考。

根據O’Reilly出版的《平靜科技》一書，好的科技與服務多數時候應該「靜靜待在背景，僅在必要的時機，以溫和的方式引導使用者的注意力」。其實「熱水壺」就是一項平靜科技的傳統例子，是一個極佳的UX範例。你只需要加入冷水，按下開關等它煮沸，在執行的過程中完全無需給予任何注意，直到開關自動跳起，並自動保溫，供人取水。

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而比起電話會議，視訊會議則是「平靜設計」的另一個例子。你完全不需要操作額外的按鈕和功能，就可以用日常習慣、自然的方式，讓對方感受到與會者除了聲音之外的手勢、肢體語言和表情訊息。

《小王子》作者聖修伯里對飛行機械的描述，很能符應平靜科技或平靜設計的精神：「……機器本身越是得到改進，它就越藏在它的功用後面，變得更不起眼。創造的極致就是不露斧鑿，它在被使用的時候，讓我們漸漸忘記那是一台機器。」 平靜設計的目標，就是存在，但不被意識其存在 。

根據CalmTech.com，平靜科技的另一項設計特色，是在產品或服務出現問題時，仍然能以最小可用狀態（Usable State）進行低限運行，想像太空艙的維生系統，即使經歷大幅度的故障，仍然執行基本維生功能以待援。

UX設計：以使用者為主，而非技術

平靜科技大部分時刻不言不語，但卻不斷「聆聽」。它在幕後運行，恆常偵測著使用者的環境狀態，並對意外做出及時反饋。舉例來說，突然將iPhone的耳機從手機孔拔除時，播放中的音樂會自動暫停。從技術角度，這個設計是偵測耳機孔電阻的差異來控制播放軟體，但從使用者中心論，它聆聽的其實是人的本身與周圍環境的變化：可能是在搭乘捷運擁擠時不小心扯到線了，而此時不該讓音樂繼續播放出來。

CalmTech.com還提供了平靜科技設計的思考練習與腦力激盪，其中包括幫不同的日間活動狀況，設計當天鬧鐘鬧鈴方式的練習。以及從你的手機裡選出一個App（如氣象軟體、日立），思考若必須將它用另一個獨立設備達成同樣功能，但是這個設備的電力必須維持一年不充電。以現有科技該怎麼設計？

要達到這要求，顯然螢幕必須改成E-Ink、LCD的顯示方式，螢幕尺寸也要縮小到只顯示最少的必要資訊，而提醒的頻率須降到最低，只將最重要的事件傳遞給使用者等。平靜科技的服務設計，可以說是一種數位「極簡主義」（Minimalism）的思考方式。

良好的UX是以「使用者」，而非以「技術」為核心來設計產品或服務 。在一項科技發展前期，我們需要的是刺激、變化、與多元選擇（記得那個大家樂於改變手機鈴聲、甚至花錢設定來電答鈴的時代嗎？）而當手機成為一項普及的通用技術，這樣的追求反而減少了。換句話說，在疫情過去，人們能對蜂擁而來的技術和訊息喘一口氣的時刻，使用者最需要的或許就是「平靜」吧。

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責任編輯：林芳如、陳映璇

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