只要有網路需求，這間公司就有一席之地。是方連接大量海底電纜資源、加上身兼國內網路轉運站，吸引全球科技巨頭上門光顧。

在網路的虛擬世界裡，台灣有一座面向國際的「是方電訊」機場，沒有它，Netflix用戶肯定暴走、打開Facebook粉絲專頁將會空白一片。

位在台北市內湖區的是方電訊，是連接國內、外網路的重要樞紐。對外，這裡吸引了亞洲九成海底電纜登陸，跨國直接連線、跳轉連線速度最快，海纜資源如同各國航線，彼此牽動。

對內，擁有台灣最大的網際網路交換中心（TPIX），發揮「轉運站」特性，吸引網際網路服務供應商（ISP）到此設點，甚至消費者愛用的美國科技5強FAAMG（Facebook、蘋果、亞馬遜、微軟、Google）服務，都在這互相支援流量。

這樣的聚落特性，好比在捷運站旁出租公寓，帶動是方的IDC（網際網路數據中心）機房、數據網路業務穩定成長。「無論私人飛機、高級公寓，我們都能為客戶量身打造。」董事長吳彥宏笑著說。

企業ICT需求夯，雲端大本營應運而生

2019年，是方繳出亮眼成績單，年營收24億元、稅後淨利5.45億元、毛利率突破4成，皆寫下歷史新高。除了數據網路與IDC機房這兩大獲利支柱之外，真正讓人驚艷的表現，來自於雲端應用營收成長。

「是方在機場裡蓋了一間雲端精品百貨公司，歡迎大家來上架產品。只要你東西夠強，投資、分潤都好談。」吳彥宏表示。

雲端應用營收占比首度衝上兩位數，是方歸功於企業需求增加，帶動五大公有雲（亞馬遜、Google、微軟、IBM與阿里巴巴）直連服務收入。

是方電訊總經理劉耀元觀察，這股熱潮與企業雲端化息息相關，大家都想把資料丟上雲端，有的公司注重資安、保密；有些則習慣分散風險，東西要擺在自家機房、AWS（亞馬遜網路服務）和Google Cloud裡，走混合雲才安心。「我們就像個雲端資源池，你想要的基本上都在這了。」

不過，就如同消費者走進百貨公司，不會只逛一樓化妝保養品區，逛累了還會到美食街休息、吃東西；因此，是方除了導入國際公有雲服務，自己也建立應用雲平台「開闢櫃位」，提供各領域軟體公司上架服務，包括2018年與IBM共同打造華人健康雲，2019年和諾客網科推出輿情監測分析系統。

是方電訊打著台語「結市」的概念，集結海底電纜、雲端機房、連線設備與數據資源等網路服務，網羅所有線上商機。右為是方電訊董事長吳彥宏，左為總經理劉耀元。 侯俊偉攝影

劉耀元指出，是方的核心宗旨是要提供完整的ICT（資通訊科技）企業方案，但是雲端世界裡有太多可能性，無法什麼都自己做。既然是方把自己定位為雲端精品百貨，就要用開放的態度與所有人相處，即使是競爭對手，也歡迎來上架。

只不過，應用開發商不像國外大型科技公司，一定得仰賴是方的IDC、數據資源。雲端優勢，依然存在嗎？吳彥宏以東京築地市場，來比擬是方的難以替代。「論網路先天條件，很難有人能贏過是方，」而這個由團隊十數年來努力創造的結果，也讓公司比別人站在更好的競爭位置上。

為了進一步擴展雲端商機，是方將持續主動出擊，尋找有意願合作、上架的新創業者，甚至願意用上櫃時的溢價資金來投資好標的。

「你知道台語講『結市』意思吧？指人潮聚集產生的商機，」吳彥宏說，業者有好的雲端應用產品，遲早會需要更好的網路品質，「而我們把相關元素都準備在一塊了。」

甚至，就連最近大環境負面因素出現，各行各業受新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響重挫業績時，是方仍能因追劇、視訊會議、線上學習網路需求受惠，成為少數看漲的公司。

「有網路，就有機會！」即便用這句話來描述是方的成長性，似乎也不顯得誇張了。

責任編輯：張庭銉、林美欣

是方電訊（CHIEF Telecom）

成立： 1991年

負責人： 董事長吳彥宏，總經理劉耀元

規模： 約150人

核心業務： 數據網路、IDC機房、雲端應用、語音通信

成績： 2019年營收24億元、稅後淨利5.45億元，皆創歷史新高

2019勝出原因： 雲端應用業務大增，營收占比提升至10％