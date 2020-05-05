VISA在台灣推出手機感應收款解決方案，讓商家只需要一台手機，就能開放刷卡。看似方便的服務，真能加速對台灣無現金支付的發展嗎？

不管是外送業者、夜市小販，或是飾品小店，在面對客人們選擇刷卡付費時，不需要拉電線裝機器，只要一支手機就能搞定──這個服務，會加速台灣無現金支付的發展嗎？

成立一甲子的信用卡國際組織VISA，近期朝行動支付方向轉型，本周宣布在台灣推出手機感應收款解決方案（Tap to phone payment solution），讓商家只需要一台手機，就能開放刷卡。

手機變身刷卡機，怎麼做？可以分期付款嗎？

台灣VISA解釋，要讓手機同時有刷卡機的功能，只需要兩個步驟。

第一步： 商家必須先跟收單行（通常是銀行）申請，整套流程跟一般申請刷卡機相同，只是原本厚重的刷卡機，變成可以隨身攜帶的手機。

第二步： 準備一支Android智慧型手機。在向收單行完成申請、通過授權後，將獲得權限下載一款指定App（依據收單行規範，App名稱可能不同），手機即可變身行動刷卡機，不需要外接硬體設備。

這項服務，是使用近距離無線通信（Near-Field Communication，NFC）技術，做到感應扣款。VISA強調，資安絕對是第一考量，整套流程符合國際EMV晶片交易標準，以及買方與賣方之間多層資訊安全防護。

「手機感應收款服務」只能透過「感應式信用卡」、手機錢包或智慧型手錶才能扣款。交易金額上並無任何限制，也能做到分期刷卡等功能。 Visa

需要注意的是，因為是透過NFC感應，所以只能接受「 感應式信用卡 」、 手機錢包 （Google Pay等）或 智慧型手錶 才能扣款。交易金額上並無任何限制，也能做到分期刷卡等功能。

VISA表示，這項服務的目的，是進一步拓展信用卡在行動支付時代下的使用場景，鎖定的對象包括街邊店、小吃攤、服飾店、個人自營商及面對面銷售等。

目前「手機感應收款服務」已經在加拿大、英國、烏克蘭、土耳其、哥斯大黎加和馬來西亞等地測試。台灣VISA表示，有多家收單銀行有興趣加入，仍在討論合作細節，預計還需一段時間，實際上線還沒這麼快。

吸引商家捨棄傳統刷卡機的誘因在哪？

對顧客來說，最直接的影響，就是交易更方便，只需要將支付工具靠近手機，就能扣款交易。

對商家而言， 最大的誘因，就是不再需要負擔刷卡機月租費。

一般來說，刷卡機建置費用約需600元、機器保證金約1萬元、系統維護費每月約需2,000元，再加上機台月租費約500元等零零總總的費用，對營業額不夠高的店家來說，是一筆不小負擔。「手機感應收款服務」能提升商家接受刷卡的意願；長期來看，多元的支付管道也有助於提升業績，並降低營運成本，像是現金流處理、假鈔或錯帳。

VISA觀察到，在台灣線下實體商店交易中，已經有高達7成是使用感應式支付。 shutterstock

每筆交易得收２～３％手續費，對商家來說划算嗎？

那麼，傳統的刷卡機會不會式微呢？台灣VISA認為，關鍵在於店家的需求。

「手機感應收款服務」只能收感應式信用卡，限制較多。此外，連鎖大型通路，刷卡機需要連動POS系統，查詢商品庫存等資訊，仍須仰賴傳統機台，這個方案就沒那麼適合。

這項服務雖然對小型商家是利多，但「手續費」仍是讓許多業者不願踏出第一步的關鍵。

據了解，銀行會視商家規模，每筆交易收取２～３％的手續費，就算省去刷卡機的成本，對於營業額不夠大的小商戶來說，也是一筆負擔。站在推廣多元支付的立場，銀行若能給予小型商家第一年免收手續費、手續費優惠等措施，或許才能真正加速台灣無現金支付普及。

手機變身刷卡機成趨勢，VISA、三星、萬事達卡紛紛搶市

台灣算是VISA在全球優先推廣「手機感應收款服務」的市場之一，這是因為VISA觀察到， 在台灣線下實體商店交易中，已經有高達7成是使用感應式支付 ，普及率相對高，預計能進一步加速台灣行動支付發展。

VISA台灣區總經理趙麗芳觀察：「感應式支付在台灣有著爆炸性的成長，在過去一年從５５％增加至７０％。手機感應收款解決方案將讓小型商戶更有優勢。」

銀行會視商家規模，每筆交易收取2~3%的手續費，就算省去刷卡機的成本，對於營業額不夠大的小商戶來說，也是一筆負擔。 Nattakorn_Maneerat via shutterstock

手機變身刷卡機已成趨勢，不只是VISA，三星（Samsung）日前也在IFA 2019宣布推出新的行動裝置B2B解決方案「Samsung SoftPOS」，讓安裝「Samsung SoftPOS」軟體的手機或平板，直接成為感應式的支付載具。

另一個國際組織萬事達卡（Mastercard），年初也推出「手機感應收款技術」，同樣與各地市場收單行合作，透過具有NFC功能的Android手機，透過信用卡感應付款，台灣也在接下來的市場開發名單中。

責任編輯：林美欣