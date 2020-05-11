從家具鉸鏈做到台灣No.1伺服器滑軌大廠，川湖經歷幾次重大危機，卻能因高憂患意識而讓自己更上層樓。

一位女主人抱著大袋食材站在櫥櫃前，沒有騰不出手的局促，她微微用臀部一碰，中層抽屜無聲開啟。食材放到一半，她再次輕推，抽屜全面伸出。接著，順利收納所有乾貨後，她使點力，抽屜隨即平穩安靜地滑回櫥中。這過程中完全沒有用到雙手開關，說明著這是一款高級廚具。

這是川湖科技幫歐洲頂級櫥櫃品牌設計的廚具滑軌，為了實現上述動作，精密的機件運作必須恆常穩定。兩根薄薄的滑軌，體積雖小，卻不只承載了櫥櫃內物品的重量，也左右了產品的使用體驗，這正是川湖30幾年主力發展的產品。

2019年，這家台灣最大金屬滑軌、鉸鏈研發製造商交出亮眼成績單，不只全年營收來到48.68億元的歷史高點，年增率9.76％，第四季本業獲利也衝上6.16億元新高。要不是新台幣匯率急升，匯兌損失逼近3元，川湖2019年的獲利也將締造新高紀錄。

認清零件代工的宿命就是客戶無情的砍價，川湖決心專注技術研發，經營零組件品牌，征戰伺服器滑軌到強襲歐規精品廚具市場，用一直以來的主力產品與技術，交出2019年亮眼的成績單。 King Slide Facebook

逆境思考轉型，跨入廚具戰場挑戰大鯨魚

成立逾30年的川湖，是近10年才開始進軍廚具戰場。在此之前，川湖已在伺服器滑軌市場站穩腳步，全球市占率高達30％，排名第二。

各大伺服器品牌業者和雲端資料中心大戶，都是衝著川湖這個品牌而來，因為動輒價值百萬的伺服器，都必須倚靠機櫃中的兩根滑軌拉取，而這個小零件的穩耐度，對於系統運作攸關重大。

為什麼已經在伺服器產業取得了領導優勢，卻仍不能讓經營團隊安心？這與川湖過往的經驗有關。

時間回到1998年亞洲金融風暴發生後，當時川湖的主力產品是家具五金，正計畫發展自有品牌，一家占川湖營業額一半的大客戶，卻在此時要求董事長林聰吉降價3成，總經理林淑珍力勸不降，結果客戶抽單而去，損失慘重。

「大家都知道做零件代工，客戶要降價就得降價，所以我們決定轉型。」川湖執行副總王俊強淡淡地回憶與太太林淑珍一起打拚的點滴。

那年的衝擊，使得川湖咬緊牙轉戰伺服器領域，經營自有品牌King Slide，花10年成功吃下伺服器3成市場，也讓川湖養成了不仰賴少數產品的憂患意識，「我們只是中小企業，必須盡量把產品和市場分散。」

川湖從零件代工轉戰伺服器領域，經營自有品牌King Slide，花10年成功吃下伺服器3成市場。圖為總經理林淑珍。 外貿協會TAITRA

2008年，金融海嘯又來襲，川湖團隊再度思索如何分散風險，「哪天伺服器不再使用滑軌怎麼辦？」於是，川湖決定多角化經營、投入新領域。考量伺服器滑軌跟廚具導軌技術具互通性，不會太花費股東資源，團隊立刻達成共識：廚具是最能分散經營風險的正確市場。

決定跨入廚具滑軌市場時，其實該領域早已有3家大廠把持，但川湖就是一年又一年持續耕耘，開發利基商品。直到2019年，川湖從美規廚具大舉跨入歐規廚具市場，由於歐規廚具滑軌複雜度比美規更高，市場也是美規廚具的2倍大。

跨過了這個最難的戰場，讓廚具對於川湖的營收占比，迅速衝上30％，年貢獻川湖每股稅後純益將近5元（川湖去年總EPS 16.35元），儼然成為企業新金牛。

川湖旗下產品SIMLEAD安全按開緩衝防震動薄牆抽屜，入圍2019年「第27屆台灣精品金銀質獎」。 King Slide

年砸億元研發、申請300專利，打造技術護城河

「我們是從零開始，如今川湖在廚具滑軌市場占有率，也只有1～2％而已。」不過，王俊強說，由於研發互通，資源共用，事實上川湖在2008年投入廚具滑軌業務的第一年就已經賺錢。

滑軌雖是小零件，專利跟技術門檻卻很高。 為保持技術領先，川湖每年都投資1億元研發新品，為的就是創造不同功能的滑軌，打造利基市場。 「最難得的是過去10年來，累積不少人才，我們一年申請300多個專利，天天都有專利下來。」王俊強說。

受到雲端應用多元的帶動，川湖在伺服器產業的業績，每年都穩定成長5～10％。然而，廚具市場的複合成長性高達20～30%，規模擴大也拉高獲利率（稅後純益率32%），將成為川湖未來布局的重心。

而看好廚具商機，專做廚具滑軌的子公司川益科技，今年也已投資20億元興建高雄新廠，2022年初將完工啟用。

肺炎疫情衝擊下，川湖表現依舊亮眼，第一季營收11.61億元，年增1.01％，維持正成長。原因是，他們的產品100％在台生產，不受中國停工令干擾；另一個原因則是，廚具業務如同川湖的核心商品「滑軌」一樣：花費十年打磨，正穩順地滑向目標。

責任編輯：林美欣、張庭銉

川湖科技官方YouTube釋出廚具滑軌影片

川湖科技（KING Slide）

成立： 1986年

負責人： 董事長林聰吉，總經理林淑珍

核心業務： 金屬滑軌鉸鏈，用於筆電、伺服器

規模： 1,200人

成績： 2019年營收48.68億元歷史新高，廚具營收占比30％同為新高

2019勝出原因： 花十年布局廚具事業，獲利豐收