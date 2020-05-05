規模不大、作風低調，上海商銀卻能在去年打趴一堆上市櫃金控，EPS高達3.5元，背後的秘訣是什麼？

有著逾百年歷史的上海商業儲蓄銀行，表面上是間中型規模、作風低調且沒有花俏產品的銀行，但是攤開歷年財報，表現絲毫不遜色於許多上市櫃金控。

可以從3個數字看起。根據央行資料，2019年每位上海商銀員工，平均替公司賺進631萬元（稅前淨利）；每股盈餘（EPS）高達3.5元，傲視所有同業；且稅後淨利197.2億元，創下歷史新高。

有別於其他金控集團，旗下涵蓋了銀行、壽險、證券等多元業務，上海商銀是一家純正的商業銀行，專注在企業金融服務。一家歷史超越整個世紀的老牌銀行，不但長期營運穩健，獲利還年年創新高，百年以來他們憑什麼脫穎而出？

「我們專注於鎖定優質企業客戶，定位非常清楚。」上海商銀總經理陳善忠一語點出了自家銀行的核心能耐。

1949年國共內戰後，上海商銀隨民國政府遷台，並於1965年正式復業。也因為這樣一段歷史，造就上海商銀的獨特之處：間接持有香港上海商業銀行（簡稱香港上海商銀）過半股權，而香港上海商銀又持有中國上海銀行3％股權。

因為橫跨兩岸三地的特殊三方銀行股權結構，讓上海商銀成為台灣第一家開辦國際金融業務分行（OBU）服務、對台商承作授信業務，以及開辦中國金融機構通匯業務的銀行，為企業金融服務打下穩固基礎。

也因此，上海商銀的主要獲利來源，除了企業客戶，還有一部分來自持股57％的香港上海商銀。

看好現金流深耕企金，以客戶為本賺得信任

因為多年服務兩岸中小企業客戶，上海商銀在數位轉型的第一步，就是將資源投入在「企業網銀」上，讓企業不必再「跑銀行」，只要上線就能完成所有資產管理操作。

跟消費金融相比，企業金融服務數位化程度不高。以一般企業融資為例，相關融資文件大多以書面加簽章為依據，加上許多中小企業內部系統規格不一，導致企業網銀市場接受度不高。

相較同業，上海商銀因為多年企金經驗，快速掌握流程設計上可能遇到的痛點。現在，幾乎所有企金需求，透過他們都能在線上完成，功能非常完整；陳善忠認為，因為布局得早，成為與同業競爭上的一大優勢。

上海商銀總經理陳善忠表示，他們專注於鎖定優質企業客戶，定位清楚，推動百年銀行再攀高峰。 蔡仁譯攝影

企業金融通常涉及上下游廠商金流的應收帳款、應付帳款管理，或者買賣方的貿易融資，陳善忠也提及「企業網銀擁有大量現金流」，看好其中能帶來的商業價值，遠高於一般個人網銀。

提升個金服務比例，做一條龍精品服務

上海商銀的另一個特點，是不跟隨主流市場的穩健作風。

上海商銀董事長榮鴻慶對於風險非常重視，經營策略不輕易跟隨市場趨勢，他認為現金卡、衍生性金融商品風險極高，一直以來堅持不推。

陳善忠分析：「當然知道獲利很高，只是我們珍惜客戶，不想傷害他們。」以2005年的雙卡風暴為例，當時造成國內銀行稅前盈餘年減49.3％，上海商銀在穩健風格下，不僅避開風暴，盈餘還逆勢成長20.9％，成為得到客戶信任的關鍵。

2018年，上海商銀掛牌上市，創下華人金融史上唯一一家百年銀行公開上市紀錄；隔年10月，還完成了136.8億元增資。

上市後，為了回應市場、股東的期待，上海商銀在策略上有了轉變：依舊以企金為核心，但同步提升個人金融業務占比，兼顧財富管理、財務行銷及存匯等業務，朝發展多元服務轉型。

配合金管局防疫需求，上海商銀4月20日宣布，凡進入銀行的顧客，都要戴口罩、量體溫（圖中為上海商銀吉祥物Pukii）。 上海商業儲蓄銀行Pukii粉絲團

有別於台灣許多銀行的分行，主要以消費金融為主，企金則另闢在其他地點，上海商銀不採企金、消金分流，而是將分行轉型成具備「綜合功能」，任何服務都不偏廢，同時滿足消費一般消費者、企業兩端的需求。

擴張消金業務，並非要跟同業搶市，「我們要提供的是精品服務。」陳善忠解釋，本業企金還是專注的焦點，消金服務的主力則是鎖定企業員工，為他們提供優惠條件。這樣不但可以滿足企業客戶的營運需求，也能同時服務企業的員工，做到一站購足的金融產品與服務。

統一投顧董事長黎方國觀察，銀行股本身是一個內需產業，發展情況與央行、台灣的整體環境有關。以營收表現來說，金融股的特性相當多元，許多上市櫃金控有保險、證券等子公司，「它廣度可能夠，深度不一定夠」，也會有較多包袱。

上海商銀長年專注深耕商業銀行領域，穩健地經營，「而且老字號、老招牌了，獲利一直都很穩定，可以說是金融股的模範生。」黎方國說。

責任編輯：張庭銉、林美欣

上海商業儲蓄銀行（SCSB）

成立： 1915年

負責人： 董事長榮鴻慶，總經理陳善忠（首圖）

核心業務： 金融銀行

規模： 約2,611人

成績： 2019年稅後純益197.2億元新高，EPS達3.5元金融業第一

2019年勝出原因： 專注企業金融、布局消費金融服務轉型