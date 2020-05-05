沒有華麗行銷手法的本土家電大廠，10餘年來只靠「液晶電視、冷氣」兩樣產品行走江湖，卻能創造高出同業至少1成毛利率。台灣味十足的禾聯碩，究竟怎麼做到的？

一隻身著台灣黑熊裝、披著印有「HERAN」字樣紅色斗篷的人偶，一邊比讚、一邊說著「禾聯尚好」，這是本土家電品牌禾聯碩的吉祥物「熊HER」，台味十足。

或許你對「HERAN（禾聯）」的Logo印象不深，但全台過半汽車旅館都是採用禾聯碩液晶電視；走進大大小小的餐廳，也時常可見高掛在牆上的禾聯碩冷氣。

液晶電視與冷氣，正是禾聯碩創立以來的兩大利基產品，使得該公司自2016年起，EPS連續3年飆破10元；2019年毛利率達36.18％，整整高出對手一截，不僅是國內家電界的「股王」，更是「毛利之王」。

這一間只靠台灣內需市場，完全不做外銷生意的本土家電品牌，競爭力到底從何而來？

2019年5月，禾聯碩正式從上櫃轉為上市公司，與聲寶、大同、東元、三洋電等4家本土大廠合稱「家電五雄」。 禾聯家電Facebook

外銷虧損近3億，禾聯碩的「保守」是這樣來的

回首2002年禾聯碩成立之際，適逢液晶電視萌芽期，各路廠商興兵動眾，無不垂涎這塊大餅。面對未知領域，禾聯碩從零開始，一路磕磕絆絆地堅持了下來。

當時，禾聯碩的商業模式分兩類：一種是做自己的品牌商品，但只在「經銷通路」販售。另一種是OEM代工生產，客戶貼牌後，再推向「賣場」銷售，美國著名電氣設備公司西屋（Westinghouse）的台灣代理商太尹電化，是最重要的客戶之一。

原本貼牌生意風生水起，不料太尹電化卻在2007年突然倒閉，積欠禾聯碩近3億元債務。「這都刷新家電史上的欠帳紀錄了，對公司影響真的很大，也造成了非常非常大的轉變，」禾聯碩總經理林欽宏回憶。

面對危機突如其來，禾聯碩董事長蔡金土果斷決定接下爛攤子，將大批太尹電化的企畫、銷售人員及通路主管，納入自家公司旗下，並限期一個月處理剩餘庫存，開始做起貼近消費者的「賣場生意」。

儘管再度挑戰陌生領域，禾聯碩卻也順勢跨出建立品牌的第一步，市場能見度漸高，連帶推動冷氣銷售，品類也愈做愈細。如今，同樣是液晶電視和冷氣兩條產品線，合計已達500多種不同品項。

「我們從那時候起就很保守，退回來不做外銷了。」此後，工廠在台灣、倉庫在台灣、市場在台灣，使得禾聯碩從2003年SARS疫情、2008年金融風暴中全身而退。林欽宏笑著說，「有時危機真的就是轉機。」

「我們真的是非常本土的廠商，成績全是自己單打獨鬥拚出來的！」談及禾聯碩在台灣家電市場打出一片天，總經理林欽宏接受《數位時代》採訪時感歎道。 賀大新攝影

為何主打中低價，卻還能保有高毛利率？

網路上不難見到「為什麼禾聯碩4K電視這麼便宜？」的相關文章。與日系品牌及其他國產品牌相比，禾聯碩鎖定中低價位帶的高性價比產品。

然而，售價較低，禾聯碩的毛利率何以年年高出同業10～20％？

「和他們的SKD（Semi Knock Down，半散裝料）產製模式有關；從中國引進半成品，台灣加工製造、組裝，善用兩岸成本差異，創造高毛利奇蹟，也為本地增加許多就業機會，」一位業界人士分析道。

但是，不像智慧型手機，消費者平均不出2年就汰換一次，電視和冷氣的產品生命周期更長，加上台灣家電市場早已飽和，促使禾聯碩找尋新的成長動能。

2015年，禾聯碩破天荒地跳脫原有市場，經營起全新產品線，包括冰箱、洗衣機及掃地機器人、空氣清淨機等200多項小家電。

「其實我們一直都想做，但若沒準備好，一口氣就推出那麼多產品線，只會分散自己的作戰實力。」林欽宏口中的「準備好了」，背後是費時整整超過10年的籌備。

如今，禾聯碩經銷商突破1,500家，搭上各大賣場、3C量費、網購平台等，通路多且廣，加上2018年中南部腹地1萬2,000坪的新倉庫落成，有更多空間可以存放商品、控管庫存，也讓禾聯碩在2019年5月正式從上櫃轉為上市公司。

「我們在液晶電視的市占率是全台灣第一，冷氣除了日立外，跟幾個日系品牌的差距也在拉小。」若要總結禾聯碩競爭力何在，無非是十年如一日，執著把一件事做好，待能量足夠強大，再乘勝出擊。

責任編輯：張庭銉、林美欣

禾聯碩公司吉祥物熊HER在2016年1月誕生，此後常見於產品行銷文宣、網路社群專頁，以及實體通路與產品相伴，也時常出現在該集團的各式公開活動中。 禾聯碩Facebook

禾聯碩股份有限公司（HERAN）

成立： 2002年

負責人： 董事長蔡金土

核心業務： 液晶電視、冷氣、冰箱等家電製造銷售

規模： 860人

成績： 2019年營收57.86億元，為近3年最高

2019年勝出原因： 新家電產品擴增，業績隨之成長