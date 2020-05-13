這些上市櫃公司，你不見得都聽過名稱，但賺錢功夫非常了得！他們營收規模不到100億，卻能用真本事幫自己鑲金。
1 《數位時代》獨家調查「台灣30家高潛力企業」，誰是產業獲利小金雞？
要了解一家公司多會把錢賺進口袋裡， 稅後淨利率 ，是最重要指標。
稅後淨利率，可用來解讀企業整體（本業與業外）的賺錢能力。如果能將數字持續維持在高檔，或是穩定向上攀升，代表這間公司站對關鍵位置，占據利基市場。
回頭檢視股王大立光的早年表現，年營收直至2010年才突破百億大關，但自2000年起的稅後淨利率穩定突破3成，2006年數字高達53%，2019年第4季更創69.9％歷史新高。證明觀察小規模、高獲利率企業，將有機會找出那些尚未雕琢的鑽石企業。
在本期封面故事中，《數位時代》透過台灣經濟新報資料庫（TEJ）分析台灣上市櫃企業2019年度財報，除了首次製作高價值企業100強榜單之外，也從觀光百貨、金融業、文化創意業、電子業、資訊服務業、通信網路業等6大領域類股中，篩選出營收持續成長的高獲利率潛力企業，各取出前5名。
「投資人投資的是未來需求，企業在找獲利機會時也是一樣，比的是誰更早發現關鍵位置，不會今天表現突然就變好。」台科大管研所客座教授、酷點校園董事長黃丙喜觀察， 高潛力30強名單中的高獲利率企業，幾乎都有很穩健的「核心競爭力」 。以製造業來說，可能是在某個產業鏈中掌握絕佳位置；服務業則或許有展店速度、成本控管優勢。
再進一步分析，在各領域裡名列前茅的企業，確實有不少台灣產業冠軍。
川湖，是台灣最大伺服器滑軌供應商，全球市占超過3成，更跨界打入廚具導軌領域，找到穩定營收來源；是方，掌握了台灣進出虛擬世界的命脈，有全台最大的網路交換中心，吸引亞洲9成海底電纜登陸，亞馬遜、Google、微軟都是客戶。
「網路世界裡只有第一、沒有第二。」是方電訊董事長吳彥宏解釋，產品有多重的領先優勢、創造出規模效益，客戶就很難找到替代選項，但這也代表每年都要做得更好，要靠團隊共同努力才能辦到。
第一金投顧董事長陳奕光指出，當產品優勢難以被複製，能夠建立起這種競爭門檻的企業，往往會獲得高淨利率與毛利率。
他舉全新光電為例，當企業在生產鏈中獲得「寡占」地位，甚至成為全球「唯二」的供應業者，這兩項數字就有機會長期「亮眼」。
至於金融業，大致可觀察資產規模、議價能力；資訊服務業者則必須擁有彈性配合客戶需求的能力。
「台灣的好，在於有足夠變動性，想法夠靈活。」黃丙喜說，許多產業受到疫情影響，當下都有衝擊，但他相信，只要能抓到新改變，做好準備，賺錢功夫不會馬上消失。潛力公司雖然規模有限，產業中沒它，卻不行。
「高潛力企業30強」評選辦法
產業類別： 觀光百貨（貿易百貨與觀光事業）、金融業、文化創意業、電子業（含電子零組件、電機機械、電腦及周邊）、資訊服務業、通信網路業
評選條件：
1_2019年度營收低於100億元的上市上櫃公司
2_2019年度營收成長率為正成長
資料時間： 2019年全年財報
排序條件： 在該領域中，稅後淨利率最高為第1名，以此類推。
電子業：
NO.1——川湖／稅後淨利率32％
NO.2——瑞穎／稅後淨利率21.52％
NO.3——聰泰／稅後淨利率20.11％
NO.4——優群／稅後淨利率19.97％
NO.5——凡甲／稅後淨利率19.92％
資訊服務業：
NO.1——實威／稅後淨利率21.67％
NO.2——一零四／稅後淨利率17.55％
NO.3——關貿／稅後淨利率17％
NO.4——中菲／稅後淨利率13.88％
NO.5——傳奇／稅後淨利率13.36％
通信網路業：
NO.1——榮昌／稅後淨利率23.67％
NO.2——是方／稅後淨利率22.75％
NO.3——全新／稅後淨利率20.32％
NO.4——芮特-KY／稅後淨利率20.29％
NO.5——前鼎／稅後淨利率15.86％
觀光百貨業：
NO.1——第一店／稅後淨利率153.44％
NO.2——益航／稅後淨利率20.55％
NO.3——統領／稅後淨利率17.19％
NO.4——淘帝-KY／稅後淨利率15.83％
NO.5——柏文／稅後淨利率13.52
金融業：
NO.1——國票金／稅後淨利率47.6％
NO.2——華票／稅後淨利率41.57％
NO.3——日盛金／稅後淨利率25.23％
NO.4——安泰銀／稅後淨利率24.92％
NO.5——高雄銀／稅後淨利率13.58％
文化創意業：
NO.1——鈊象／稅後淨利率37.38％
NO.2——智基／稅後淨利率24.12％
NO.3——VHQ-KY／稅後淨利率23.69％
NO.4——智威／稅後淨利率18.45％
NO.5——宇峻／稅後淨利率17.33％
高價值企業100強完整榜單大公開
2 沒有它，你連追劇都不能！這家公司，憑什麼吸引亞洲9成海底電纜登陸
在網路的虛擬世界裡，台灣有一座面向國際的「是方電訊」機場，沒有它，Netflix用戶肯定暴走、打開Facebook粉絲專頁將會空白一片。
位在台北市內湖區的是方電訊，是連接國內、外網路的重要樞紐。對外，這裡吸引了亞洲九成海底電纜登陸，跨國直接連線、跳轉連線速度最快，海纜資源如同各國航線，彼此牽動。
對內，擁有台灣最大的網際網路交換中心（TPIX），發揮「轉運站」特性，吸引網際網路服務供應商（ISP）到此設點，甚至消費者愛用的美國科技5強FAAMG（Facebook、蘋果、亞馬遜、微軟、Google）服務，都在這互相支援流量。
這樣的聚落特性，好比在捷運站旁出租公寓，帶動是方的IDC（網際網路數據中心）機房、數據網路業務穩定成長。「無論私人飛機、高級公寓，我們都能為客戶量身打造。」董事長吳彥宏笑著說。
企業ICT需求夯，雲端大本營應運而生
2019年，是方繳出亮眼成績單，年營收24億元、稅後淨利5.45億元、毛利率突破4成，皆寫下歷史新高。除了數據網路與IDC機房這兩大獲利支柱之外，真正讓人驚艷的表現，來自於雲端應用營收成長。
「是方在機場裡蓋了一間雲端精品百貨公司，歡迎大家來上架產品。只要你東西夠強，投資、分潤都好談。」吳彥宏表示。
雲端應用營收占比首度衝上兩位數，是方歸功於企業需求增加，帶動五大公有雲（亞馬遜、Google、微軟、IBM與阿里巴巴）直連服務收入。
是方電訊總經理劉耀元觀察，這股熱潮與企業雲端化息息相關，大家都想把資料丟上雲端，有的公司注重資安、保密；有些則習慣分散風險，東西要擺在自家機房、AWS（亞馬遜網路服務）和Google Cloud裡，走混合雲才安心。「我們就像個雲端資源池，你想要的基本上都在這了。」
不過，就如同消費者走進百貨公司，不會只逛一樓化妝保養品區，逛累了還會到美食街休息、吃東西；因此，是方除了導入國際公有雲服務，自己也建立應用雲平台「開闢櫃位」，提供各領域軟體公司上架服務，包括2018年與IBM共同打造華人健康雲，2019年和諾客網科推出輿情監測分析系統。
劉耀元指出，是方的核心宗旨是要提供完整的ICT（資通訊科技）企業方案，但是雲端世界裡有太多可能性，無法什麼都自己做。既然是方把自己定位為雲端精品百貨，就要用開放的態度與所有人相處，即使是競爭對手，也歡迎來上架。
只不過，應用開發商不像國外大型科技公司，一定得仰賴是方的IDC、數據資源。雲端優勢，依然存在嗎？吳彥宏以東京築地市場，來比擬是方的難以替代。「論網路先天條件，很難有人能贏過是方，」而這個由團隊十數年來努力創造的結果，也讓公司比別人站在更好的競爭位置上。
為了進一步擴展雲端商機，是方將持續主動出擊，尋找有意願合作、上架的新創業者，甚至願意用上櫃時的溢價資金來投資好標的。
「你知道台語講『結市』意思吧？指人潮聚集產生的商機，」吳彥宏說，業者有好的雲端應用產品，遲早會需要更好的網路品質，「而我們把相關元素都準備在一塊了。」
甚至，就連最近大環境負面因素出現，各行各業受新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響重挫業績時，是方仍能因追劇、視訊會議、線上學習網路需求受惠，成為少數看漲的公司。
「有網路，就有機會！」即便用這句話來描述是方的成長性，似乎也不顯得誇張了。
責任編輯：張庭銉、林美欣
是方電訊（CHIEF Telecom）
成立： 1991年
負責人： 董事長吳彥宏，總經理劉耀元
規模： 約150人
核心業務： 數據網路、IDC機房、雲端應用、語音通信
成績： 2019年營收24億元、稅後淨利5.45億元，皆創歷史新高
2019勝出原因： 雲端應用業務大增，營收占比提升至10％
3 川湖吃下全球伺服器滑軌3成市占，為何仍不安心？客戶一堂「無情的課」教會他們什麼
一位女主人抱著大袋食材站在櫥櫃前，沒有騰不出手的局促，她微微用臀部一碰，中層抽屜無聲開啟。食材放到一半，她再次輕推，抽屜全面伸出。接著，順利收納所有乾貨後，她使點力，抽屜隨即平穩安靜地滑回櫥中。這過程中完全沒有用到雙手開關，說明著這是一款高級廚具。
這是川湖科技幫歐洲頂級櫥櫃品牌設計的廚具滑軌，為了實現上述動作，精密的機件運作必須恆常穩定。兩根薄薄的滑軌，體積雖小，卻不只承載了櫥櫃內物品的重量，也左右了產品的使用體驗，這正是川湖30幾年主力發展的產品。
2019年，這家台灣最大金屬滑軌、鉸鏈研發製造商交出亮眼成績單，不只全年營收來到48.68億元的歷史高點，年增率9.76％，第四季本業獲利也衝上6.16億元新高。要不是新台幣匯率急升，匯兌損失逼近3元，川湖2019年的獲利也將締造新高紀錄。
逆境思考轉型，跨入廚具戰場挑戰大鯨魚
成立逾30年的川湖，是近10年才開始進軍廚具戰場。在此之前，川湖已在伺服器滑軌市場站穩腳步，全球市占率高達30％，排名第二。
各大伺服器品牌業者和雲端資料中心大戶，都是衝著川湖這個品牌而來，因為動輒價值百萬的伺服器，都必須倚靠機櫃中的兩根滑軌拉取，而這個小零件的穩耐度，對於系統運作攸關重大。
為什麼已經在伺服器產業取得了領導優勢，卻仍不能讓經營團隊安心？這與川湖過往的經驗有關。
時間回到1998年亞洲金融風暴發生後，當時川湖的主力產品是家具五金，正計畫發展自有品牌，一家占川湖營業額一半的大客戶，卻在此時要求董事長林聰吉降價3成，總經理林淑珍力勸不降，結果客戶抽單而去，損失慘重。
「大家都知道做零件代工，客戶要降價就得降價，所以我們決定轉型。」川湖執行副總王俊強淡淡地回憶與太太林淑珍一起打拚的點滴。
那年的衝擊，使得川湖咬緊牙轉戰伺服器領域，經營自有品牌King Slide，花10年成功吃下伺服器3成市場，也讓川湖養成了不仰賴少數產品的憂患意識，「我們只是中小企業，必須盡量把產品和市場分散。」
2008年，金融海嘯又來襲，川湖團隊再度思索如何分散風險，「哪天伺服器不再使用滑軌怎麼辦？」於是，川湖決定多角化經營、投入新領域。考量伺服器滑軌跟廚具導軌技術具互通性，不會太花費股東資源，團隊立刻達成共識：廚具是最能分散經營風險的正確市場。
決定跨入廚具滑軌市場時，其實該領域早已有3家大廠把持，但川湖就是一年又一年持續耕耘，開發利基商品。直到2019年，川湖從美規廚具大舉跨入歐規廚具市場，由於歐規廚具滑軌複雜度比美規更高，市場也是美規廚具的2倍大。
跨過了這個最難的戰場，讓廚具對於川湖的營收占比，迅速衝上30％，年貢獻川湖每股稅後純益將近5元（川湖去年總EPS 16.35元），儼然成為企業新金牛。
年砸億元研發、申請300專利，打造技術護城河
「我們是從零開始，如今川湖在廚具滑軌市場占有率，也只有1～2％而已。」不過，王俊強說，由於研發互通，資源共用，事實上川湖在2008年投入廚具滑軌業務的第一年就已經賺錢。
滑軌雖是小零件，專利跟技術門檻卻很高。 為保持技術領先，川湖每年都投資1億元研發新品，為的就是創造不同功能的滑軌，打造利基市場。 「最難得的是過去10年來，累積不少人才，我們一年申請300多個專利，天天都有專利下來。」王俊強說。
受到雲端應用多元的帶動，川湖在伺服器產業的業績，每年都穩定成長5～10％。然而，廚具市場的複合成長性高達20～30%，規模擴大也拉高獲利率（稅後純益率32%），將成為川湖未來布局的重心。
而看好廚具商機，專做廚具滑軌的子公司川益科技，今年也已投資20億元興建高雄新廠，2022年初將完工啟用。
肺炎疫情衝擊下，川湖表現依舊亮眼，第一季營收11.61億元，年增1.01％，維持正成長。原因是，他們的產品100％在台生產，不受中國停工令干擾；另一個原因則是，廚具業務如同川湖的核心商品「滑軌」一樣：花費十年打磨，正穩順地滑向目標。
責任編輯：林美欣、張庭銉
川湖科技（KING Slide）
成立： 1986年
負責人： 董事長林聰吉，總經理林淑珍
核心業務： 金屬滑軌鉸鏈，用於筆電、伺服器
規模： 1,200人
成績： 2019年營收48.68億元歷史新高，廚具營收占比30％同為新高
2019勝出原因： 花十年布局廚具事業，獲利豐收
4 簡立峰×徐瑞廷「後疫情時代」對談：為何你的企業該成立反應部隊？誰該加入？
新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）攪亂了全球步調，《數位時代》邀請了Google台灣前董事總經理簡立峰、波士頓顧問公司董事總經理徐瑞廷兩位不同領域的專家對話，思索在這波疫情衝擊下，企業該如何自省及因應？
Q：微軟創辦人比爾．蓋茲5年前就曾預言，病毒將是我們最大的敵人。未來，企業該如何看待這個「隱形敵人」可能帶來的衝擊？
簡立峰（以下簡稱簡）： 我認為病毒不是「隱形」的敵人，是我們「輕忽」了這個敵人的存在。
蓋茲對病毒的預測是，如果有一個東西可能對上千萬人造成致命的危機，它不會是飛彈、戰爭，而是微生物。現在看來，新冠狀病毒就是造成全球性疫情的微生物，是比世界大戰這種區域性戰爭，帶來更全面性的威脅。不管（病毒）以後是否再來，這次疫情後，我們都將學到一堂經驗。
徐瑞廷（以下簡稱JT）： 企業要注意的不只是這次的病毒，還要關注全球貿易戰、高齡化、有限資源缺乏等議題，加上消費者、各國政府、企業等角色，所構成錯綜復雜的難題。我們唯一能做的事，就是利用大的趨勢去組合成各種可能發生的情境加以分析，提出應對策略，同時降低傷害。
Q：從SARS、金融海嘯，我們可以汲取哪些經驗，用於面對疫情衝擊？
JT： 我做過一個調查，每個downturn（低迷）的時代，都會有1～2成的企業，能把握機會創造營收成長且壯大。這些企業除了體質是健康的，他們也為公司開始推動新的改革計畫，像現在所說的數位轉型就是一種。
試想，你不在疫情衝擊下進行「痛苦」的改變，等到生活回歸正常，員工也不會想再離開舒適圈，企業的機會就會流失掉。我的觀察是，這些贏家在面對低迷的景氣時，不是只有防守，也有做出攻擊。我認為台灣不少科技業的體質都不錯，如果現金流也很健康的話，趁著這一波疫情併購其他企業，是壯大自己能力的好時機。
簡： 我完全同意JT的看法。SARS爆發時也是區域性的影響，讓台灣知道我們是孤兒、要靠自己，所以這次台灣的超前部署，就擠進全球前段班。金融海嘯則是一個財務問題，主要影響的是金融圈、當時靠QE（Quantitative easing；量化寬鬆）政策來解套，直到2010年以L型轉V型的方式反轉。
這次疫情又跟上述兩種情況不同，這次是根本性消費行為的停滯，影響了生產供應端，只是各產業受到的影響有別，像是線上交易都能繼續。接下來，經濟若要以V型反轉，反彈回來時，裡面可能就會包含一些企業的典範轉移。
Q：如果新冠狀病毒是一面鏡子，它反映出台灣企業的哪些問題？
JT： 台灣一向以ICT產業（資通訊科技）為主，過去也在全球供應鏈上展現了絕佳優勢。不過，這次疫情反映出的是，這種「水平式」分工雖然能專精做好一件事，但當整個產業面受到衝擊時，雞蛋都放在同一個籃子裡，就會暴露出「彈性」不足的問題。
我認為企業要多向海外取經，像不少日本企業或韓國三星都是採取「垂直整合」方式，從消費者端出發、接著走向B2B模式，最後導向多角化經營。當然，台灣企業以中小型為主，要獨自組織一個垂直整合的企業或許有難度，可以考慮主動接觸最端點的客戶做為第一步，不但可以先了解最終端客戶需求，也可以嘗試提供可能的解決方案，再找尋合作夥伴。
簡： 台灣中小型企業一直自詡為相當有「韌性」，事實上，有不少中小型企業主年紀都偏大，這次疫情對中小型企業，會是很大的產業調整與重組。我認為，或許可以參考過去自行車A-Team的做法，台灣的其他產業是否也能組一個A-Team來進行產業轉型？至於目前政府針對中小企業的紓困方案，我的建議是，應該是要拉拔有技術成分、拔尖企業，而非雨露均霑，但這對於為政者來說肯定有難度。
Q：疫情造成的衝擊還很難全面評估，企業如何因應全新挑戰？
簡： 當我們被迫不能出門做生意的時候，企業該如何學會轉型，就變成了一個課題。老闆的頭腦也要轉型，過去我們做的是實體經濟，如果可以透過數位科技與網路的幫助，突破邊界的圍牆來完成生意，或許企業能有新局面，台灣海島可攻可守的價值，可能也將被體現出來。
JT： 短期來說，企業要先進行止血，同時確保員工的健康與安全。中期來看，企業要開始去對未來可能的經濟反彈做準備。舉例來說，要是現在把員工都資遣了，當反彈的時候，企業要靠什麼抓住機會？
長期來看，就是所謂結構性的改變，包括數位轉型。在我的觀察裡，有太多企業太專注於短期的止血，而忘記了中程的布局、如何掌握機會。如同前面所說，贏家此時關注的不只是現在，更是下一步怎麼走。至於更長期的結構性改變，倒還有一些時間可以思考。
另外，疫情也讓企業要學習resilience（彈性、韌性），原物料或供應鏈不能都在同一個地方，必須分散風險。有3個方式來衡量你的resilience表現：1.消息靈通的程度；2.調整企業步調的速度；3.平時準備的扎實度，包括企業平時就該多沙盤推演情境分析，將外在環境對企業的傷害降到最低。
Q：從短期或快速止血的角度來看，企業在黃金救援時間內可以做什麼？
JT： 這次疫情也反映了過去大型企業在內部溝通的斷層、各自為政。面對全新的工作模式時，許多溝通都是跨部門的討論，大企業會發現，他們更需要類似「指揮中心」的組織。
簡： 這次我去參與多場政府部會的會議，過去常見的狀況可能是再討論、再提報告上來，但這次政府的反應速度相當快，很多決定都是當天就要執行，我想這在民間企業應該更容易執行才是。
JT： 我建議企業要建立一個反應部隊，除了有CEO等級坐鎮之外，部隊成員應該要有營運、人資、財務等部門加入，而且都要是有能力決定事情的層級。這個反應部隊要對於每天討論的決策，立即做出跨部門的資源整合，且立刻下放到每個部門和員工，才能掌握企業救援的最佳黃金時間。
Q：有別於大企業、中小型企業，資源相對較少的新創團隊，又該如何因應危機？
簡： 新創叫做venture（冒險），本來就是在冒險、在尋找更大的機會。對其他大型或中小型企業而言，疫情的衝擊可能是種危機，但我過去常跟新創團隊說，不要去提危機，因為新創永遠是在看機會，當你發現一個大機會，其他的問題都不足為奇。
而且，比起中小型企業來說，新創團隊應該有更優秀的能力去面對困境、更應該要逆風飛行而且成長。所以，政府對於新創團隊的紓困，也同樣不能雨露均霑。政府應該扮演一個領頭的角色，拋出現在可能的需求，讓新創團隊集思廣益、解決問題。對新創來說，疫情帶來的衝擊絕對是大展身手的好機會。
JT： 我補充一些我在大企業看到的機會。以量體溫、居家辦公的視訊問題為例，如何創造一個穿戴裝置，可以同時滿足量體溫、追蹤體溫等市場需求；或是能開發相關的軟體，讓員工在家辦公開視訊，還是可以很體面，都是可以嘗試的商機。
此外，很多生活模式都在轉變，飲食習慣、娛樂、辦公模式產生出來的問題都是痛點、也都是新創團隊可以著眼的機會。
Q：疫情期間，企業都在談數位轉型。這是有效的解方嗎？企業又該如何推行數位轉型？
JT： 數位轉型失敗最大的問題，除了組織和人的因素之外，就是企業沒有明確找出該解決的問題點，導致製造更多問題給員工。在疫情之下再度討論數位轉型，某個程度上是因為企業必須加速數位化，來解決當前的問題；且疫情也讓企業主看到導入數位轉型，確實能協助目前的營運，解決痛點。
我有幾個建議。首先，企業之所以找不到該解決的問題，主要是忘記找出Use Case（使用情境），一旦解決了這個燃眉之急的場景，就能為企業找到一個如燈塔效應的樣本範例，讓員工看到導入數位轉型，確實有助於改善作業流程。其次，長遠來看，數位轉型還是要去面對企業最根本的問題：未來要成為怎樣的公司？是以解決問題為導向，還是以顧客至上為導向？清楚知道目標，才能有更全面的布局。
簡： 企業最該釐清的是，這個轉型要幫助企業帶來怎樣的競爭力和提升，未來可能的運用場景也要明確，最終才能為企業創造出新的商業機會。
鎖國之後，很多企業可能要學習透過數位的方式做生意。如果企業主知道，因應疫情的挑戰，生意要繼續，就必須導入數位轉型，最終發現這個模式可行，那不僅會讓企業產生的結構性的轉變，也能找出新的營運模式。
簡立峰
現職： Appier與iKala董事
經歷： 中央研究院資訊所研究員兼任副所長，Google台灣前董事總經理
學歷： 台大資工所
事蹟： Google台灣第一位員工，專長資訊檢索、中文資料處理、自然語言處理等
徐瑞廷
現職： 波士頓顧問公司（BCG）台北辦公室負責人、合夥人暨董事總經理
經歷： IC設計工程師、亞洲和美國多家高科技新創公司的高階經理人
學歷： 聖塔克拉拉大學MBA
事蹟： 參與許多高科技與電信業的轉型規畫與執行，專研半導體與消費性電子產業價值鏈