「我們嚴正相信，自由貿易會比任何事物都更能擴展文明與道德。」《經濟學人》創辦人威爾森在百多年前寫道。

世上沒有任何一個媒體，在超過150年的歷史後，仍然可以影響全球思想，尤其是當數位時代讓許多老牌媒體死亡或放棄紙本之際，它卻可以愈活愈勇──除了《經濟學人》（The Economist）。

《經濟學人》的起源反映了大英帝國曾是資本主義的先驅，與倫敦在國際經濟中的歷史地位，而他們百多年來的故事，則是一部全球經濟思潮史。既形塑世界，也被世界所影響。當然，他們始終堅持是自由主義的擁護者。

19世紀上半期，英國熱烈討論是否要廢除對進口穀物施以關稅的「穀物法」。1843年，商人威爾森（James Wilson）創辦了這份周報，強烈主張自由貿易，支持廢除「穀物法」，提倡市場自由放任的自由主義（laissez-faire liberalism）。

「我們嚴正相信，自由貿易會比任何事物都更能擴展文明與道德。」威爾森寫道。他們當然也反對限制勞工工時，和政府提供福利。

1861年，威爾森的女婿、銀行家白芝浩（Walter Bagehot）接任主編，在經濟立場上沒有岳父那麼極端，願意支持累進所得稅和立法保障工人安全。白芝浩也報導更多政治議題，並運用大量數據資料呈現一個由於「金融、鐵路和貿易」而正在劇烈改變的經濟，報紙影響力蒸蒸日上。

打著自由主義之光，照在西方政經議題上

19世紀中期是全球資本主義的第一個階段，也是新政治和經濟思潮興起的年代。那是一個「資本的年代」，倫敦的金融資本力量正在改變世界經濟，也是一個「帝國的年代」，帝國主義不斷對外擴張攫取經濟利益。

那更是一個階級衝突激烈的時代。馬克思用言論和行動推動工人權益和權力，因此稱呼這個報紙是「歐洲金融貴族的喉舌」。《經濟學人》則反映著當時資產階級對於民主大眾政治的恐懼，主張限制工人的投票權。

進入20世紀，馬克思的理念獲得些許勝利──勞工獲得普選權、羅斯福實施新政、英國工黨躍升，《經濟學人》也轉向務實自由主義，支持政府對工人的福利和醫療，後來更接受凱因斯學派的理念。

冷戰期間，世界被分成兩大陣營，他們又回到更早期的自由放任經濟立場，強烈反對共產主義與社會主義，並在外交政策上力挺美國──這也是因為英國在二次戰後已經不再是帝國，美國成為新的霸權。

70年代時，受米爾頓・費里曼（Milton Friedman）和海耶克（Friedrich Hayek）等新自由主義經濟學者所影響，《經濟學人》高度膜拜市場自由主義，並在80年代成為柴契爾夫人和雷根總統的「新自由主義啦啦隊」。此時是整個世界經濟思潮的大轉變。

1989年冷戰結束，蘇聯和東歐的共產政權垮台，西方世界洋溢在巨大的勝利喜悅中，學者福山（Francis Fukuyama）說「歷史終結了」，人們對自由市場的信心達到最高潮。《經濟學人》當然更是如此。

翻新老招牌，成功擁抱數位化

直到2008年全球金融危機，全球化的自由貿易和不受管制的金融市場，面臨嚴重的正當性危機，《經濟學人》也進入了困惑期：他們無法再像從前那樣捍衛自由主義了。他們難得地贊成政府出手援救銀行，並同意社會不平等的問題已經傷害到經濟成長。

再到如今這時代，不論是政治自由主義或經濟自由都不斷撤退，歐美右翼民粹主義興起、保護主義再起，自由主義民主受到挑戰；許多如普丁的新威權統治者掌握權力，而獨裁中國則不斷在世界擴張影響力。

其2019年的175周年特刊指出，「我們在175年前出現，是為了推動自由主義……自由主義創造了現代世界，現代世界卻反而對抗自由主義」。意思是，「歐洲和美國出現了民眾對自由菁英的反叛，後者被視為無能或不願意正視一般人民的問題。」所以他們認為要更新自由主義，以面對新的挑戰。

他們面對的另一個挑戰當然是「數位風暴」。

事實是，當其他知名國際新聞媒體，在過去20年紛紛下沉 ──不論是掙扎求生的《新聞週刊》，賣給彭博的英國《商業週刊》，或者早已失去影響力的《時代》雜誌。《經濟學人》卻成功轉型，在2019年的紙本訂戶達90萬，加上數位訂戶共超過160萬，在美國就有將近100萬訂戶（比英國更多），可說是最成功的新聞雜誌（雖然他們仍喜歡自稱報紙）。

關鍵在於他們發展出難以取代的獨特內容：簡潔的寫作風格，內容涵蓋全球各地，讓讀者一卷在握、瞭解全球，更打造出菁英必讀的地位，雖然立場鮮明，但論證理性而清晰。

事實上，《經濟學人》自稱不左不右，除了絕對支持自由市場和自由貿易，其他並不容易落入傳統的左右分野。在社會立場上他們反對死刑、支持管制槍枝、支持同性婚姻；在總統政治上支持過保守派政治人物如柴契爾和雷根，但也支持過柯林頓和歐巴馬。

所以，雖然他們的理念在2020年不是一個勝利者，但作為一個媒體，他們卻無疑已是這個時代的重要典範。

責任編輯：陳建鈞

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