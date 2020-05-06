「企業應趁防疫期間導入雲端服務、優化作業流程與效率，及早建立未來的數位競爭力，才能迎接疫情過後的業績春燕」叡揚資訊董事長張培鏞語氣肯定地說。

隨著新冠肺炎疫情升溫，對企業的衝擊也越來越大，不只是影響營收，更有營運中斷的風險，倘若員工在不知道自己已患病的情況下正常上班，一旦確診後，企業就得緊急關閉辦公室或撤離員工，目前台灣已確診案例中，就有少數這樣的例子。為了確保生產力不中斷，打造異地辦公/在家工作的辦公環境，已經成為企業當務之急，「而雲端與數位化則是落實此策略的基礎，」叡揚資訊執行長張培鏞表示。

張培鏞進一步指出，談到居家工作，很多人第一個想到的就是視訊會議系統，但其只能讓員工可以異地溝通討論，想要打造遠距工作環境，企業還得搭配雲端平台，確保員工工作時的資訊流、工作文件流與資金財務流能夠遠端在家處理。

因此，叡揚於日前推出企業免費雲端福袋，精選三種數位化需求高且導入複雜度較低的雲端服務：雲端智慧表單BizForm、零用金管理、及TTC物聯客集點服務，並開放為期六個月的免費試用，只要線上申請，同時還提供線上教學課程，協助企業解決導入過程中可能發生的問題。

叡揚資訊雲端及巨資事業群總經理胡瑞柔強調，企業申請免費雲端福袋，不只可以度過因為防疫期帶來工作環境改變的挑戰，更能藉此機會優化流程、提高作業效率，為日後的茁壯成長打下良好基礎。

叡揚雲端智慧表單BizForm將表單與簽核流程都搬上雲端，只要連網就能簽核，還可隨時追蹤簽核進度，有效提高內部文件簽核效率。 叡揚資訊

雲端智慧表單BizForm 打造簽核高效率

表單是企業日常運作中經常會用到的文件，只是各家所用文件的種類與格式不同，過往這些表單不是印成紙本，再逐一遞交相關人員簽核，就是使用Word檔再以電子郵件寄送，無論哪一種作法都有簽核效率慢、查找歷史資料不容易的缺點。而雲端智慧表單BizForm將表單與簽核流程都搬上雲端，只要連網就能簽核，還可隨時追蹤簽核進度，有效提高內部文件簽核效率。

叡揚雲端服務事業處前端設計及開發部經理李宗青說明，雲端智慧表單BizForm提供免費88個帳號，可充分滿足中小企業使用需求，從功能面來看，其具備三大特色，第一、內建88種現成表單範本及健康聲明書，採視覺化編輯，使用者用拖拉的方式就可以調整欄位，輕鬆設計與現有格式相符的表單；第二、支援線上手寫簽名，無論使用何種裝置都能輕鬆簽核；第三、簽核過程中可以留下意見，方便相關人員針對表單內容進行討論，讓表單同時外加溝通協調的方便性。防疫期間，運用於訪客健康聲明書，不只可線上填寫而且可以上傳名片，防疫又環保。

零用金管理 隨時掌握公司資金動向

叡揚資訊會計財務開發部經理徐瑞元認為，零用金管理是需求最簡單、管理複雜高又普遍沒有數位化的作業，所以叡揚在企業防疫福袋納入零用金管理系統，希望即便員工居家工作，也能處理請款作業，確保請款流程不中斷。此外，零用金管理系統如果搭配雲端智慧表單BizForm，就能從零用金的申請到支付全程數位化，員工透過BizForm填寫請款單據，會計人員就能在零用金管理系統處理後續作業，而且所有資訊都可以轉成Excel檔，與企業既有會計系統對接，自動產生財務傳票，同時企業主還能即時看到本月帳款訊息，瞭解公司資金動向。

叡揚推出Vital TTC物聯客的店家集點模組，幫助店家應用集點活動讓消費者不斷回購。 叡揚資訊

店家集點模組Vital TTC 輕鬆累積客戶忠誠度

新冠肺炎疫情造成許多零售業的業績下滑，值此市場寒冬，企業最重要的不是開發新客戶，而是積極維繫舊客戶，因此叡揚推出Vital TTC物聯客的店家集點模組，幫助店家應用集點活動讓消費者不斷回購。

叡揚資訊雲端業務開發處處長楊東城指出，傳統店家不是用紙本蓋章的方式來集點，就是要求消費者安裝App或加入Line好友才能集點，而店舖集點模組Vital TTC則突破此限制，消費者不用安裝App，只要輸入電話號碼就可以集點，甚至消費者沒有到店消費，而是在電商平台或美食外送平台下單，店家也能將點數列印成二維條碼(Qrcode)並附在商品中，讓顧客掃碼後輸入自己的電話號碼，就可以完成集點，不只彈性方便，也能提高日後再次消費的意願。甚至還能利用集點模組規劃商品預購、寄杯、轉贈等機制，或結合雲端CRM系統，客製化設計符合顧客需求的服務或行銷機制。

就像台灣被全球認為是防禦新冠肺炎的典範，有許多獨步全球的措施，皆是源自於之前的數位化基礎，例如：以全民健保系統來規劃口罩實名制與口罩地圖，以報稅系統為基礎去開發線上購買口罩服務，叡揚企業防疫福袋也具備相同意義。張培鏞相信，企業藉此機會導入雲端服務，致力優化作業流程與效率，不只能降低疫情帶來的衝擊，更能及早建立未來的數位競爭力，迎接疫情過後的業績春燕。

現在就申請叡揚企業雲端福袋，時間只到6月底：

https://www.gsscloud.com/tw/covid19