杏一醫療用品透過展店及社區長照經營，2019年營收規模擴張至53.05億元歷史新高，展望2020年，董事長陳麗如透露將強化新零售服務。

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖年度致股東報告精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

台灣三大連鎖藥局體系競爭激烈，杏一醫療用品身為台灣最大連鎖醫療用品通路，到去年底兩岸門市達266處，杏一醫療營收2019年已經達53.05億元，創歷史新高，2020年也將以併購及展店兩方式持續擴大營業規模。

台灣三大連鎖藥局通路 數位時代

董事長陳麗如表示，2020年將積極發展新零售服務，除經營LINE官方帳號會員人數衝上42萬，藉此提供線上線下整合服務，也透過大數據分析，調整商品結構，增加專業商品銷售力，搜尋市場需求加強供應商火與代工廠合作開發高附加價值商品。

杏一是連鎖醫療用品通路龍頭，今年將積極耕耘社區關係與長照市場。 杏一

展望2020年，杏一透露將三路並進，表示，將會以展店及併購同步展開，加速擴大通路據點，同時積極發展新零售服務，發展大健康平台，配合智慧物流中心第二季啟用，導入節能環保及自動化設備。

以下為杏一營業報告書：

回顧2019年的台灣，依據行政院主計處公布之上半年經濟成長率僅2.23%，下半經濟成長率初步統計可達到3.17%，整合2019年全年經濟成長率為2.71%，2020年因新型冠狀病毒疫情影響出口貿易及消費力道，但近年網路經濟普遍，電子商務網路平台蓬勃發展，疫情對整體民間消費之影響可望降低SARS時期，行政院主計處預測2020年經濟成長率將落在2.37%。

截至2019年底為止，杏一在海峽兩岸開展之門市累積達到266間，全年合併營收達53.05億元，創下歷史新高，稅後淨利1.4億元，毛利率穩定維持在31%。

展望2020年，老化人口比率逐漸上升，愈來愈多民眾開始注重醫療保健，杏一除維繫銀髮市場外，同時配合政府推廣長照在宅老化，陸續完成19個縣市的長照代償墊付特約門市簽約，累計至2019年已協助顧客申請輔具補助達16,454人次;而實體店面佈局則積極向社區發展，擴大居家、社區服務，提高照顧者與照顧需求者的生活品質，並結合衛教活動推廣「老老照護」及「自立照護」觀念，累計至2019年已在全台地區舉辦達220場「百里關懷」活動，關懷超過15,000位社區里民我們希望透過定期舉辦關懷活動，不只強化與在地社區的連結，也提升民眾對於杏一品牌的認同與信任度。

杏一是連鎖醫療用品通路龍頭。 杏一

杏一近年積極發展新零售服務，並持續優化通路端服務及商品結構。在線上服務方面，杏LINE樂活的LINE@帳號，提供消費者完整的線上線下整合服務，截至2019年為止，該帳號關注總數已高達近42萬人次，當中高達89%的會員綁定率，持續增加會員的高黏著度。杏一更透過大數據分析調整商品結構，加強專業性商品的銷售，精準掌握消費者的需求，並依據市場需求，與供應商或代工廠共同開發高附加價值的商品。

在長期零售佈局發展，新建智慧化物流倉儲，預計於2020年第二季啟用，廠區導入節能、環保、自動化運用、智慧化設備與第三方物流的營運能力，有助提升物流配送效率與效能，對未來長期發展儲備成長動能。

今年度杏一邁入30週年，將持續優化各通路端服務與商品結構、精進專業的服務品質、門市展店策略調整，讓照護與關心從醫院端深入社區鄰里，期許和顧客建立長期且穩定的連結，繼續提升台灣的醫療通路服務品質。

2020年度營業計劃概要

智慧化物流中心啟用，有助提升長期發展動能。 積極發展新零售服務，啟動大健康平台。 自行展店與購併合作二路並進，加速拓大通路據點。

責任編輯：蕭閔云